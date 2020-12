Lkw-Stau rund um Dover löst sich allmählich auf

London/Dover - Die britische Regierung hat ihre Bemühungen verstärkt, den riesigen Lkw-Stau in der Grafschaft Kent rasch aufzulösen. Zu den bereits 300 Soldaten, die im Einsatz seien, um die Fahrer schnellstmöglich auf das Coronavirus zu testen, seien nun 800 weitere hinzugekommen, teilte das Verteidigungsministerium in London am Freitag mit. Auch Polen schickte Helfer und Coronatests, um die Wartezeit für die Fahrer zu verkürzen. Die Auflösung des Rückstaus dürfte noch Tage dauern.

EU-Mitgliedstaaten starten Prüfung von Handelsdeal

London - Die EU-Mitgliedstaaten haben die Prüfung des Brexit-Handelsabkommens mit Großbritannien auf den Weg gebracht. EU-Unterhändler Michel Barnier unterrichtete die Botschafter der 27 Mitgliedsländer am Freitagvormittag in Brüssel über das Verhandlungsergebnis, teilte der deutsche EU-Vorsitzes mit. Die Botschafter verabschiedeten darauf einen Brief an das Europaparlament, in dem sie ihre Absicht ankündigen, das Abkommen ab dem 1. Jänner vorläufig in Kraft zu setzen.

Papst mahnt zur Geschwisterlichkeit

Rom - Papst Franziskus hat am Christtag in seiner Botschaft zum Segen Urbi et orbi zu Geschwisterlichkeit in Zeiten der Pandemie aufgerufen. Das Oberhaupt der katholischen Kirche gedachte aller Menschen, die wegen der Pandemie, sowie in Konflikt- und Notstandsgebieten auf dem gesamten Globus leiden. Franziskus sprach seine Weihnachtsbotschaft und den Segen in der Benediktionsaula im Apostolischen Palast und nicht wie üblich von der Loggia des Petersdoms.

Nach Nawalnys Telefonat mit Attentäter Ermittlungen gegen Vertraute

Moskau - Nach einem Telefonat des Kremlkritikers Alexej Nawalny mit einem mutmaßlichen Attentäter wird gegen seine Mitarbeiterin Ljubow Sobol ermittelt. Gegen die Oppositionelle sei ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs eingeleitet worden, sagte eine Sprecherin des Ermittlungskomitees am Freitag in der russischen Hauptstadt Moskau. Sie werde dazu befragt. Zuvor wurde die Wohnung der 33-jährigen Anwältin durchsucht.

Internationaler Bosnien-Beauftragter Inzko vor Rückzug

Sarajevo/Wien - Der österreichische Spitzendiplomat Valentin Inzko steht vor dem Rückzug als internationaler Bosnien-Beauftragter. Inzko bestätigte am Christtag gegenüber der APA bosnische Medienberichte, wonach ein Nachfolger für ihn gesucht wird. Als Favorit wird dabei der deutsche Ex-Landwirtschaftsminister Christian Schmidt gehandelt. Nach zwölf Jahren im Amt würde er einen Wechsel begrüßen, sagte Inzko mit Blick darauf, dass er fast so lange amtiert wie alle sechs Vorgänger.

Corona: Schlagabtausch zwischen ÖVP und blau-pink

Wien - Keine Rede von Weihnachtsfrieden in der österreichischen Innenpolitik: Die ÖVP auf der einen Seite und FPÖ und NEOS auf der anderen lieferten sich am Christtag einen Schlagabtausch zur Corona-Politik. Basis der Auseinandersetzung war Kritik von VP-Generalsekretär Alex Melchior an den zwei Oppositionsparteien, die wiederum von den Attackierten mit Gegenangriffen beantwortet wurde. Melchior hatte kritisiert, dass sich Blau und Pink vom Corona-Schulterschluss abgewendet hätten.

1.851 Neuinfektionen zu Weihnachten in Österreich

Wien - 1.851 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind in den vergangenen 24 Stunden in Österreich registriert worden. Bei 17.141 eingemeldeten PCR-Testergebnissen war mehr als jeder zehnte Test positiv. Der Rückgang der Neuinfektionen um knapp 1.000 Fälle war wegen der Feiertage durchaus erwartbar. Am morgigen Stefanitag wird wohl die Marke von 350.000 Coronafällen überschritten werden. In den vergangenen 24 Stunden sind 38 weitere Menschen an oder mit Covid-19 verstorben.

Dritter harter Lockdown beginnt am Samstag

Wien - In Österreich tritt am Samstag der dritte harte Lockdown in Kraft. Ausgangsbeschränkungen gelten wieder rund um die Uhr. Der Handel bleibt bis inklusive 17. Jänner bis auf Ausnahmen wie Lebensmittelhandel, Apotheken und Drogerien geschlossen. Erstmals ist aber die Vorbestellung und Abholung von Waren in allen Läden erlaubt. Körpernahe Dienstleister wie etwa Friseure dürfen nicht öffnen, ebenso der Kulturbereich und viele Freizeiteinrichtungen.

