Bergsteigerpaar bei Alpinunfall in Kärnten schwer verletzt

Ebene Reichenau - Zwei Bergsteiger aus Niederösterreich haben sich am Sonntag laut Polizei in Kärnten schwer verletzt. Beim Abstieg vom Falkert (2.308 m) im Gemeindegebiet von Reichenau (Bez. Feldkirchen) rutschte zuerst die 32-jährige Frau im freien alpinen Gelände aus und verlor den Halt. Als ihr 27-jähriger Lebensgefährte sie aufhalten wollte, rutschte auch er aus. In der Folge schlitterten beide etwa 100 Meter über steiles Gelände und stürzten 15 Meter im freien Fall über einen Felsen.

Nawalnys Mitstreiterin Ljubow Sobol ist wieder frei

Moskau - Nach einer kurzen Untersuchungshaft ist eine Mitstreiterin des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny wieder auf freien Fuß. Ljubow Sobol veröffentlichte am Sonntagabend auf Twitter ein Video von sich auf einer Straße in Moskau. "Ich bin völlig unschuldig", sagte die 33-Jährige dem unabhängigen Fernsehsender Doschd. "Ich glaube, dass dieses Strafverfahren gegen mich Rache an Nawalny ist, egal wie absurd es auch klingen mag."

