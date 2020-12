Wahlleute stimmen über nächsten US-Präsidenten ab

Washington - Die 538 Wahlleute in den USA stimmen am Montag stellvertretend für das Volk über den künftigen Präsidenten ab. Sie votieren bei den Treffen in ihren jeweiligen US-Staaten gemäß den dortigen Ergebnissen der Volkswahl vom 3. November. In den meisten Staaten bekommt der jeweilige Sieger alle Stimmen der dortigen Wahlleute. Den zertifizierten Ergebnissen zufolge entfallen auf den Demokraten Joe Biden 306 Wahlleute und 232 auf den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump.

Corona-Impfungen starten in den USA

Washington - Nach der Notfallzulassung des Corona-Impfstoffs des deutschen Pharma-Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer soll in den USA am Montag mit dem Impfen begonnen werden. Als erstes sollen Mitarbeiter von Gesundheitseinrichtungen sowie Bewohner von Alten- und Pflegeheimen geimpft werden. Nach der Erteilung der Notfallzulassung am Freitag war der Impfstoff über das Wochenende verpackt und ausgeliefert worden.

Ex-Teamchef Otto Baric mit 88 Jahren in Zagreb verstorben

Zagreb - Rund 30 Jahre hat Otto Baric Österreichs Fußballszene geprägt. Mit Erfolgen, Charisma und legendären Sagern. "Otto Maximale", benannt nach seiner inflationären Verwendung des Superlativs, wurde mit drei verschiedenen Teams im heimischen Oberhaus siebenmal Meister und stand mit Rapid (1985) und Austria Salzburg (1994) auch zweimal im Finale von Europacupwettbewerben. Am Samstag ist der Kroate im Alter von 88 Jahren in Zagreb gestorben.

Massentests: Gesundheitsministerium prüft "Anreizsysteme"

Wien - Nur 13,5 Prozent haben sich in Wien bei der vom Bund veranlassten österreichweiten Massentestung auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen lassen. In anderen Bundesländern sah es am Sonntag zum Teil nicht viel besser aus. Medienberichten zufolge denkt der Bund nun über "Goodies" bei zukünftigen Massentests nach, um mehr Leute in die Teststraßen zu locken. Laut "Kurier" wird eine Belohnung von 50 Euro kolportiert.

Massenandrang in Italiens Stadtzentren

Rom - Die italienische Regierung hat am Sonntag besorgt auf den Massenandrang von Menschen in den Einkaufsstraßen der Stadtzentren des Landes sowie in den Lokalen reagiert. In mehreren Regionen, die am Sonntag wieder mit der geringeren Corona-Warnstufe gelb eingestuft wurden, drängten sich Menschenmengen in den Shoppingmeilen, um Weihnachtseinkäufe zu machen. In Rom musste wegen starken Andrangs der Platz um den Trevi-Brunnen von der Polizei abgeriegelt werden.

Pkw-Lenker lieferten sich Duell mit 230 km/h

Hochleithen - Auf der Nord/Weinviertelautobahn (A5) ist am Sonntagnachmittag bei Hochleithen (Bezirk Mistelbach) ein Hochgeschwindigkeitsduell zweier Pkw-Lenker gestoppt worden. Die Männer im Alter von 45 und 50 Jahren waren Polizeiangaben zufolge während eines Überholmanövers mit ihren Fahrzeugen in Richtung Brünn mit 229 bzw. 238 km/h geblitzt worden. Die beiden Raser - zwei polnische Staatsbürger - werden der Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.

333 Schulkinder in Nigeria nach Angriff verschwunden

Lagos - Nach einem Angriff bewaffneter Männer auf eine Schule im Norden Nigerias werden 333 offenbar verschleppte Buben vermisst. Dies sagte am Sonntag der Gouverneur der Region Katsina, Minu Masari, nach einem Treffen mit Sicherheitskräften. Ziel der Attacke am Freitag war die staatliche Oberschule in der Stadt Kankara, die insgesamt 839 Schüler hat. Bei dem Angriff schossen die unbekannten Angreifer mit automatischen Waffen um sich, sagte Polizeisprecher Gambo Isah am Wochenende.

Tote bei erneuten Gefechten in Berg-Karbach

Baku/Stepanakert/Jerewan (Eriwan) - Aserbaidschan und Armenien werfen einander den Bruch des Waffenstillstandes für die Region Berg-Karabach vor. Das aserbaidschanische Verteidigungsministerium sprach am Sonntag von vier Toten unter seinen Sicherheitskräften seit Inkrafttreten des Waffenstillstands vor rund einem Monat. Armenien sprach hingegen von einer neuen Offensive Aserbaidschans am Samstag, bei der sechs der eigenen Soldaten verwundet worden seien.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red