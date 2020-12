Erste Corona-Impfstoff-Lieferung in Österreich

Suben/Wien - Der erste Transport mit dem Impfstoff gegen das Coronavirus hat in der Nacht auf heute Österreich erreicht. Die Lieferung mit rund 10.000 Dosen des Herstellers Biontech/Pfizer kam aus Belgien über Deutschland gegen 02:00 Uhr an den österreichischen Grenzübergang Suben in Oberösterreich. Mehrere Polizeistreifen übernahmen dort den Begleitschutz in ein Auslieferungslager nach Wien, von wo Der Impstoff an die Bundesländer verteilt wird. Die ersten Impfungen werden bereits am Sonntag verabreicht.

Dritter harter Lockdown beginnt am Samstag

Wien - In Österreich tritt heute der dritte harte Lockdown in Kraft. Ausgangsbeschränkungen gelten wieder rund um die Uhr. Der Handel bleibt bis inklusive 17. Jänner bis auf Ausnahmen wie Lebensmittelhandel, Apotheken und Drogerien geschlossen. Erstmals ist aber die Vorbestellung und Abholung von Waren in allen Geschäften erlaubt. Körpernahe Dienstleister wie etwa Friseure dürfen nicht öffnen, ebenso der Kulturbereich und viele Freizeiteinrichtungen.

Kuba fordert negativen Test zur Einreise

Havanna - Nach der Türkei verlangt jetzt auch Kuba künftig bei der Einreise einen negativen Test auf das Coronavirus. Laut der Parteizeitung "Granma" gilt die Regelung von 10. Jänner an, der Corona-Test muss bis zu 72 Stunden vor dem Abflug gemacht werden. Am Mittwoch hatte der Inselstaat 217 neue Corona-Fälle gemeldet. Das ist der Höchstwert für die an einem Tag registrierten Infizierten seit dem Beginn der Pandemie in Kuba am 11. März. Die Türkei fordert bereits ab Montag den Nachweis von negativen Coronavirus-Tests von allen Einreisenden.

Millionen Amerikanern droht ab Samstag Verlust von Corona-Hilfen

Palm Beach (Florida) - Millionen Amerikanern droht ab sofort der Verlust von Arbeitslosengeld, weil der scheidende US-Präsident Donald Trump das vom US-Kongress nach monatelangen Verhandlungen beschlossene Corona-Hilfspaket nicht billigen will. Ohne die Unterschrift des Präsidenten wird heute für rund 14 Millionen Bürger das Anrecht auf die Hilfen auslaufen. Trump hatte die Unterzeichnung des Gesetzentwurfs, der er "verschwenderisch" nennt, am Dienstag überraschend abgelehnt.

Explosion eines Wohnmobils erschüttert US-Stadt Nashville

Washington - Das Zentrum der Stadt Nashville im US-Staat Tennessee ist am Freitag von einer starken Explosion erschüttert worden. Die Polizei geht von einer geplanten Tat aus, nachdem zuvor aus einem Wohnmobil per Lautsprecher vor einer Bombenexplosion gewarnt worden war. Mindestens drei Menschen wurden leicht verletzt, die Behörden untersuchten außerdem mögliche menschliche Überreste am Ort des Geschehens. Die Hintergründe der Explosion sind noch völlig unklar.

Papst betet Angelus am Stephanitag in Apostolischer Bibliothek

Vatikanstadt - Auch die Weihnachtsfeierlichkeiten im Vatikan stehen weiter im Zeichen der Pandemie. So betet Papst Franziskus das traditionelle Angelusgebet am heutigen Stephanitag nicht am Petersplatz, sondern in der Bibliothek des Apostolischen Palastes. Schon am Christtag hatte das Kirchenoberhaupt den Segen "Urbi et orbi" in kleinerem Kreis spenden müssen, auch die Christmette fand mit einer begrenzten Zahl an Teilnehmern statt.

Experten: China wird USA 2028 als größte Volkswirtschaft überholen

London - China wird britischen Wirtschaftsexperten zufolge die USA schon 2028 als weltgrößte Volkswirtschaft ablösen - fünf Jahre früher als bisher erwartet. Wie das Centre for Economics and Business Research (CEBR) in seinem heute veröffentlichten Jahresbericht erläutert, erholt sich China schneller und stärker von der Corona-Krise als die USA. Japan bleibt der Einschätzung zufolge vorerst die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, bis es in den frühen 2030er Jahren von Indien überholt werden wird.

(Schluss) an