Corona-Impfung in Mexiko, Chile und Costa Rica gestartet

Brasilia/Santiago de Chile - Mexiko, Chile und Costa Rica haben als erste Länder in Lateinamerika mit der Impfung der Bevölkerung gegen das Coronavirus begonnen. Der Impfstart in Mexiko wurde während der morgendlichen Pressekonferenz von Präsident Andr�s Manuel L�pez Obrador am Donnerstag (Ortszeit) live übertragen. Die Oberschwester der Intensivstation des Krankenhauses Rub�n Le�ero in Mexiko-Stadt war die erste Lateinamerikanerin, die die Corona-Impfung bekam, wie die Zeitung "El Universal" berichtete.

Papst-Segen "Urbi et Orbi" wegen Corona in Benediktionsaula

Rom - Zum Schutz vor einer Verbreitung des Coronavirus will Papst Franziskus den Segen "Urbi et orbi" am ersten Weihnachtsfeiertag in der Benediktionsaula im Apostolischen Palast spenden. Der Papst-Segen ist nicht wie zu Ostern im Petersdom angesetzt, Beginn soll am Freitagmittag um 12.00 Uhr sein. Der Papst will dann auch seine Weihnachtsbotschaft verbreiten. Am Donnerstag hatte der Pontifex bereits die traditionelle Christmette unter Corona-Bedingungen gefeiert.

Corona: ÖVP kritisiert Pandemie-Politik von NEOS und FPÖ

Wien - ÖVP-Generalsekretär Axel Melchior kritisiert die Oppositionsparteien NEOS und FPÖ für deren Vorgehen in der Corona-Pandemie. Diese hatten am Dienstag im Hauptausschuss des Nationalrates die Zustimmung zur Lockdown-Verordnung verweigert. "Leider haben sich die Oppositionsparteien nach dem nationalen Schulterschluss zu Beginn der Corona-Pandemie schnell für einen Kurswechsel entschieden", erklärte der ÖVP-Manager in einem Statement gegenüber der APA - die ÖVP sei "fassungslos".

Christbaumbrände in Kärnten und Niederösterreich

Klagenfurt - In der Weihnachtsnacht ist bei einem Christbaumbrand in Kärnten eine Wohnung in Brand geraten. Ein 30-jähriger Mann erlitt dabei Verbrennungen an Händen und im Gesicht. Seine 28-jährige Mitbewohnerin erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde wie der Mann ins LKH Villach gebracht. Auch in Felixdorf im NÖ-Bezirk Wr. Neustadt löste ein brennender Christbaum einen Wohnungsbrand aus. Die betroffene Familie konnte sich ins Freie retten.

Bericht: Knapp ein Drittel weniger Asylwerber in der EU 2020

Berlin - Die Zahl der Asylwerber in der EU ist heuer um etwa ein Drittel gesunken. Für alle 27 EU-Staaten zusammen ergebe sich ein Rückgang um 32,6 Prozent, bezogen auf die ersten neun Monate des Jahres, berichteten die Zeitungen der Funke Mediengruppe unter Berufung auf die EU-Statistikbehörde Eurostat. Grund für den Rückgang der Asylwerber-Zahlen ist offenkundig die Coronakrise. Bis Ende September registrierten die EU-Staaten demnach insgesamt 309.580 Erstanträge auf Asyl.

Nach Nawalnys Telefonat mit Attentäter Ermittlungen gegen Vertraute

Moskau - Nach dem Fake-Anruf von Alexej Nawalny bei einem seiner mutmaßlichen Attentäter haben Russlands Behörden Strafermittlungen gegen eine Vertraute des Kreml-Kritikers eingeleitet. Wie Nawalnys Mitstreiter Iwan Schdanow am Freitag auf Twitter mitteilte, wird Ljubow Sobol "Hausfriedensbruch" und "Gewaltandrohung" vorgeworfen. Sie hatte am Montag versucht, den FSB-Agenten in seiner Wohnung aufzusuchen, der eingeräumt hatte, an dem Giftanschlag auf Nawalny beteiligt gewesen zu sein.

Weihnachten - Heuer deutlich mehr Geldgeschenke

Wien - 927 Millionen Euro sind heuer laut einer Umfrage des Preisvergleichsportals durchblicker.at in bar unterm Christbaum gelandet - im Vorjahr waren es 836 Mio. Euro gewesen. Im Durchschnitt werden pro Person 274 Euro geschenkt. Damit war Bargeld abermals das häufigste Weihnachtsgeschenk, gefolgt von Gutscheinen und Büchern, Filmen und Spielen. In NÖ und Wien fanden sich mit 406 bzw. 297 Euro die dicksten Kuverts unterm Baum, am schlanksten waren sie in Tirol (185 Euro).

Weihnachtskonzert in beschädigter Kathedrale Notre-Dame

Paris - Auftritt mit Bauhelm und Arbeitsmontur - der Chor von Notre-Dame hat zu Weihnachten ein ungewöhnliches Konzert in der schwer beschädigten Kathedrale von Paris gegeben. Es wurde am Heiligen Abend vom Sender France 2 übertragen. Für 20 Sängerinnen und Sänger des Erwachsenenchors von Notre-Dame war es der erste Auftritt in dem Gotteshaus seit dem verheerenden Brand im April 2019. Beteiligt waren auch zwei Solisten und ein Organist. Die Kirche ist weiter für Publikum geschlossen.

