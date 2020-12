Über 5.000 Corona-Tote - Lichter-Gedenken vor Stephansdom

Wien - Die Zahl der Corona-Toten ist in Österreich erstmals auf über 5.000 Personen gestiegen. Laut Zahlen des Innenministeriums sind bisher 5.172 Menschen mit oder an dem Virus verstorben, 145 davon in den vergangenen 24 Stunden. 2.085 Betroffene wurden in diesem Zeitraum neu positiv auf das Virus getestet. Vor dem Wiener Stephansdom wurde am Freitag mit 5.172 Kerzen der Toten gedacht.

Corona: Lockdown bis 24. Jänner, freitesten ab 15. möglich

Wien - Die Regierung hat am Freitag angesichts anhaltend hoher Neuinfektionen den Retourgang eingelegt und einen neuen Lockdown nach Weihnachten angekündigt. Der Handel wird bis 18. Jänner geschlossen, Gastronomie und Hotels bleiben zu. Und noch länger - nämlich bis 24. Jänner - soll der Lockdown für alle gelten, die an der zweiten Runde der Massentests Mitte Jänner nicht teilnehmen, verkündete die Regierungsspitze nach einer Besprechung mit den Landeshauptleuten.

Schwedens Regierung empfiehlt erstmals Mundschutz

Stockholm - Weil die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus weiter steigt, hat die schwedische Regierung am Freitag strengere Regeln angekündigt. In den Restaurants dürfen ab dem Heiligen Abend nur maximal vier Personen an einem Tisch sitzen und nach 20.00 Uhr darf kein Alkohol ausgeschenkt werden.

Untersuchungsausschuss erhielt vollständiges Ibiza-Video

Wien - Der Ibiza-Untersuchungsausschuss hat am Freitag das vollständige Ibiza-Video geliefert bekommen. Der Verfassungsgerichtshof hatte entscheiden entschieden, dass dieses von der Staatsanwaltschaft auch "ungeschwärzt", also mit sämtlichen Passagen übermittelt werden muss. Ein Ordner sowie ein Datenträger sind laut einer der APA vorliegenden Mitteilung des Parlaments als "Streng geheim" eingestuft. Die Einsichtnahme in das Transkript ist den Fraktionen ab Montag möglich.

Ökonomen fordern sorgfältige Planung des Krisen-Exits

Wien - Angesichts des dritten Corona-Lockdown nach Weihnachten, der Wirtschaft und Staatshaushalt erneut treffen wird, forderten die führenden heimischen Wirtschaftsforscher am Freitag eine sorgfältige Planung des Exit aus der Krise. Nötig seien Strukturreformen, um wieder auf einen nachhaltigen Budgetpfad zurückkehren zu können, so IHS-Chef und Fiskalrat-Präsident Martin Kocher. Wifo-Chef Christoph Badelt warnte davor, zu rasch auf einen Sparkurs einzuschwenken.

Nach Angriff: Polizist schoss auf Mann in Innsbruck

Innsbruck - Ein Mann hat Freitagnachmittag bei einem Lebensmittelgeschäft nahe einer Wohnanlage in Innsbruck Polizisten im Zuge einer Amtshandlung mit einer Stichwaffe attackiert. Daraufhin gab einer der Beamten einen Schuss ab und verletzte den Täter schwer, sagte ein Sprecher der Exekutive der APA. Der 24-Jähriger wurde aber nicht lebensgefährlich verletzt, hieß es. Er wurde in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.

300 entführte Schüler in Nigeria wieder in Freiheit

Lagos - Mehr als 300 von der islamistischen Terrorgruppe Boko Haram im Norden Nigerias entführten Schüler sind nach einem Bericht des Staatsfernsehens wieder frei. 344 freigelassene Schüler befänden sich in der Obhut der Sicherheitsbehörden, teilte der Gouverneur des Bundesstaats Katsina, Aminu Bello Masari, am Donnerstag mit. Unklar war allerdings, ob alle Schüler freigelassen wurden oder sich ein Teil von ihnen noch in der Gewalt der Entführer befand.

Vier Männer nach Messerangriff vor "Charlie Hebdo" in Haft

Paris - Nach dem Messerangriff vor dem früheren Sitz der französischen Satirezeitung "Charlie Hebdo" Ende September sind vier Pakistani festgenommen worden. Einer der Männer wurde der "Mitgliedschaft in einer Terrorgruppe" beschuldigt, wie es am Freitag vonseiten der Pariser Ermittler hieß. Die anderen sollten noch einem Richter vorgeführt werden. Die Festgenommenen sind 17 bis 21 Jahre alt und wurden in verschiedenen Landesteilen Frankreichs in Polizeigewahrsam gekommen.

Wiener Börse schließt mit Verlusten.

Wien - Die Wiener Börse hat die Sitzung am Freitag nach Verlaufsgewinnen mit tieferen Notierungen beendet. Der Leitindex ATX schloss um 0,38 Prozent schwächer auf 2.713,69 Einheiten. Sorgen um die weiter in der Schwebe befindlichen Post-Brexit-Verhandlungen drückten immer mehr auf die Stimmung. Wienerberger (+3,71 Prozent) kauft in den USA zu. AT&S kletterten nach einer freundlichen Analystenstimme um 4,56 Prozent. OMV büßten 2,16 Prozent ein, erste Group verloren 1,38 Prozent.

