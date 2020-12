Brexit-Verhandlungen zwischen Johnson und von der Leyen

London - Im Ringen um ein Post-Brexit-Handelsabkommen zeichnet sich kurz vor dem Heiligen Abend eine Einigung ab. Nach stundenlangen Verhandlungen in der Nacht auf Donnerstag spricht der britische Premierminister Boris Johnson der BBC zufolge seit 08.00 Uhr erneut mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Auf einer für den Vormittag angekündigten Pressekonferenz soll laut Insidern eine Einigung zwischen der EU und Großbritannien bekanntgegeben werden.

Trump legt Veto gegen US-Verteidigungsbudget ein

Washington - Kurz vor dem Ende seiner Präsidentschaft legt sich Donald Trump wegen des Verteidigungshaushalts mit dem US-Kongress an: Der Republikaner hat gegen das mit überparteilicher Mehrheit beschlossene Budget im Umfang von 740 Milliarden Dollar sein Veto eingelegt. Doch der Kongress könnte ihn mit einer Zweidrittelmehrheit im Repräsentantenhaus und im Senat noch vor Jahresende überstimmen. Es wäre in Trumps Amtszeit das erste Mal, dass sich der Kongress über sein Veto hinwegsetzt.

Trump begnadigt Stone, Manafort und Kushner

Washington - Kurz vor dem Ende seiner Amtszeit hat der abgewählte US-Präsident Donald Trump weitere loyale Weggefährten begnadigt. Darunter waren der einstige Vorsitzenden seines Wahlkampfteams, Paul Manafort, und sein langjähriger Vertrauter Roger Stone. Unter den insgesamt 26 vom Weißen Haus am Mittwochabend (Ortszeit) bekanntgegebenen Begnadigungen war auch der Immobilienunternehmer Charles Kushner, der Vater von Trumps Berater und Schwiegersohn Jared Kushner.

Christmette im Vatikan unter Corona-Beschränkungen

Vatikanstadt - Auch in Zeiten der Corona-Pandemie will Papst Franziskus in diesem Jahr die traditionelle Christmette zu Weihnachten feiern. In Anbetracht der Corona-Regeln musste der Vatikan die Messe am Donnerstag jedoch vorverlegen. Sie soll um 19.30 Uhr beginnen, etwas früher als sonst, denn in Italien gilt zu Weihnachten ab 22 Uhr eine Ausgangssperre bis in die Früh des folgenden Tages. Die Messe wird zum Schutz vor Ansteckungen mit einer begrenzten Anzahl Teilnehmern abgehalten.

Corona-Neuinfektionen in Deutschland weiter auf hohem Niveau

Berlin - Die Zahl der Corona-Neuinfektionen bleibt in Deutschland auf hohem Niveau. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut (RKI) 32.195 neue Fälle und 802 Todesfälle binnen eines Tages. Am vergangenen Donnerstag übermittelten die Gesundheitsämter 26.923 Neu-Infektionen und 698 Todesfälle. Der Höchststand von 962 Todesfällen war am Mittwoch erreicht worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Donnerstag bei 196,2. Am Dienstag war mit 197,6 ein Höchststand erreicht worden.

Streit unter Brüdern endet mit Messerstich

Kirchschlag - Ein 50-Jähriger hat am Mittwoch in Kirchschlag im oberösterreichischen Mühlviertel im Streit seinen 48-jährigen Bruder mit einem Küchenmesser attackiert und in den Rücken gestochen. Er flüchtete, wurde aber kurz darauf in der Nähe des Tatortes geschnappt und festgenommen. Der Verdächtige wird wegen Mordversuchs angezeigt. Hintergrund der Tat war laut Polizei ein Streit um das Wohnrecht im Haus der Familie. Beide Brüder wurden in Krankenhäuser eingeliefert.

In Japan werden eine Mio. Hühner wegen Vogelgrippe gekeult

Tokio - Mehr als eine Million Hühner sollen nach einem Ausbruch der Vogelgrippe auf einer japanischen Eierfarm gekeult werden. Angestellte hatten am Mittwoch etwa 220 tote Tiere entdeckt und die Behörden alarmiert. Die rund 1,16 Millionen Tiere des Betriebs in der östlich gelegenen Stadt Isumi wurden ab Donnerstag getötet. In Japan handelt es sich um den 32. Ausbruch der Vogelgrippe in dieser Saison. Bisher ließ die Regierung mehr als 4,6 Millionen Hühner keulen.

(Schluss) pat