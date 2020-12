Corona-Ausgangsbeschränkungen wieder rund um die Uhr

Wien - Nach der kurzen Weihnachtspause treten am Stefanitag wieder strikte Corona-Maßnahmen in Kraft. Privat-Treffen sind nur noch eingeschränkt erlaubt: Mehrere Personen aus einem Haushalt dürfen bloß eine Person aus einem anderen treffen. Ausgangsbeschränkungen gelten wieder rund um die Uhr. Man darf nur aus bestimmten Gründen das Haus verlassen, etwa um zur Arbeit zu kommen, anderen zu helfen, einzukaufen, spazieren zu gehen, Tiere auszuführen oder Outdoor-Sport zu betreiben.

Erste Corona-Impfstoff-Lieferung in Österreich

Suben/Wien - Der erste Transport mit dem Impfstoff gegen das Coronavirus des Herstellers Biontech/Pfizer hat laut Innenministerium in der Nacht auf Samstag die österreichische Grenze passiert. Die Lieferung mit rund 10.000 Dosen gelangte gegen 2.00 Uhr an den Grenzübergang Suben in Oberösterreich. Polizeistreifen übernahmen dort den Begleitschutz in ein Auslieferungslager nach Wien, von wo der Impstoff an die Bundesländer verteilt wird. Erstmals geimpft wird bereits am Sonntag.

Offenbar geplante Explosion erschüttert US-Stadt Nashville

Washington - Das Zentrum der Stadt Nashville im US-Staat Tennessee ist am Freitag von einer starken Explosion erschüttert worden. Die Polizei geht von einer geplanten Tat aus, nachdem aus einem Wohnmobil heraus per Lautsprecher vor einer Bombenexplosion gewarnt worden war. Mindestens drei Menschen wurden leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Die Behörden untersuchten zudem mögliche menschliche Überreste vom Ort des Geschehens. Die Hintergründe der Explosion waren zunächst unklar.

Mehrere Verletzte nach Schüssen in Berlin-Kreuzberg

Berlin - In Berlin-Kreuzberg sind mindestens vier Menschen vermutlich durch Schüsse verletzt worden. Das teilte die Polizei am frühen Samstagmorgen mit. Zahlreiche schwer bewaffnete Beamte waren rund um den Tatort im Einsatz, um nach Beteiligten der Auseinandersetzung zu suchen - Verletzten ebenso wie Tätern. Auch ein Hubschrauber wurde angefordert und zog seine Kreise über dem Areal. Zu den Hintergründen der Tat konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

Zwei Polizisten bei Bombenanschlag in Kabul getötet

Kabul - Bei einem Bombenanschlag in Kabul sind am Samstag zwei afghanische Polizisten getötet worden. Eine an dem Auto der beiden Beamten angebrachte Haftbombe sei in einem zentralen Bezirk der Hauptstadt explodiert, sagte ein Polizeisprecher. Ein Zivilist sei bei dem Anschlag verletzt worden. Fast zeitgleich habe es in Kabul zwei weitere Anschläge mit Haftbomben gegeben, sagte der Sprecher weiter. In einem Fall seien zwei Sicherheitskräfte im Westen der Stadt verletzt worden.

Papst betet Angelus in Apostolischer Bibliothek

Vatikanstadt - Die Weihnachtsfeierlichkeiten im Vatikan stehen weiter im Zeichen der Pandemie. So betet Papst Franziskus das traditionelle Angelusgebet am Stephanitag nicht am Petersplatz, sondern in der Bibliothek des Apostolischen Palastes. Schon am Christtag hatte das Kirchenoberhaupt den Segen "Urbi et orbi" in kleinerem Kreis spenden müssen, auch die Christmette fand mit einer begrenzten Zahl an Teilnehmern statt.

Einfamilienhaus im Bezirk Gmünd durch Brand stark beschädigt

Bad Großpertholz - In Bad Großpertholz im Bezirk Gmünd ist Samstagfrüh ein Einfamilienhaus durch einen Brand stark beschädigt worden. Vier Erwachsene und ein Kleinkind retteten sich laut Franz Resperger vom Landesfeuerwehrkommando Niederösterreich ins Freie. Ein Bewohner musste mit Verbrennungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Neun Feuerwehren mit 130 Einsatzkräften rückten zu den Löscharbeiten aus. Die Brandursache war laut Resperger vorerst noch unbekannt.

