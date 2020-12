Papst mahnt zur Geschwisterlichkeit

Rom - Papst Franziskus hat am Christtag in seiner Botschaft zum Segen Urbi et orbi zu Geschwisterlichkeit in Zeiten der Pandemie aufgerufen. Das Oberhaupt der katholischen Kirche gedachte aller Menschen, die wegen der Pandemie, sowie in Konflikt- und Notstandsgebieten auf dem gesamten Globus leiden. Franziskus sprach seine Weihnachtsbotschaft und den Segen in der Benediktionsaula im Apostolischen Palast und nicht wie üblich von der Loggia des Petersdoms.

EU-Mitgliedstaaten starten Prüfung von Handelsdeal

London - Die EU-Mitgliedstaaten haben die Prüfung des Brexit-Handelsabkommens mit Großbritannien auf den Weg gebracht. EU-Unterhändler Michel Barnier unterrichtete die Botschafter der 27 Mitgliedsländer am Freitagvormittag in Brüssel über das Verhandlungsergebnis, teilte der deutsche EU-Vorsitzes mit. Die Botschafter verabschiedeten darauf einen Brief an das Europaparlament, in dem sie ihre Absicht ankündigen, das Abkommen ab dem 1. Jänner vorläufig in Kraft zu setzen.

1.851 Neuinfektionen zu Weihnachten in Österreich

Wien - 1.851 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind in den vergangenen 24 Stunden in Österreich registriert worden. Bei 17.141 eingemeldeten PCR-Testergebnissen war mehr als jeder zehnte Test positiv. Der Rückgang der Neuinfektionen um knapp 1.000 Fälle war wegen der Feiertage durchaus erwartbar. Am morgigen Stefanitag wird wohl die Marke von 350.000 Coronafällen überschritten werden. In den vergangenen 24 Stunden sind 38 weitere Menschen an oder mit Covid-19 verstorben.

Corona: Schlagabtausch zwischen ÖVP und blau-pink

Wien - Keine Rede von Weihnachtsfrieden in der österreichischen Innenpolitik: Die ÖVP auf der einen Seite und FPÖ und NEOS auf der anderen lieferten sich am Christtag einen Schlagabtausch zur Corona-Politik. Basis der Auseinandersetzung war Kritik von VP-Generalsekretär Alex Melchior an den zwei Oppositionsparteien, die wiederum von den Attackierten mit Gegenangriffen beantwortet wurde. Melchior hatte kritisiert, dass sich Blau und Pink vom Corona-Schulterschluss abgewendet hätten.

3. Lockdown wird Handel erneut hart treffen

Wien - Der dritte Corona-Lockdown von 26. Dezember bis inklusive 17. Jänner wird die heimische Handelsbranche erneut Milliarden an Umsatz kosten. Handelsforscher von der Johannes Kepler Universität Linz (JKU) erwarten Umsatzverluste von knapp 1,9 Mrd. Euro brutto. Bereits der erste Lockdown hatte einen Umsatzverlust im Handel von 3,8 Mrd. Euro verursacht. Die zweite Zwangspause kostete dann 2,2 Mrd. Euro an Erlösen. Der Handelsverband erwartet Erlösverluste von sogar zehn Mrd. Euro.

Todeszahl bei Massaker in Äthiopien auf 207 gestiegen

Addis Abeba - Bei dem Massaker im Westen von Äthiopien am Mittwoch sind Behörden zufolge 207 Menschen getötet worden. Die Angaben stützen sich auf Informationen eines Stützpunkts der äthiopischen Streitkräfte. Die Äthiopische Menschenrechtskommission und Amnesty International hatten zuvor von mehr als 100 Todesopfern gesprochen. Bewaffnete Menschen hatten Amnesty zufolge Angehörige der Bevölkerungsgruppen der Amhara, Oromo und Shinasha in der Region angegriffen.

Heftige Explosion erschüttert Nashville

Nashville (Tennessee) - In der Innenstadt von Nashville im US-Staat Tennessee hat es am Freitag in der Früh (Ortszeit) eine heftige Explosion gegeben. Bilder des lokalen Fernsehsenders WKRN zeigten Feuerwehrautos und mehrere Feuer auf der Straße. Eine Einsatzkraft sagte dem Sender, dass ein Wohnwagen explodiert sei und dabei mehrere Gebäude beschädigt worden seien. Ob Menschen verletzt oder getötet wurden, ist nicht bekannt. Auch der Grund der Explosion ist unklar.

Michael Jacksons "Neverland"-Ranch hat einen neuen Besitzer

Los Angeles - Die "Neverland"-Ranch des 2009 verstorbenen Popsuperstars Michael Jackson ist an einen US-Milliardär verkauft worden. Das Anwesen in Kalifornien wurde von dem Geschäftsmann Ron Burkle erworben, wie dessen Sprecher mitteilte. Nach Informationen des "Wall Street Journal" soll Burkle dafür den stark reduzierten Preis von rund 22 Millionen Dollar gezahlt haben. Im Jahr 2015 waren dafür noch 100 Millionen Dollar verlangt worden.

