Impfbeginn in Europa unter Zeitdruck

Brüssel - Angesichts der neu entdeckten Coronavirus-Variante aus Großbritannien wächst in Europa der Zeitdruck für die Umsetzung der EU-weiten Impfkampagnen. Weitere Staaten meldeten über die Weihnachtstage Fälle der neuen Mutation des Virus, die nach ersten Erkenntnissen deutlich ansteckender ist. Heute beginnen in Österreich und EU-weit erste Impfungen mit dem Wirkstoff des deutschen Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer. Mehrere europäische Staaten starteten schon am Stefanitag, darunter Deutschland, Ungarn und die Slowakei.

Corona-Ausgangsbeschränkungen wieder rund um die Uhr

Wien - Nach der kurzen Weihnachtspause sind seit gestern wieder strikte Corona-Maßnahmen in Kraft. Privat-Treffen sind nur noch eingeschränkt erlaubt: Mehrere Personen aus einem Haushalt dürfen bloß eine Person aus einem anderen treffen. Ausgangsbeschränkungen gelten rund um die Uhr. Man darf nur aus bestimmten Gründen das Haus verlassen, etwa um zur Arbeit zu kommen, anderen zu helfen, einzukaufen, spazieren zu gehen, Tiere auszuführen oder Outdoor-Sport zu betreiben.

Weltweit mehr als 80 Millionen bestätigte Corona-Infektionen

Baltimore (Maryland)/Rom - Die Zahl der weltweit nachgewiesenen Corona-Infektionen ist seit Beginn der Pandemie auf mehr als 80 Millionen angestiegen. Das geht aus Daten der US-Universität Johns Hopkins in Baltimore hervor. Erst vor etwa einem Monat, am 25. November, war die Schwelle von 60 Millionen Infektionen überschritten worden. Die Zahl der bekannten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus liegt inzwischen bei 1,75 Millionen. Experten gehen zudem von hohen Dunkelziffern aus.

Schüsse auf Bowlingbahn in Illinois: 3 Tote, mehrere Verletzte

Washington - Mindestens drei Menschen sind am Samstagabend durch Schüsse auf einer Bowlingbahn in Rockford im US-Staat Illinois getötet worden. Weitere drei Personen wurden verletzt, berichteten örtliche Medien. Eine Person sei festgenommen worden, hieß es. Über die Hintergründe lagen zunächst keine Angaben vor.

Mindestens acht Todesopfer bei Lawinenunglück im Iran

Teheran - Bei einem Lawinenunglück im Iran sind mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Laut der amtlichen Nachrichtenagentur Irna war eine Gruppe von Bergsteigern am Freitag während eines von Lawinen begleiteten Schneesturms vermisst gemeldet worden. Sieben weitere Mitglieder der Gruppe wurden laut dem Staatsfernsehen am Samstag noch vermisst. Den Rettungskräften zufolge behinderten anhaltend schlechtes Wetter und Schneefall die Suche.

Starke Schneefälle ab Montag in Osttirol und Kärnten

Klagenfurt/Innsbruck/Lienz - Anfang der kommenden Woche ist im südlichen Österreich wieder starker Schneefall zu erwarten. Wie die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Stefanitag berichtete, fallen am Montag und am Dienstag in Osttirol und Kärnten in vielen Regionen zwischen 20 und 60 Zentimeter Neuschnee. Allerdings sei der Niederschlag nicht so heftig wie Anfang Dezember, so die ZAMG.

