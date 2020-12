Regierung und Länder beraten über hohe Corona-Zahlen

Wien - Die Regierung berät am Freitagnachmittag mit den Bundesländern über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Eigentlich würden zu Weihnachten die nächsten Lockerungsschritte anstehen - insbesondere die Öffnung der Skilifte. Doch angesichts der anhaltend hohen Neuinfektionen und der vielen Todesfälle haben sich zuletzt die Stimmen gemehrt, die über die Feiertage weitere Eingriffe fordern. Ob es dazu kommt, war im Vorfeld der Videokonferenz allerdings unklar.

Corona beschert den USA neuen Rekord an Drogentoten

Washington - Die Corona-Pandemie hat in den USA zu einer Zunahme der Zahl der Drogentoten geführt. In den zwölf Monaten bis Ende Mai 2020 seien mehr als 81.000 Menschen an einer Überdosis gestorben, teilte die US-Gesundheitsbehörde CDC mit - mehr als je zuvor in einem solchen Zeitraum. Brüche im Alltag wegen der Pandemie hätten Süchtige besonders hart getroffen, so CDC-Direktor Robert Redfield. Der Anstieg der Todeszahlen dürfte auf den Missbrauch synthetischer Drogen zurückzuführen sein.

Erstmals über 30.000 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

Berlin - In Deutschland sind am Donnerstag erstmals mehr als 30.000 neue Infektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages registriert worden. Die Gesundheitsämter haben 33.777 Infektionen gemeldet. Die Zahl der Todesfälle erreichte mit 813 den zweithöchsten Wert seit Beginn der Pandemie, nach 952 Corona-Opfern vom vergangenen Mittwoch. In der Neuinfektionszahl sind 3.500 Nachmeldungen enthalten. Aber auch ohne diese waren es noch 30.277 neue Infektionen binnen 24 Stunden.

Corona-Reisewarnungen wieder für fast alle Staaten der Welt

Wien/Prag/London - Aufgrund der weiter kaum gebremsten Ausbreitung von COVID-19 gelten für Österreicher ab Samstag wieder Reisewarnungen für fast alle Staaten der Welt. Ausgenommen sind laut einer Mitteilung des Außenministeriums nur noch Australien, Finnland, Irland, Island, Japan, Neuseeland, Norwegen, Südkorea, Uruguay und der Vatikan. Die Reisewarnungen gelten demnach für alle touristischen und sonstigen nicht notwendigen Reisen einschließlich Familienbesuche.

Moderna-Impfstoff steht in den USA kurz vor der Zulassung

Washington - Der Corona-Impfstoff des US-Biotechkonzerns Moderna steht kurz vor einer Notfallzulassung in den USA. Am Donnerstag hat sich ein Beratungskreis der Arzneimittelbehörde FDA für die Genehmigung ausgesprochen. Auf Basis der bisher verfügbaren Informationen seien die Vorteile im Einsatz bei Menschen ab 18 Jahren größer als die Risiken, befanden 20 Fachleute. Damit dürfte der zweite Corona-Impfstoff in den nächsten Tagen zugelassen und bereits nächste Woche zum Einsatz kommen.

Porr und Strabag erhalten U-Bahn-Auftrag um halbe Milliarde

Wien - Eine Arbeitsgemeinschaft der Bauunternehmen Strabag und Porr hat von den Wiener Linien den Zuschlag für die erste Baustufe des U-Bahn-Ausbaus erhalten. Im Rahmen des Streckentauschs der U2 werden sieben Kilometer Tunnel vorgetrieben und vier Stationen neu gebaut. Der Auftragswert beträgt fast eine halbe Milliarde Euro und wird von Strabag und Porr je zur Hälfte geteilt. Die Bauarbeiten sollen im Februar 2021 beginnen und bis Mitte 2028 dauern, teilte die Strabag mit.

Zwei Tote nach Geiselnahme in Frankreich

Paris - Ein bewaffneter Mann hat sich laut Medienberichten nahe Paris mit seiner Ehefrau verschanzt, kurze Zeit später wurden zwei Leichen entdeckt. Dabei soll es sich um den Mann und die Frau handeln, berichteten mehrere französische Medien am Donnerstagabend. Der Mann soll zuvor zwei Menschen verletzt und anschließend seine Frau in einer Firma in Domont als Geisel genommen haben. Die Hintergründe der Tat waren noch offen. Das Paar soll gerade dabei gewesen sein, sich zu trennen.

Biden will erstmals Ureinwohnerin als Ministerin berufen

Washington - Der gewählte US-Präsident Joe Biden will nach Medienberichten erstmals in der Geschichte der USA eine amerikanische Ureinwohnerin als Ministerin ins Kabinett berufen. Biden wolle die Kongressabgeordnete Deb Haaland (60) aus dem Bundesstaat New Mexico als Innenministerin nominieren, berichteten die "Washington Post", die "New York Times" und der Sender CNN. Die Berufung von Haaland, die sich zum Stamm der Pueblo of Laguna zählt, muss noch vom Senat bestätigt werden.

