Nulllohnrunde für Spitzenpolitiker

Wien - Spät aber doch hat sich das Parlament für eine Nulllohnrunde für Spitzenpolitiker entschieden. Der entsprechende Beschluss soll in jener Sondersitzung des Nationalrats fallen, die wegen der Reparatur der eingeschränkten Erhöhung der Luxuspensionen kommende Woche angesetzt werden muss. Vorgesehen ist, dass alle Politiker bis hinunter zur Klubobmann-Ebene auf die eigentlich vereinbarte Aufstockung der Bezüge um 1,5 Prozent verzichten müssen.

Erste Corona-Impfungen vielleicht schon am 24. Dezember

Wien - Die ersten Impfungen gegen das Coronavirus könnten in Österreich womöglich bereits am 24. Dezember erfolgen. Davon geht die Bundesregierung aus, nachdem die europäische Arzneimittelbehörde EMA ihr Gutachten über die Zulassung des Corona-Impfstoffs der Unternehmen Biontech und Pfizer auf den 21. Dezember vorgezogen hat.

Neue Corona-Rekordzuwächse in den USA und in Brasilien

Washington/Brasilia - Neue Corona-Höchststände haben am Mittwoch die USA und Brasilien gemeldet. In den Vereinigten Staaten wurden laut der Johns-Hopkins-Universität binnen 24 Stunden 3.784 weitere Corona-Tote und mehr als 250.000 neue Ansteckungen gezählt. Brasilien verzeichnete mit mehr als 70.000 Fällen am Mittwoch einen neuen Rekord an Neuinfektionen und zählt jetzt mehr als sieben Millionen Erkrankte seit Beginn der Pandemie.

Putins große Jahres-PK wegen Corona erstmals nur per Video

Moskau/Berlin - Der russische Präsident Wladimir Putin hält inmitten extrem gespannter Beziehungen mit dem Westen am Donnerstag seine große Jahrespressekonferenz. Wegen der Corona-Pandemie geht die mehrstündige Fragerunde mit Vertretern internationaler und nationaler Medien erstmals nur im Videoformat über die Bühne. Mit Spannung wird erwartet, ob und wie der Kremlchef auf die Vorwürfe seines schärfsten Gegners Alexej Nawalny reagiert, er sei auf Putins Befehl vergiftet worden.

"Charlie-Hebdo"-Prozess: 30 Jahre Haft für Hauptangeklagte

Paris - Im spektakulären Prozess um den islamistischen Terroranschlag auf das französische Satiremagazin "Charlie Hebdo" sind die Helfer zu teils langen Haftstrafen verurteilt worden. Einer der Hauptbeschuldigten, Ali Riza Polat, soll wegen Beihilfe zu Verbrechen mit Terrorhintergrund für 30 Jahre ins Gefängnis, wie das zuständige Gericht bekanntgab. Seine Anwälte kündigten Berufung an. Bei einigen Angeklagten sah das Gericht den terroristischen Hintergrund nicht als erwiesen an.

Weiterhin große Nachfrage nach Härtefall-Fonds

Wien - Die Wirtschaftskammer erwartet in diesen Tagen mindestens 50.000 Anträge auf Förderung aus dem Härtefall-Fonds für das neunte "Corona-Monat" (16. November bis 15. Dezember 2020). Diese können seit gestern beantragt werden. Bisher wurden 810 Mio. Euro ausbezahlt und damit 207.000 Selbstständige gefördert. Im abgelaufenen Monat (16.10. - 15.11.) liegt die Erledigungsquote bei knapp hundert Prozent. Im Schnitt wurden 1.200 Euro pro Person und pro Monat gefördert, so die Kammer.

Österreich bleibt für NGO bei Plastik-Pfand der Nachzügler

Wien - Aus Sicht der Umweltschutzorganisation Global 2000 bleibt Österreich ein Nachzügler beim Pfand auf Plastik. Ein Blick auf die Entwicklungen in Europa zeige den klaren Trend zu Pfandsystemen, denn zehn europäische Länder haben ein solches schon vor Jahren umgesetzt und weitere zwölf 2020 beschlossen, innerhalb von vier Jahren ein Pfandsystem für Getränke einzuführen. In Österreich warte man jedoch noch immer auf die Entscheidung.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

