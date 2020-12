"Der Rausch" großer Gewinner beim Europäischen Filmpreis

Berlin - Die Tragikomödie "Der Rausch" von Thomas Vinterberg ist als bester europäischer Film des Jahres ausgezeichnet worden. Das gab die Europäische Filmakademie am Samstagabend in Berlin bekannt. Der Film des dänischen Regisseurs gewann damit insgesamt vier Auszeichnungen. Neben Drehbuch und Regie wurde auch Darsteller Mads Mikkelsen ausgezeichnet.

Viele Versprechen und etwas Hoffnung bei UNO-Klimagipfel

New York - Genau fünf Jahre nach der historischen Einigung auf das Pariser Klimaabkommen sollte dieser UNO-Gipfel ein Zeichen setzen: Auch in der Corona-Pandemie geht es voran beim Klimaschutz. Mehr als 70 Staats- und Regierungschefs kündigten am Samstag konkrete neue Ziele im Kampf gegen die Klimakrise an - oder betonten zumindest wortreich, wie wichtig dieser sei. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres fordert die Staats-und Regierungschefs auf, den "Klima-Notstand" auszurufen.

Neue Anti-Lukaschenko-Proteste angekündigt

Minsk - In Weißrussland (Belarus) wollen am Sonntag (ab 10.00 Uhr MEZ) Tausende Menschen den Rücktritt von Machthaber Alexander Lukaschenko fordern. Die Opposition hat zu den neuen Protesten aufgerufen, die bereits seit Mitte August organisiert werden. Die Menschen sollen sich angesichts der Polizeigewalt zunächst in ihren Wohnvierteln versammeln und sich dann zu größeren Gruppen zusammenschließen.

Massentests in Wien gehen nach zehn Tagen zu Ende

Wien - In Wien enden am Sonntag die vom Bund ins Leben gerufenen landesweiten Corona-Massentestungen. Noch bis 18.00 Uhr besteht die Möglichkeit, sich an einem der drei Standorte kostenlos auf das Virus testen zu lassen. Die Antigen-Schnelltests werden in der Stadthalle, der Marxhalle und der Messe Wien mittels Nasenabstrich durchgeführt. Die bisherige Teilnahmebereitschaft der Menschen am Testangebot war - wie in anderen Bundesländern - auch in der Bundeshauptstadt recht mau.

Harter Lockdown in Deutschland spätestens ab Mittwoch

Berlin - Wegen der anhaltend hohen Corona-Zahlen soll in Deutschland einem Bericht zufolge spätestens ab Mittwoch ein harter Lockdown gelten. Darauf hätten sich die Chefs der Staats- und Senatskanzleien der Länder am Samstagabend mit dem Kanzleramt verständigt, berichtete das Wirtschaftsmagazin "Business Insider". Das Kanzleramt wolle den Lockdown lieber noch am Dienstag in Kraft setzen.

Vorwurf der Industriespionage gegenüber Huawei in München

München - Ein Entwicklerteam des Huawei-Forschungszentrums in München hat gegenüber der "Welt am Sonntag" schwere Vorwürfe gegen den chinesischen Konzern erhoben. Wie die Zeitung unter Berufung auf einen ihr vorliegenden umfangreichen Schriftverkehr berichtet, soll ein dem Team vorgesetzter Manager die IT-Spezialisten im März 2019 beauftragt haben, eine wichtige Software des Konkurrenten Cisco auszuforschen und sie auf unerlaubte Weise nachzubauen.

Erneut Demonstrationen gegen Sicherheitsgesetz in Frankreich

Paris - Den dritten Samstag in Folge haben in Frankreich mehrere zehntausend Menschen gegen das geplante Sicherheitsgesetz protestiert. Nach den schweren Ausschreitungen an den beiden vorhergehenden Wochenenden verliefen die Demonstrationen in der Hauptstadt Paris und anderen Städten dieses Mal weitgehend friedlich. Landesweit gingen nach Angaben der Organisatoren rund 60.000 Menschen auf die Straßen, das Innenministerium sprach von mehr als 26.000 Demonstranten.

Afghanische Friedensverhandlungen bis 5. Jänner ausgesetzt

Doha/Kabul - Die Friedensverhandlungen zwischen der afghanischen Regierung und den Taliban sollen nach Angaben beider Seiten für mehrere Wochen ausgesetzt werden. Vertreter der Taliban und der Regierung teilten am Samstag im Kurzbotschaftendienst Twitter mit, die Gespräche sollten am 5. Jänner wieder aufgenommen werden. Demnach tauschten sie "vorläufige Listen über Tagesordnungspunkte für die innerafghanischen Gespräche" aus und hielten "erste Diskussionen über die Themen".

