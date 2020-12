--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0265 vom 27.12.2020 wurde der automatisch erstellte Nachrichtenüberblick mit Meldungen ergänzt. ---------------------------------------------------------------------

Impfaktion gegen Coronavirus in Österreich gestartet

Wien - Die Pensionistin Theresia Hofer ist als erste Österreicherin am Sonntag gegen das Coronavirus geimpft worden. Ursula Wiedermann-Schmidt, Vorsitzende der österreichischen Impfkommission, injizierte Hofer und vier weiteren Patienten je eine Dosis der ersten in der EU zugelassenen Corona-Vakzine von BioNTech/Pfizer. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sprach von einem "historischen Tag". Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) versprach weitere fast zwei Millionen Impfdosen.

Dritter Corona-Lockdown in Israel

Tel Aviv - Nach einem neuen Anstieg der Corona-Infektionszahlen in Israel hat in dem Land am Sonntag ein dritter Teil-Lockdown begonnen. Die Einschränkungen sollen zunächst für zwei Wochen dauern, es wird jedoch mit einer Verlängerung um mehrere Wochen gerechnet. Die Gesamtzahl der in Israel registrierten Corona-Infektionen überschritt kurz vor Beginn der Maßnahmen die Marke von 400.000. Die Corona-Impfkampagne in Israel soll parallel zu dem Lockdown noch weiter beschleunigt werden.

Mutiertes Coronavirus auch in Norwegen nachgewiesen

Oslo - Auch in Norwegen ist eine vermutlich ansteckendere Variante des Coronavirus nachgewiesen worden, die sich in Großbritannien verbreitet hat. Infiziert sind zwei Reisende, die diesen Monat aus Großbritannien gekommen sind, wie das Gesundheitsministerium in Oslo am Sonntag mitteilte. Den Angaben zufolge ist die Virusmutation damit nun schon in rund einem Dutzend europäischen Staaten nachgewiesen worden.

Nawalnys Mitstreiterin Ljubow Sobol ist wieder frei

Moskau - Nach einer kurzen Untersuchungshaft ist eine Mitstreiterin des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny wieder auf freien Fuß. Ljubow Sobol veröffentlichte am Sonntagabend auf Twitter ein Video von sich auf einer Straße in Moskau. "Ich bin völlig unschuldig", sagte die 33-Jährige dem unabhängigen Fernsehsender Doschd. "Ich glaube, dass dieses Strafverfahren gegen mich Rache an Nawalny ist, egal wie absurd es auch klingen mag."

72-jährige im Innviertel Vermisste ist erfroren

Ried im Innkreis - Eine 72-Jährige, die am Samstag ein Feuer in ihrem Wohnhaus in Ried im Innkreis gemeldet hatte und dann verschwunden war, ist Sonntagvormittag tot aufgefunden worden. Am Samstag hatten noch 40 Einsatzkräfte auch mit Diensthunden nach der Frau gesucht. Sie hatte sich offensichtlich auf einem Firmengelände vor den Helfern versteckt und ist in der Nacht auf Sonntag erfroren, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich.

Bergsteigerpaar bei Alpinunfall in Kärnten schwer verletzt

Ebene Reichenau - Zwei Bergsteiger aus Niederösterreich haben sich am Sonntag laut Polizei in Kärnten schwer verletzt. Beim Abstieg vom Falkert (2.308 m) im Gemeindegebiet von Reichenau (Bez. Feldkirchen) rutschte zuerst die 32-jährige Frau im freien alpinen Gelände aus und verlor den Halt. Als ihr 27-jähriger Lebensgefährte sie aufhalten wollte, rutschte auch er aus. In der Folge schlitterten beide etwa 100 Meter über steiles Gelände und stürzten 15 Meter im freien Fall über einen Felsen.

Lotto-Sechsfach-Jackpot geknackt: 9,2 Mio. Euro nach OÖ

Wien - Der sechste Sechsfach-Jackpot der Lotto-Geschichte ist am Sonntag geknackt worden. Exakt 9.165.954 Euro gehen nach Oberösterreich. Ein Spielteilnehmer tippte als Einziger die "sechs Richtigen" 16, 18, 19, 24, 28 und 32 und holte sich damit den höchsten Sechser heuer und den fünfthöchsten in der Lotto-Geschichte. Erzielt wurde der Erfolg mittels Quicktip. Insgesamt wurden rund 7,6 Millionen Tipps auf rund 1,3 Millionen Wettscheinen abgegeben.

