Brüssel und London erzielen Durchbruch bei Brexit-Handelsabkommen

London - Eine Woche vor dem Ende der Übergangsfrist haben sich die EU und Großbritannien auf die Grundlagen ihrer künftigen Beziehungen nach dem Brexit geeinigt. Die Verhandlungsteams schlossen am Donnerstag nach monatelangem Ringen ihre Gespräche über ein gemeinsames Handelsabkommen ab. Ein harter wirtschaftlicher Bruch mit Großbritannien zum Jahreswechsel ist damit wohl verhindert. Allerdings steht noch die Zustimmung aller 27 EU-Regierungen und des britischen Parlaments aus.

Coronavirus-Variante aus England erstmals in Deutschland nachgewiesen

Stuttgart - Die in Großbritannien aufgetretene Variante des Coronavirus ist erstmals auch in Deutschland nachgewiesen worden. Bei einer Frau, die am 20. Dezember aus Großbritannien nach Baden-Württemberg einreiste, wurde am Donnerstag die mutierte Variante B.1.1.7 festgestellt. Dies teilte das Gesundheitsministerium in Stuttgart mit. Die Frau habe milde Krankheitssymptome und befinde sich in häuslicher Isolation. Drei enge Kontaktpersonen seien ebenfalls in Quarantäne.

2.847 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - 2.847 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind in den vergangenen 24 Stunden österreichweit registriert worden. Gegenüber dem Donnerstag der Vorwoche waren es knapp 400 mehr. Die Zahl lag auch deutlich über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage: Dabei wurden durchschnittlich 2.002 positive Tests registriert. 30.667 PCR-Tests wurden in den vergangenen 24 Stunden eingemeldet. Davon waren knapp 9,3 Prozent der Ergebnisse positiv.

Appelle von Van der Bellen und Schönborn für Flüchtlinge

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Kardinal Christoph Schönborn haben am Heiligen Abend ihren Appell zur Aufnahme von Flüchtlingen aus den griechischen Lagern eindringlich bekräftigt. In der ORF-Sendung "Licht ins Dunkel" riefen das Staatsoberhaupt und der Wiener Erzbischof zu "erster Hilfe" bzw. zu "Menschlichkeit" auf. Auch der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) betonte, dass Jesus Christus dazu aufrufen würde zu helfen.

Weihnachten im Vatikan und in Bethlehem unter Corona-Beschränkungen

Vatikanstadt - Auch in Zeiten der Corona-Pandemie feiert Papst Franziskus am Heiligen Abend die traditionelle Christmette. Der Vatikan musste die Messe jedoch vorverlegen. Sie soll um 19.30 Uhr beginnen, etwas früher als sonst, denn in Italien gilt zu Weihnachten ab 22.00 Uhr eine Ausgangssperre. Die Zahl der Messebesucher ist beschränkt. Auch die traditionelle Prozession in Bethlehem fiel deutlich kleiner aus als sonst. Im Vorfeld wurden laut Kathpress die Straßen desinfiziert.

Parlamentarisches Gerangel um Corona-Konjunkturpaket in USA

Washington - Die Demokraten in den USA sind mit dem Versuch gescheitert, in einem vereinfachten Verfahren im Repräsentantenhaus eine Erhöhung von Hilfszahlungen an Bürger durchzusetzen und so das geplante Corona-Konjunkturpaket zu retten. Ihr Vorstoß, die Zahlungen von 600 auf 2.000 Dollar pro Kopf anzuheben - wie vom amtierenden US-Präsidenten Donald Trump gefordert - fand am Donnerstag in der Kammer keine Unterstützung von Trumps Republikanern.

Bei Zimmerbrand in Wien-Döbling tote Frau entdeckt

Wien - Bei einem Zimmerbrand ist in Wien-Döbling am Vormittag des Heiligen Abends eine Frau tot aufgefunden worden. Laut Feuerwehr hatten Nachbarn in der Sieveringer Straße Brandgeruch wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte öffneten die Tür und sahen sich mit einem Feuer konfrontiert. Im Zuge der Brandbekämpfung entdeckten die Feuerwehrleute die pflegebedürftige Frau, für die jede Hilfe zu spät kam. Auch zwei Katzen lagen demnach tot in der Wohnung.

