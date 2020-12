Österreich plant Landeverbot für Flüge aus Großbritannien

Amsterdam/London - Nach der Entdeckung einer neuen Variante des Coronavirus in Großbritannien will auch Österreich ein Landeverbot für Flüge aus Großbritannien verhängen. Das kündigte das Gesundheitsministerium am Sonntag gegenüber der APA an. Die Details dazu werden aktuell erarbeitet, hieß es. Zuvor hatten die Niederlande Flüge aus Großbritannien verboten, auch Belgien kappte die Verkehrsverbindungen ins Vereinte Königreich.

142 Corona-Tote und 1.645 Neuinfektionen in Österreich

Wien - Die Opferzahlen durch das Coronavirus sind in Österreich am Sonntag weiter hoch gewesen. Innerhalb von 24 Stunden wurden 142 weitere Todesfälle gemeldet. In dieser Woche starben 878 Infizierte, das sind im Schnitt 125,4 pro Tag. Die Zahl der Neuinfektionen lag wie gewohnt am Sonntag mit 1.645 Fällen unter dem Durchschnitt der vergangenen sieben Tage von 2.342. In den Spitälern wurden 2.887 Betroffene behandelt (77 weniger als am Vortag), davon 475 intensiv (14 weniger).

Bereits mehr als 2.200 Pflegeheimbewohner an Covid gestorben

Wien - In Österreich sind seit Beginn der Coronavirus-Pandemie bereits mehr als 2.200 Bewohner von Alters- und Pflegeheimen an oder mit Covid-19 gestorben. Ein entsprechender Bericht der Tageszeitung "Österreich" (Sonntagausgabe) wurde der APA vom Gesundheitsministerium bestätigt. Von den bis Sonntagvormittag gemeldeten 5.351 Todesfällen von Infizierten waren 2.238 Opfer in Alters- und Pflegeheimen gemeldet, hieß es auf Nachfrage. Das sind 42 Prozent aller Corona-Todesfälle im Land.

Sorge wegen neuer Coronavirus-Variante in England

Amsterdam/London - Besorgt blicken Wissenschafter und Politiker auf eine neue Variante des Coronavirus, die sich im Südosten Englands ausbreitet. Das Land stehe vor einer enormen Herausforderung, sagte Gesundheitsminister Matt Hancock am Sonntag. Nach ersten Erkenntnissen der Forscher ist die entdeckte Variante um bis zu 70 Prozent ansteckender als die bisher bekannte Form. Premier Boris Johnson betonte, es gebe keine Hinweise darauf, dass Impfstoffe gegen die Mutation weniger effektiv seien.

Info-Hotline zur Covid-19-Impfung ab Montag

Wien - Das Gesundheitsministerium startet am Montag gemeinsam mit der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) eine Info-Hotline zur Impfung gegen das Coronavirus. Unter der Telefonnummer 0800-555-621 kann man Fragen zur Wirksamkeit und Sicherheit der Impfstoffe stellen. Die Hotline ist sieben Tage die Woche, rund um die Uhr erreichbar, gab Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Sonntag bekannt.

Anschober: Habe zweite Welle nicht unterschätzt

Wien - Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat seiner Ansicht nach die zweite Welle der Corona-Pandemie nicht unterschätzt, wie er in mehreren Zeitungs-Interviews am Sonntag darlegte. "Nein, habe ich nicht", sagte er etwa zur "Presse". Man habe sich seit Juni sehr gewissenhaft darauf vorbereitet - "weil wir wussten, dass der Herbst extrem kritisch und schwierig wird". "Und dann hat diese zweite Welle ganz Europa mit einer unglaublichen Wucht getroffen", so der Minister.

Gemeindepaket-Hilfspaket wird um 1,5 Mrd. Euro aufgestockt

Wien - Die Bundesregierung wird das Corona-Hilfspaket für die Gemeinden um 1,5 Mrd. Euro aufstocken, wobei eine Milliarde davon als Vorschuss gewährt wird. Das gab die Regierung am Sonntag gegenüber der APA bekannt. Gemeinsam mit der bereits zur Verfügung gestellten Gemeindemilliarde sollen so insgesamt 2,5 Milliarden Euro für Städte und Kommunen für laufende, aber auch zukünftige Investitionen zur Verfügung gestellt werden, so Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP).

Zwei Männer nach Wien-Anschlag festgenommen

Wien - Nach dem Terror-Anschlag in Wien vom 2. November sind zwei Personen in Wien festgenommen worden, die im Zusammenhang mit dem Attentat stehen dürften. Beide Festnahmen erfolgten am Freitag, hieß es am Sonntag seitens der Staatsanwaltschaft Wien zur APA. Auf den Tatwaffen wurden DNA-Spuren eines der Männer - eines 26-jährigen Österreichers mit afghanischen Wurzeln - gefunden. Laut "Kronen Zeitung" soll eine der Festnahmen durch die Spezialeinheit Cobra durchgeführt worden sein.

