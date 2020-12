Erste Corona-Impfung am Sonntag an der MedUni Wien

Wien - Am Sonntag um 9.00 Uhr wird zum ersten Mal in Österreich eine Impfung gegen das Coronavirus verabreicht. Die ersten Menschen, die den Impfstoff verabreicht bekommen, sind Risikopatienten einer Spezialambulanz. Es handelt sich um fünf Personen über 80 Jahre, sagte Ursula Wiedermann-Schmid, Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Vakzinologie, die die erste Impfung durchführen wird. Alle fünf Probanden hätten sich freiwillig gemeldet, hieß es.

Tausende Lkw stecken in England vor dem Ärmelkanal fest

Dover/London - Bis sich der immense Lkw-Stau rund um den Hafen von Dover auflöst, dürfte es nach Angaben der britischen Regierung "einige Tage" dauern. Es gebe nun "viel zu tun" und das Problem werde nicht "sofort" gelöst sein, sagte Wohnungsbauminister Robert Jenrick am Mittwoch dem Sender Sky News. Der Hafen von Dover hatte in der Nacht wieder geöffnet, nachdem sich Paris und London auf eine Lockerung der strikten Reise- und Verkehrsbeschränkungen geeinigt hatten.

Skigebiete - Kein Take-Away auf Tiroler, Salzburger Bergen

Innsbruck - In den Tiroler und Salzburger Skigebieten werden die Gäste ab 24. Dezember nun definitiv ohne Take-Away-Angebote auskommen müssen. Davon betroffen sind jene Skihütten, die nicht mit einem Fahrzeug über die Straße erreichbar sind, bestätigte das Land Tirol entsprechende Medienberichte am Mittwoch. Die Verordnung dazu, die bereits im Landesgesetzblatt veröffentlicht wurde, tritt am Donnerstag in Kraft. Auch in Salzburg gibt es dieselbe Vorgangsweise.

Doskozils Impf-Kritik für Minister Faßmann "unpassend"

Wien/Eisenstadt - Wissenschaftsminister Heinz Faßmann (ÖVP) hat am Mittwoch impfkritische Aussagen des burgenländischen Landeshauptmanns Hans Peter Doskozil (SPÖ) als "höchst unpassend" zurückgewiesen. Die Prüfung von Impfstoffen sei sehr anspruchsvoll und biete Menschen maximale Sicherheit, auch seien die von Doskozil gestellten Fragen von der Wissenschaft bereits überzeugend beantwortet, so Faßmann in einem Statement gegenüber der APA.

27 Jahre Haft für Journalist Dündar in der Türkei

Istanbul - Der im deutschen Exil lebende Journalist Can Dündar ist in der Türkei zu mehr als 27 Jahren Haft verurteilt worden. Dündar erhielt am Mittwoch eine Strafe von 18 Jahren und neun Monaten, weil er nach Ansicht der Richter Staatsgeheimnisse mit dem Ziel der militärischen und politischen Spionage erhalten hatte. Das Gericht verurteilte ihn zudem zu acht Jahren und neun Monaten Haft wegen Terrorunterstützung, wie aus dem Protokoll hervorging.

Erste Untersuchungsergebnisse zu Terror-Anschlag in Wien

Wien - Die von Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) eingesetzte Untersuchungskommission zur Klärung von Versäumnissen und allfälliger Pannen im Vorfeld bzw. rund um den Terroranschlag in der Wiener Innenstadt vom 2. November 2020 in Wien hat einen ersten Bericht vorgelegt. Wie die Vorsitzende des Gremiums, Ingeborg Zerbes, am Mittwoch per Presseaussendung mitteilte, wurde am gestrigen Dienstag der Zwischenbericht dem Innen- und Justizministerium übermittelt.

Schallenberg rechnet mit Brexit-Einigung

London/Wien - Die Brexit-Verhandlungen verlaufen äußerst zäh, doch rechnet Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) noch mit einer Einigung. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir keinen Deal finden", sagte Schallenberg am Dienstagabend in einem APA-Gespräch. "Wenn man dann in letzter Minute noch einen Deal findet, kann man den provisorisch auch noch in Kraft setzen." Das mache auch "psychologisch einen ganz großen Unterschied, selbst wenn die Prozeduren erst im Jänner folgen können."

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red