Corona-Ausgangsbeschränkungen wieder rund um die Uhr

Wien - Nach der kurzen Weihnachtspause treten am Stefanitag wieder strikte Corona-Maßnahmen in Kraft. Privat-Treffen sind nur noch eingeschränkt erlaubt: Mehrere Personen aus einem Haushalt dürfen bloß eine Person aus einem anderen treffen. Ausgangsbeschränkungen gelten wieder rund um die Uhr. Man darf nur aus bestimmten Gründen das Haus verlassen, etwa um zur Arbeit zu kommen, anderen zu helfen, einzukaufen, spazieren zu gehen, Tiere auszuführen oder Outdoor-Sport zu betreiben.

Erste Lieferung von Corona-Impfstoff gut in Wien angekommen

Suben/Wien - Die ersten 10.000 Dosen des Corona-Impfstoffes von Biontech/Pfizer sind am Samstag um 5.35 Uhr gut in Wien-Simmering angekommen. Ein Kühl-Lkw mit großer Infrastruktur im Inneren, eskortiert von Polizeifahrzeugen, lieferte das kostbare Gut ab, hieß es aus dem Innenministerium. Gestartet war der Transport im belgischen Puurs, um 2.00 Uhr nahmen ihn Einheiten der Landesverkehrsabteilungen Wien und Oberösterreich am Grenzübergang Suben (Bezirk Schärding) entgegen.

Großbritannien und EU veröffentlichen Brexit-Handelspakt

London - Sowohl Großbritannien als auch die Europäische Union haben am Samstagvormittag den Text ihres Brexit-Handelsabkommens veröffentlicht. Das Abkommen hat einen Umfang von rund 1.250 Seiten, hinzu kommen noch Vereinbarungen über Atomkraft, zivile Kernenergie, einige vertrauliche Informationen und eine Reihe von gemeinsamen Erklärungen. In fünf Tagen endet die Brexit-Übergangsphase und Großbritannien verlässt damit endgültig die Strukturen der EU.

Offenbar geplante Explosion erschüttert US-Stadt Nashville

Washington - Das Zentrum der Stadt Nashville im US-Staat Tennessee ist am Freitag von einer starken Explosion erschüttert worden. Die Polizei geht von einer geplanten Tat aus, nachdem aus einem Wohnmobil heraus per Lautsprecher vor einer Bombenexplosion gewarnt worden war. Mindestens drei Menschen wurden leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Die Behörden untersuchten zudem mögliche menschliche Überreste vom Ort des Geschehens. Die Hintergründe der Explosion waren zunächst unklar.

Papst betet Angelus in Apostolischer Bibliothek

Vatikanstadt - Die Weihnachtsfeierlichkeiten im Vatikan stehen weiter im Zeichen der Pandemie. So betet Papst Franziskus das traditionelle Angelusgebet am Stephanitag nicht am Petersplatz, sondern in der Bibliothek des Apostolischen Palastes. Schon am Christtag hatte das Kirchenoberhaupt den Segen "Urbi et orbi" in kleinerem Kreis spenden müssen, auch die Christmette fand mit einer begrenzten Zahl an Teilnehmern statt.

Impfung Sputnik V nun auch für Menschen über 60 zugelassen

Moskau - Russland hat Medienberichten zufolge seinen Covid-19-Impfstoff "Sputnik V" nun auch für die Anwendung bei Personen über 60 Jahren zugelassen. Das berichteten russische Nachrichtenagenturen unter Verweis auf das Gesundheitsministerium. Menschen über 60 Jahren waren bisher vom nationalen Impfprogramm ausgeschlossen, da der Corona-Impfstoff für diese Altersgruppe separat getestet wurde. Russland hatte bereits im August als weltweit erstes Land einen Corona-Impfstoff zugelassen.

Weiter erhebliche Lawinengefahr in Vorarlberg und Tirol

Bregenz/Innsbruck - In Vorarlberg und weiten Teilen Tirols hat am Stefanitag oberhalb der Waldgrenze weiter erhebliche Lawinengefahr der Stufe 3 geherrscht. Die Hauptgefahr ging vom Neu- und Triebschnee aus, erläuterten die Lawinenwarndienste der beiden westlichsten Bundesländer. Auslösungen von Lawinen waren bereits durch einzelne Wintersportler möglich, wurde gewarnt. Als Gefahrenstellen wurden insbesondere Kammlagen sowie eingewehte Rinnen und Mulden genannt.

