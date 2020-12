Impfaktion gegen Coronavirus in Österreich gestartet

Wien - In Österreich ist am Sonntagvormittag die Impfaktion gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 gestartet. Drei Frauen und zwei Männer im Alter von über 80 bis 93 Jahre, die sich freiwillig als Probanden gemeldet hatten, erhielten an der MedUni Wien die erste von insgesamt zwei Teilimpfungen. In den meisten anderen Bundesländern sollten im Tagesverlauf ebenfalls symbolische Starts der größten Impfkampagne in der Geschichte Österreichs stattfinden.

Startschuss der Corona-Impfungen in Italien und Tschechien

Rom - 311 Tage nach Ausbruch der Epidemie in Italien, die fast 72.000 Todesopfer gefordert und zur Infizierung von zwei Millionen Personen geführt hat, hat in Italien eine große Anti-Covid-Impfkampagne begonnen. Als erste Italienerin wurde anlässlich des europäischen Impftags "V-Day" am Sonntag die 29-jährige römische Krankenpflegerin Claudia Alivernini geimpft. Auch in Tschechien starteten die Impfungen. Regierungschef Andrej Babis ließ sich vor laufenden Kameras impfen.

Wettbewerbsfähigkeit: Gutes Zeugnis mit Luft nach oben

Wien - In seinem erstmals veröffentlichten "WIFO-Radar der Wettbewerbsfähigkeit" hat das Wirtschaftsforschungsinstitut die Stärken und Schwächen des Standortes Österreich untersucht und dabei nicht nur "harte" Wirtschaftskennzahlen wie BIP, Arbeitsproduktivität, reale Einkommen oder Arbeitslosenquote untersucht, sondern auch Zielgrößen wie Armut oder Umweltbelastung einbezogen. Im Vergleich mit 30 europäischen Ländern liegt Österreich dabei knapp hinter dem oberen Drittel.

Digitales Lernen bleibt laut Faßmann auch nach Corona

Wien - Auch nach dem Ende der Corona-Pandemie wird es an den Schulen weiter Elemente des Digitalen Lernens geben. "Es wird vielleicht verstärkt gewisse Formen des hybriden Lernens geben, bei denen sich Präsenzunterricht und selbstständiges Erarbeiten abwechseln", so Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) im APA-Interview. Ausgebaut wird die Sommerschule - ab 2021 sollen neben Deutsch auch Mathematik und in der Volksschule zusätzlich Sachunterricht angeboten werden.

Tschechien geht zurück in den Lockdown - Geschäfte schließen

Prag - Tschechien geht nach den Weihnachtsfeiertagen zurück in den Lockdown. Angesichts steigender Fallzahlen gilt ab Sonntag die höchste Corona-Warnstufe der Regierung. Die meisten Geschäfte müssen - weniger als einen Monat nach ihrer Wiedereröffnung - erneut schließen. Geöffnet bleiben Supermärkte, Drogerien und Apotheken. Es dürfen nur Waren für den täglichen Bedarf angeboten werden. Die Maßnahmen, die einem dritten Lockdown gleichkommen, gelten zunächst bis zum 10. Jänner.

Schüsse auf Bowlingbahn in Illinois: 3 Tote

Washington - Mindestens drei Menschen sind am Samstagabend durch Schüsse auf einer Bowlingbahn in Rockford im US-Staat Illinois getötet worden. Weitere drei Personen wurden verletzt, berichteten örtliche Medien. Zu den Opfern zählen auch zwei Teenager, hieß es. Eine Person sei festgenommen worden. Über die Hintergründe liegen noch keine Angaben vor.

Edtstadler will Österreicher wieder für EU interessieren

Wien - Die für EU-Agenden zuständige Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) will die Österreicher vor der bevorstehenden EU-Zukunftskonferenz wieder mehr für die Europäische Union interessieren. In einem APA-Interview erklärte Edtstadler: "Ich fühle mich insbesondere verantwortlich, für bessere Stimmung zu sorgen bzw. überhaupt eine EU-Stimmung zu erzeugen." Ein Problem bei der Verteilung des Corona-Impfstoffs unter den EU-Mitgliedstaaten sieht die Ministerin nicht.

Proteste mit Luftballons gegen Lukaschenko in Weißrussland

Minsk - Die Opposition in Weißrussland (Belarus) ruft für Sonntag (ab 10.00 Uhr MEZ) zu neuen Protesten gegen Machthaber Alexander Lukaschenko auf. Sie dauern seit mehr als vier Monaten an. Die Menschen sollten diesmal mit Helium gefüllte Ballons als Zeichen des Unmuts aufsteigen lassen, teilte die Demokratiebewegung mit. Dazu müssten die Menschen nicht einmal ihr Haus verlassen. Seit Beginn der Proteste gegen Lukaschenko gab es bereits mehr als 30.000 Festnahmen.

