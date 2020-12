Schlag gegen rechtsextreme Szene - Waffen- und Drogenfunde

Wien/Berlin - Automatische Waffen, Sprengstoff und Handgranaten für den möglichen Aufbau einer "rechtsextremen Miliz" in Deutschland wurden in den vergangenen Tagen bei Hausdurchsuchungen in der österreichischen Neonazi-Szene sichergestellt. Das gab Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Samstag bei einer Pressekonferenz bekannt. Fünf Festnahmen waren die Folge, hauptverdächtig ist ein 53-jähriger Österreicher, amtsbekannt und vorbestraft, der mit Mittätern den Handel aufgezogen haben soll.

Massentests in Steiermark und Niederösterreich gestartet

Graz/St. Pölten - Mit der Steiermark und Niederösterreich greifen am Samstag zwei weitere Bundesländer in das Corona-Massentest-Geschehen ein. Die Stationen haben pünktlich um 8.00 Uhr geöffnet und schließen um 18.00 Uhr, dasselbe Zeitfenster gilt für Sonntag. In Niederösterreich hat sich fast ein Drittel der Bevölkerung angemeldet. Auch im Burgenland, in Oberösterreich, in Kärnten, in Salzburg und in Wien werden am Wochenende weiter kostenlose Tests angeboten.

Seit Tagen Proteste gegen Polizeigewalt in Albanien

Tirana - Tödliche Polizeischüsse auf einen Mann, der die nächtliche Ausgangssperre in der Coronakrise verletzt hatte, haben in der albanischen Hauptstadt Tirana tagelange Protestdemonstrationen nach sich gezogen. Von Mittwoch bis Freitag wurde laut der Nachrichtenagentur Reuters demonstriert. Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein, um Menschen vor dem Innenministerium zu vertreiben. Innenminister Sander Lleshaj trat am Donnerstag zurück.

SPÖ und NEOS fordern mehr Tests in Pflegeheimen

Wien - Endlich ausreichend Tests in Alten- und Pflegeheimen, aber auch Schulen haben am Samstag SPÖ und NEOS gefordert. Der stellvertretende NEOS-Klubchef Nikolaus Scherak sieht hier ein "unfassbares Versagen der Bundesregierung". SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher appellierte - ebenfalls im ORF-"Mittagsjournal" - "endlich vom Reden ins Tun" zu kommen. Scharfe Kritik an den jüngsten Corona-Maßnahmen kam einmal mehr von der FPÖ.

Erster Impfstoff offenbar auf Trump-Druck in USA zugelassen

New York - Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat dem Corona-Impfstoff des Pharma-Unternehmens BioNTech und seines US-Partners Pfizer eine Notfallzulassung erteilt. Der Impfstoff ist damit der erste, der in den USA zugelassen wurde. Das Weiße Haus soll FDA-Chef Stephen zuvor mit Drohungen zur umgehenden Erlaubnis des Impfstoffs gedrängt haben. Die Infektionszahlen haben unterdessen in den USA mit 231.775 einen neuen Höchstwert erreicht. Zugleich wurden Samstagfrüh 3.309 Tote gemeldet.

Wieder über 3.000 Neuinfektionen in Österreich

Wien - In Österreich ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen seit Freitag wieder über 3.000 gesprungen: Binnen 24-Stunden wurden 3.241 Personen positiv auf Covid-19 getestet. 126 Menschen sind in diesem Zeitraum mit einer Coronainfektionen verstorben. Bei den Hospitalisierten gab es zwar einen Rückgang um 52 Betroffene, allerdings wuchs die Zahl der Intensiv-Patienten um 19 an. Das Gesundheitsministerium erwartet die erste Impfstofflieferung Anfang Jänner.

Urkloster der Zisterzienser in Frankreich wird zum Hotel

Paris - Kultureller Paukenschlag in Burgund: Ein Hotelprojekt hat den Zuschlag zum Kauf der Domäne Pontigny erhalten, einem der Urklöster des Zisterzienserordens. Es war im Jahr 1114 gegründet worden. Der Regionalrat Bourgogne-Franche-Comte als Besitzerin gab am Freitag für 1,7 Mio. Euro dem Projekt der Francois-Schneider-Stiftung den Vorzug vor der traditionalistisch-katholischen Priesterbruderschaft Sankt Petrus. Die Bruderschaft wollte auf dem Areal ein Priesterseminar einrichten.

Brand in Seeboden - Warnung wegen giftiger Gase

Seeboden - Im Ortsgebiet der Kärntner Gemeinde Seeboden ist am Samstag gegen 10.00 Uhr ein Brand in einem Betrieb ausgebrochen. Weil dort unter anderem Batterien für Elektromobilität gelagert werden, warnte die Polizei vor einem möglichen Austritt giftiger Gase. Die Bevölkerung von Seeboden solle die Fenster schließen und die Wohnräumlichkeiten nicht verlassen, so der Appell.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red