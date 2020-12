Corona-Lockdown zum Dritten

Wien - Knapp eine Woche vor dem Heiligen Abend hat die Regierung am Freitag den dritten Corona-Lockdown verkündet. Er startet bereits am 26. Dezember und dauert bis inklusive 17. Jänner. In dieser Zeit hat der Handel zu und persönliche Dienstleister wie Friseure müssen ebenfalls schließen. Silvester-Partys fallen aus. An den Schulen geht es nach den Ferien für 1,5 Wochen im Distanz-Unterricht weiter. Neu ist, dass man sich erstmals mit Testen Vorteile verschaffen kann.

Tirol startet mit kostenlosen Antigen-Tests

Innsbruck - In Tirol starten am Samstag die kostenlosen Antigen-Tests. Die Bevölkerung kann sich an 17 Standorten - darunter die bestehenden Screeningstraßen und mehrere Testbusse - und bei 180 niedergelassenen Ärzten gratis auf das Coronavirus testen lassen. Bis Freitagnachmittag hatten sich bereits 23.500 Personen für die Tests angemeldet. Vor allem die Termine knapp vor dem Heiligen Abend waren gefragt. Mehr als die Hälfte der Anmeldungen entfielen auf den 22., 23. und 24. Dezember.

Harter Lockdown in Italien vom 21. Dezember bis 6. Jänner

Rom - Angesichts der rasant steigenden Corona-Zahlen verhängt die italienische Regierung erneut einen harten Lockdown über das gesamte Land. Er gilt vom 21. Dezember bis 6. Jänner, kündigte Ministerpräsident Giuseppe Conte in der Nacht zum Samstag an. Alle nicht für den täglichen Bedarf notwendigen Geschäfte (mit kurzen Ausnahmen) sowie durchgehend alle Restaurants sind geschlossen, Reisen zwischen den Regionen sind verboten, die eigene Wohnung darf nur begrenzt verlassen werden.

Auch Moderna-Impfstoff in den USA zugelassen

Washington - In den USA ist ein zweiter Corona-Impfstoff zugelassen. Die Arzneimittelbehörde FDA erteilte Freitag eine Notfallgenehmigung für das Vakzin des US-Pharma-Unternehmens Moderna. Das ist die erste Zulassung dieses Impfstoffes weltweit. Anfang nächster Woche kann laut Regierungsbeamten mit dem Einsatz des Moderna-Präparats begonnen werden. Begonnen haben die Impfungen in den USA am Montag mit dem Pfizer/Biontech-Vakzin.

Forscher fordern Europastrategie für massive Fallzahlsenkung

Wien/Europa-weit - Koordiniertes Handeln und gemeinsame Ziele, um die Verbreitung des SARS-CoV-2-Virus in Europa einzudämmen, fordert eine Gruppe von Wissenschaftern im Fachjournal "The Lancet". Die Forscher, darunter auch namhafte Vertreter aus Österreich, glauben, dass bei raschem "entschlossenen Handeln" die Fallzahlen massiv reduziert werden könnten, sonst drohe die nächste Welle. Gelingt eine einheitliche Reduktion könnten auch Grenzen geöffnet bleiben.

Schweiz streicht ganz Österreich von Risikoliste

Wien/Bern - Die Schweiz streicht ab Samstag alle österreichischen Bundesländer von seiner Liste der Risikoländer. Bisher waren Oberösterreich, Salzburg, Kärnten und die Steiermark auf der Risikoliste der Eidgenossenschaft. Das teilte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Freitag auf seiner Homepage mit. Damit ist ab Samstag eine Einreise aus ganz Österreich ohne Quarantänepflicht möglich.

Endspurt in den Verhandlungen um Post-Brexit-Handelspakt

London - In einem "letzten Versuch" haben die Europäische Union und Großbritannien am Freitag versucht, doch noch einen Brexit-Handelspakt zustande zu bekommen. "Wir sind am Moment der Wahrheit", sagte EU-Unterhändler Michel Barnier im Europaparlament. Es blieben nur noch "einige Stunden" für Gespräche, solle ein Handelsvertrag noch rechtzeitig zum 1. Jänner in Kraft treten. Der britische Premierminister Boris Johnson appellierte indes an die EU, sie möge zur Vernunft kommen.

Nach Angriff: Polizist schoss auf Mann in Innsbruck

Innsbruck - Ein Mann hat Freitagnachmittag bei einem Lebensmittelgeschäft nahe einer Wohnanlage in Innsbruck Polizisten im Zuge einer Amtshandlung mit einer Stichwaffe attackiert. Daraufhin gab einer der Beamten einen Schuss ab und verletzte den Täter schwer, sagte ein Sprecher der Exekutive der APA. Der 24-Jähriger wurde aber nicht lebensgefährlich verletzt, hieß es. Er wurde in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.

