Massentests in Steiermark und Niederösterreich gestartet

Graz/St. Pölten - Als letzte verbleibende Bundesländer haben am Samstag die Steiermark und Niederösterreich mit den Corona-Massentestungen begonnen. Die Auslastungen an den Stationen war dabei unterschiedlich. Während etwa in Graz teils reger Andrang mit kurzfristigen Wartezeiten herrschte, gab es in Niederösterreich kaum Menschenschlangen, aber ebenso wenig gravierende Leerläufe beim medizinischen Personal. Die Positivrate lag in der Steiermark bei 0,4, in Niederösterreich bei 0,15 Prozent.

SPÖ und FPÖ fordern Politiker-Nulllohnrunde

Wien - Die Politikergehälter werden kommendes Jahr um 1,5 Prozent erhöht. Da der Nationalrat diese Woche keinen anderslautenden Beschluss getroffen hat, wird die Anhebung gemäß der Bezügepyramide vollzogen. Am Sonntag mehrten sich aber die Stimmen für eine Nulllohnrunde. Dem Vorstoß von SPÖ-Mandatar Max Lercher schloss sich zunächst dessen Vizeklubchef Jörg Leichtfried an. Daraufhin sprach sich auch FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl für ein Aussetzen der Gehaltsanpassungen aus.

Erster Impfstoff offenbar auf Trump-Druck in USA zugelassen

New York - Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat dem Corona-Impfstoff des Pharma-Unternehmens BioNTech und seines US-Partners Pfizer eine Notfallzulassung erteilt. Der Impfstoff ist damit der erste, der in den USA zugelassen wurde. Das Weiße Haus soll FDA-Chef Stephen Hahn zuvor mit Drohungen zur umgehenden Erlaubnis des Impfstoffs gedrängt haben. Die FDA widersprach diesen Berichten. Die Infektionszahlen haben unterdessen in den USA mit 231.775 einen neuen Höchstwert erreicht.

Russisches U-Boot testet Interkontinentalraketen

Moskau - Ein russisches Atom-U-Boot hat im Ochotskischen Meer am Pazifik vier Interkontinentalraketen getestet. Wie das Verteidigungsministerium am Samstag in Moskau mitteilte, trafen sie Ziele auf einem Schießplatz in Nordwesten Russlands in mehr als 5.500 Kilometer Entfernung. Der Test erfolgte inmitten offener Verhandlungen über die Zukunft des letzten großen atomaren Abrüstungsvertrages zwischen Russland und den USA.

London bringt im Brexit-Streit Einsatz von Marine ins Spiel

London - In den festgefahrenen Verhandlungen über einen Brexit-Handelspakt wird der Ton zunehmend rauer. Einen Tag vor Ablauf der selbstgesetzten Frist für einen Durchbruch brachte die Regierung in London sogar einen Einsatz der Marine ins Spiel, um EU-Fischerboote im Falle eines No Deals aus britischen Gewässern fernzuhalten. Die Verhandlungen zwischen den Teams von EU-Unterhändler Michel Barnier und seinem britischen Gegenüber David Frost liefen unterdessen in Brüssel weiter.

UN-Generalsekretär Guterres will "Klimanotfall" ausrufen

New York - Fünf Jahre nach der Einigung auf das Klimaabkommen der Vereinten Nationen hat UN-Generalsekretär Antonio Guterres alle Staaten der Welt aufgefordert, den "Klimanotfall" zu erklären. Dieser solle so lange gelten, bis CO2-Neutralität erreicht sei, also unterm Strich keine zusätzlichen Treibhausgase mehr in die Atmosphäre gelangten, sagte Guterres am Samstag zum Auftakt eines eintägigen, digitalen Klimagipfels.

Trump kritisiert Supreme Court nach neuer Schlappe scharf

Washington - Im Kampf gegen seine Wahlniederlage hat US-Präsident Donald Trump nach seinem Rückschlag vor dem Supreme Court scharfe Kritik am Obersten Gericht der USA geäußert. "Das ist ein großer und skandalöser Justizirrtum. Das Volk der Vereinigten Staaten wurde betrogen und unser Land blamiert", schrieb Trump am Samstag auf Twitter. Der amtierende Präsident behauptete erneut, er habe die Wahl nicht verloren, sondern mit einem "Erdrutschsieg" gewonnen. Das entbehrt jeder Grundlage.

Aufbau einer Europa-Neonazi-Armee vor Anklage

Wien - Die Staatsanwaltschaft Wien will fünf mutmaßliche Mitglieder eines - mittlerweile nicht mehr aktiven - länderübergreifenden rechtsextremen Netzwerks vor Gericht bringen. Sie wirft ihnen Verstöße gegen das NS-Verbotsgesetz und "Vorbereitung eines Hochverrats" vor. Eine von alten Holocaustleugnern gebildete "Europäische Aktion" habe das "Dritte Reich" wiedererrichten wollen, berichten "Standard" und "profil" in ihren aktuellen Ausgaben.

