Erste Lieferung von Corona-Impfstoff gut in Wien angekommen

Suben/Wien - Die ersten 10.000 Dosen des Corona-Impfstoffes von Biontech/Pfizer sind am Samstag um 5.35 Uhr gut in Wien-Simmering angekommen. Ein Kühl-Lkw mit großer Infrastruktur im Inneren, eskortiert von Polizeifahrzeugen, lieferte das kostbare Gut ab, hieß es aus dem Innenministerium. Gestartet war der Transport im belgischen Puurs, um 2.00 Uhr nahmen ihn Einheiten der Landesverkehrsabteilungen Wien und Oberösterreich am Grenzübergang Suben (Bezirk Schärding) entgegen.

Corona-Ausgangsbeschränkungen wieder rund um die Uhr

Wien - Nach der kurzen Weihnachtspause sind am Stefanitag wieder strikte Corona-Maßnahmen in Kraft getreten. Privat-Treffen sind nur noch eingeschränkt erlaubt: Mehrere Personen aus einem Haushalt dürfen bloß eine Person aus einem anderen treffen. Ausgangsbeschränkungen gelten rund um die Uhr. Man darf nur aus bestimmten Gründen das Haus verlassen, etwa um zur Arbeit zu kommen, anderen zu helfen, einzukaufen, spazieren zu gehen, Tiere auszuführen oder Outdoor-Sport zu betreiben.

Ärger bei Kärntens LH wegen Lebenspaar-Bescheiden

Klagenfurt - Der Kärntner LH Peter Kaiser (SPÖ) hat am Stefanitag seinem Ärger über Corona-Strafbescheide in Sachen Lebensgemeinschaften Luft gemacht: Dabei geht es um eine vom Bund getroffene gesetzliche Bestimmung, wonach Paare in Lebensgemeinschaft, in der eine Person mit dem Coronavirus infiziert ist, mit einer Geldstrafe bedacht werden, wenn der oder die gesunde Person weiter im gemeinsamen Haushalt bleibt. Kaiser forderte, solche Strafbescheide vorerst auszusetzen.

Weltweit mehr als 80 Millionen bestätigte Corona-Infektionen

Baltimore (Maryland)/Rom - Die Zahl der weltweit nachgewiesenen Corona-Infektionen ist seit Beginn der Pandemie auf mehr als 80 Millionen angestiegen. Das geht aus Daten der US-Universität Johns Hopkins in Baltimore hervor. Erst vor etwa einem Monat, am 25. November, war die Schwelle von 60 Millionen Infektionen überschritten worden. Die Zahl der bekannten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus liegt inzwischen bei 1,75 Millionen. Experten gehen zudem von hohen Dunkelziffern aus.

Lkw-Stau in Kent löst sich langsam auf - mehr als 15.000 Corona-Tests

London/Dover/Calais - Nach Tausenden negativen Corona-Schnelltests in der Grenzregion Kent haben die meisten Lastwagen-Fahrer nach tagelangem Stillstand die Grenze nach Frankreich überqueren können. "Mittlerweile sind 15.526 Coronavirus-Tests durchgeführt worden", twitterte der britische Verkehrsminister Grant Shapps am Samstagmittag. "Nur 36 positive Ergebnisse, die nun verifiziert werden." Nur Fahrer mit negativem Test dürfen derzeit wegen einer mutierten Virus-Variante die Grenze überqueren.

Flüchtlinge: 100 Migranten auf Lampedusa eingetroffen

Rom - Rund 100 Migranten sind am Stefanitag auf Lampedusa eingetroffen. Das Boot war wegen rauer See gegen Felsen geprallt. Die Menschen an Bord wurden gerettet und in eine Flüchtlingseinrichtung auf der Insel gebracht, wo sie identifiziert und einem Coronatest unterzogen wurden, berichteten italienische Medien. Seit Jahresbeginn sind 34.001 Migranten mit dem Schiff nach Italien gekommen, während es im gleichen Zeitraum des Vorjahres 11.439 waren.

Österreicher sind weiterhin fleißige Mülltrenner

Wien - Die Österreicher sind fleißige Mülltrenner. Rund 1.080.100 Tonnen Verpackungen und Altpapier wurden in diesem Jahr in den heimischen Haushalten getrennt gesammelt. Trotz Pandemie liegt das Ergebnis mit minus ein Prozent nur knapp unter dem Rekordergebnis vom Vorjahr. Bei Glas ist mit 257.400 Tonnen ein Plus von 3,8 Prozent zu verzeichnen, resümierte Abfall Recycling Austria (ARA) in einer Aussendung am Stefanitag.

Starke Schneefälle ab Montag in Osttirol und Kärnten

Klagenfurt/Innsbruck/Lienz - Anfang der kommenden Woche ist im südlichen Österreich wieder starker Schneefall zu erwarten. Wie die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Stefanitag berichtete, fallen am Montag und am Dienstag in Osttirol und Kärnten in vielen Regionen zwischen 20 und 60 Zentimeter Neuschnee. Allerdings sei der Niederschlag nicht so heftig wie Anfang Dezember, so die ZAMG.

