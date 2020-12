Brüssel und London erzielen Durchbruch bei Brexit-Handelsabkommen

London - Eine Woche vor dem Ende der Übergangsfrist haben sich die EU und Großbritannien auf die Grundlagen ihrer künftigen Beziehungen nach dem Brexit geeinigt. Die Verhandlungsteams schlossen am Donnerstag nach monatelangem Ringen ihre Gespräche über ein gemeinsames Handelsabkommen ab. Ein harter wirtschaftlicher Bruch mit Großbritannien zum Jahreswechsel ist damit wohl verhindert. Allerdings steht noch die Zustimmung aller 27 EU-Regierungen und des britischen Parlaments aus.

Großbritannien verlässt Erasmus-Programm

London - Nach mehr als 30 Jahren steigt Großbritannien im Zuge des Post-Brexit-Abkommens aus dem europäischen Erasmus-Programm für Studierende aus. Es habe sich dabei um eine "schwierige Entscheidung" gehandelt, sagte der britische Premierminister Boris Johnson am Donnerstag nach der Einigung auf ein Handelsabkommen zwischen London und Brüssel. Das Programm sei für sein Land jedoch "extrem teuer", begründete Johnson den Schritt. Der Premier kündigte zugleich ein Ersatzprogramm an. Damit wolle er es britischen Studierenden ermöglichen, an den "besten Universitäten" der Welt und nicht nur in Europa zu lernen.

Papst-Segen "Urbi et Orbi" wegen Corona in Benediktionsaula

Rom - Zum Schutz vor einer Verbreitung des Coronavirus will Papst Franziskus den Segen "Urbi et orbi" am ersten Weihnachtsfeiertag in der Benediktionsaula im Apostolischen Palast spenden. Der Papst-Segen ist nicht wie an Ostern im Petersdom angesetzt, wie es aus dem Vatikan hieß. Beginn sei Freitagmittag um 12.00 Uhr. Der Papst will dann auch seine Weihnachtsbotschaft verbreiten.

Weihnachtskonzert in beschädigter Kathedrale Notre-Dame

Paris - Auftritt mit Bauhelm und Arbeitsmontur - der Chor von Notre-Dame hat zu Weihnachten ein ungewöhnliches Konzert in der schwer beschädigten Kathedrale gegeben. Es wurde am Heiligen Abend vom TV-Sender France 2 übertragen. Für 20 Sängerinnen und Sänger des Erwachsenenchors von Notre-Dame war es der erste Auftritt in dem Gotteshaus seit dem verheerenden Brand im April 2019. Beteiligt waren auch zwei Solisten und ein Organist. Die Kirche ist weiter für Publikum geschlossen.

Knapp ein Drittel weniger Asylwerber in der EU 2020

Berlin - Die Zahl der Asylwerber in der EU ist heuer um etwa ein Drittel gesunken. Für alle 27 EU-Staaten zusammen ergebe sich ein Rückgang um 32,6 Prozent, bezogen auf die ersten neun Monate des Jahres, berichteten die Zeitungen der Funke Mediengruppe am Freitag unter Berufung auf die EU-Statistikbehörde Eurostat. Grund für den Rückgang der Asylwerber-Zahlen ist offenkundig die Coronakrise. Bis Ende September registrierten die EU-Staaten demnach insgesamt 309.580 Erstanträge auf Asyl.

Neuer Streit im US-Kongress um Corona-Hilfspaket

Washington - Im US-Kongress ist neuer Streit um das geplante weitere Hilfspaket gegen die Coronakrise ausgebrochen. Die Republikaner wendeten sich am Donnerstag gegen einen Vorstoß der Demokraten, die geplanten Direktzahlungen an Bürger deutlich aufzustocken. Der scheidende US-Präsident Donald Trump lehnte das in mühseligen monatelangen Verhandlungen zwischen Republikanern und Demokraten ausgehandelte Maßnahmenbündel mit einem Volumen von rund 900 Milliarden Dollar (740 Milliarden Euro) überraschend ab. Er nannte die darin vorgesehenen Schecks für Bürger von bis zu 600 Dollar "lächerlich" niedrig und verlangte eine Erhöhung auf 2.000 Dollar. Dies entspricht der ursprünglichen Forderung der oppositionellen Demokraten, die in den Verhandlungen mit den Republikanern eingedampft worden war.

Empörung über tödlichen Polizeieinsatz gegen Schwarzen in den USA

Columbus (Ohio) - In den USA sorgt erneut ein tödlicher Polizeieinsatz gegen einen unbewaffneten Afroamerikaner für Entsetzen. Am Donnerstag verbreitete Aufnahmen von der Körperkamera eines Beamten zeigen, wie dieser den 47-jährigen Andre Maurice Hill in der Garage eines Hauses in Columbus im Bundesstaat Ohio durch mehrere Schüsse tötet. Der Bürgermeister von Columbus, Andrew Ginther, zeigte sich "empört" über den Vorfall. Bereits drei Wochen zuvor war in der Stadt ein Afroamerikaner von der Polizei erschossen worden.

(Schluss) mhh