Durchbruch in Brexit-Fischerei-Streit in greifbarer Nähe

London - Eineinhalb Wochen vor dem Ende der Brexit-Übergangsphase haben sich Spekulationen über einen nahen Durchbruch bei der Frage nach dem künftigen Zugang für EU-Fischkutter zu britischen Gewässern verdichtet. Ein Handelspakt in letzter Sekunde scheint damit nicht mehr ausgeschlossen. Nach Medienberichten könnten die Fischkutter zunächst fünf Jahre unveränderten Zugang haben, der dann aber sukzessive um 35 Prozent reduziert würde.

Wien beginnt am 27. Dezember mit Corona-Impfungen

Wien - Wien wird am 27. Dezember damit beginnen, Risikogruppen gegen das Coronavirus zu impfen. Die ersten Immunisierungen werden in einem Pflegewohnhaus und auf der Covid-Station in der Klinik Favoriten verabreicht. Erreichen wolle man zuerst die Hochrisikogruppe. Der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) zeigte sich im Gespräch mit dem Ö1-Morgenjournal optimistisch, dass die Impfbereitschaft nach ersten Erfahrungsberichten steigen werde.

Landeverbot für Flugzeuge aus Großbritannien in Kraft

Wien/London - Ab Dienstag dürfen in Österreich keine Flugzeuge aus Großbritannien mehr landen. Vorerst soll das Landeverbot wegen der Entdeckung einer Mutation des Coronavirus in Südengland bis zum 1. Jänner 2021 gelten. Die Austrian Airlines (AUA) werden bis dahin keine regulären Passagierflüge von London nach Wien durchführen. Eventuell finde am Dienstag aber noch ein Flug nach London statt, retour würde dieser aber ohne Passagiere stattfinden, hieß es seitens der AUA.

Lateinamerika verschärft Maßnahmen wegen Corona-Mutation

Quito - Angesichts hoher Corona-Zahlen und einer neuen Variante des Virus haben weitere lateinamerikanische Länder wie Paraguay die Einreise von Besuchern aus Großbritannien gestoppt, andere ihre Corona-Maßnahmen erneut verschärft. So kündigte Ecuadors Präsident Len�n Moreno im ecuadorianischen Fernsehen am Montag (Ortszeit) einen neuerlichen Lockdown für 30 Tage und eine Ausgangssperre von 22 Uhr bis 4 Uhr an. Auch andere Länder der Region erließen neue Maßnahmen.

Trotz Coronakrise heuer mehr Börsengänge als im Vorjahr

Wien - Trotz der Coronapandemie, die weltweit für Einbrüche der Konjunktur gesorgt hat, hat es heuer mehr Unternehmen an die Börse gezogen als im Vorjahr. Mit 1.322 Firmen feierten weltweit um 15 Prozent mehr Unternehmen ihr Börsendebüt als 2019. Auch das Emissionsvolumen stieg um 26 Prozent auf 263 Milliarden Dollar (214,5 Mrd. Euro). Vor allem in China und den USA gab es starke Zuwächse. Neben Technologiekonzernen dominierten vor allem Firmen aus dem Gesundheitssektor.

Neuwahl in Israel wohl unvermeidbar

Jerusalem - Eine vierte Wahl in Israel binnen zwei Jahren ist angesichts einer tiefen Spaltung der Regierungskoalition kaum noch vermeidbar. Ein letzter Vorstoß zu einem Kompromiss zwischen dem rechtskonservativen Likud von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und dem Mitte-Bündnis Blau-Weiß von Verteidigungsminister Benny Gantz scheiterte in der Nacht auf Dienstag im Parlament.

Großes Corona-Hilfspaket in USA beschlossen

Washington - Nach monatelangem Ringen zwischen Republikanern und Demokraten in den USA ist der Weg für ein rund 900 Milliarden Dollar schweres Corona-Hilfspaket frei. Nach der Genehmigung des US-Repräsentantenhaus verabschiedete auch der US-Senat am späten Montagabend (Ortszeit) die staatlichen Finanzhilfen zusammen mit dem neuen Budget in Höhe von 1,4 Billionen.

Vier Ärzte bei Bombenanschlag in Kabul getötet

Kabul - Bei einem erneuten Anschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens fünf Menschen getötet worden, vier von ihnen Ärzte. An ihrem Auto sei eine Haftbombe angebracht worden, teilte ein Polizeisprecher am Dienstag mit. Die Ärzte seien auf dem Weg zum einem Gefängnis gewesen, in dem hunderte Kämpfer der radikalislamischen Taliban sowie kriminelle Straftäter inhaftiert sind. Zwei weitere Menschen wurden verletzt. Zu dem Attentat bekannte sich zunächst niemand.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red