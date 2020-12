Österreich verhängt Landeverbot für Flüge aus Großbritannien

Amsterdam/London - Nach der Entdeckung einer neuen Variante des Coronavirus auf den britischen Inseln werden Österreich und andere EU-Länder Landeverbote für Flüge aus Großbritannien aussprechen. Das kündigten am Sonntag Gesundheitsministerium und Außenministerium gegenüber der APA an. "Rasche Maßnahmen sind in dieser gefährlichen Situation das Gebot der Stunde", ließ Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) wissen. Es werde daher ein Landeverbot für alle Flüge aus Großbritannien geben.

Andrang bei Corona-Tests vor Weihnachten in Österreich

Wien/London - Am Wochenende vor Weihnachten haben die Standorte für gratis Corona-Tests in mehreren Bundesländern großen Zulauf erfahren. In Oberösterreich werden wegen der großen Zahl der Anmeldungen weitere Teststellen eingerichtet, in Wien kam es am Sonntag bei der Teststraße im Austria Center zu teils massiven Verzögerungen. Staus gab es am Wochenende auch an den Grenzen wegen der verschärften Einreisebedingungen. Unterdessen wurden 1.645 Neuinfektionen und 142 weitere Tote gemeldet.

1.419 Personen bei Grenzkontrollen Einreise verweigert

Wien - Seit Samstag, 00.00 Uhr, werden in Österreich zur Eindämmung des Coronavirus verstärkte Grenzkontrollen bei der Einreise nach Österreich durchgeführt. Am Samstag wurden insgesamt 57.351 Personen kontrolliert und 1.419 davon die Einreise verweigert, teilte das Innenministerium am Sonntag in einer Aussendung mit. Das waren jeweils deutliche Steigerungen zum Vortag. Am Freitag war nur 14 Personen die Einreise aufgrund der Covid-19-Einreiseverordnung verweigert worden.

Gemeinde-Hilfspaket wird um 1,5 Mrd. Euro aufgestockt

Wien - Die Bundesregierung wird das Corona-Hilfspaket für die Gemeinden um 1,5 Mrd. Euro aufstocken, wobei eine Milliarde davon als Vorschuss gewährt wird. Gemeinsam mit der bereits zur Verfügung gestellten Gemeindemilliarde sollen so insgesamt 2,5 Milliarden Euro für Städte und Kommunen für laufende, aber auch zukünftige Investitionen zur Verfügung gestellt werden, so Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) am Sonntag zur APA. Die SPÖ begrüßte den Schritt, äußerte aber auch Skepsis.

Zwei Männer nach Wien-Anschlag festgenommen

Wien - Nach dem Terror-Anschlag in Wien vom 2. November sind zwei Personen in Wien festgenommen worden, die im Zusammenhang mit dem Attentat stehen dürften. Beide Festnahmen erfolgten am Freitag, hieß es am Sonntag seitens der Staatsanwaltschaft Wien zur APA. Die beiden Männer wurden am Sonntag in die Justizanstalt Josefstadt eingeliefert. Die Staatsanwaltschaft stellte Anträge auf U-Haft, diese sind beim Journalrichter eingelangt, hieß es seitens des Straf-Landesgerichts Wien.

Van der Bellen erinnert an Angelobung Renners 1945

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Sonntagabend an die Angelobung des ersten Präsidenten der Zweiten Republik, Karl Renner, am 20. Dezember 1945 erinnert. "1945 war das Jahr, in dem der Grundstein dafür gelegt wurde, was wir heute, 75 Jahre später, als die Erfolgsgeschichte der Zweiten Republik bezeichnen können", sagte der Präsident in einem via Facebook verbreiteten Video-Clip (abrufbar unter http://go.apa.at/nB7fx6mY).

100 Festnahmen bei Protesten in Weißrussland

Minsk - Uniformierte haben bei der Sonntagdemonstration in Weißrussland gegen Machthaber Alexander Lukaschenko neuerlich rund 100 Menschen festgenommen. Die Demonstranten in Minsk hätten gegen das Versammlungsverbot verstoßen, hieß es aus dem Innenministerium in Minsk. Die Demokratiebewegung hatte zu einem "Marsch des Volkstribunals" aufgerufen. Ziel war es, abermals auf die Polizeigewalt gegen friedliche Demonstranten aufmerksam zu machen.

