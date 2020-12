Europol: Pandemie begünstigt Kindesmissbrauch im Internet

Berlin - Die Fälle von Kindesmissbrauch im Internet haben nach Angaben der EU-Polizeibehörde Europol im Corona-Jahr stark zugenommen. Europol-Direktorin Catherine De Bolle sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, seit Beginn der Pandemie suchten Täter im Internet intensiver nach solchem Material. "Und die Täter versuchen, auch direkt Kinder zu kontaktieren, die zu Hause während des Lockdowns länger im Internet sind als sonst und dabei oft nicht beaufsichtigt werden", ergänzte sie.

Tirols SPÖ-Chef für Bures als Präsidentschaftskandidatin

Innsbruck - Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer will, dass ab dem Jahr 2022 eine Parteikollegin - und damit erstmals eine Frau - in der Hofburg amtiert: Er empfehle seiner Partei bei der dann anstehenden Bundespräsidentschaftswahl jedenfalls eine eigene Kandidatur, sagte Dornauer im APA-Gespräch. Er hat auch schon eine Favoritin: Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures. Diese sei eine "überaus geeignete Kandidatin" und eine der "verdientesten Politikerpersönlichkeiten Österreichs".

Trump unterzeichnete neues Corona-Hilfsprogramm

Washington - US-Präsident Donald Trump hat ein vom Kongress mit überparteilicher Mehrheit beschlossenes Corona-Konjunkturpaket nach tagelanger Weigerung jetzt doch mit seiner Unterschrift in Kraft gesetzt. Das ging am Sonntagabend (Ortszeit) aus einer Stellungnahme des Weißen Hauses hervor. Trump hatte zuvor indirekt mit einem Veto gegen das Gesetzespaket im Umfang von rund 900 Milliarden US-Dollar (738,13 Mio. Euro) gedroht, das er als "Schande" bezeichnete.

Attentäter von Nashville offenbar bei Explosion gestorben

Nashville (Tennessee) - Der für die Explosion in Nashville am ersten Weihnachtsfeiertag verantwortliche Täter hat alleine gehandelt und ist bei der Detonation ums Leben gekommen. Das erklärten Vertreter der Staatsanwaltschaft und des FBI am Sonntag. Der Täter sei anhand von DNA-Proben identifiziert worden, sagte der örtliche FBI-Chef. Das Motiv des 63-Jährigen blieb zunächst noch unklar. Sein Wohnwagen war Freitag früh in der Innenstadt von Nashville explodiert. Drei Menschen wurden verletzt.

Lotto-Sechsfach-Jackpot geknackt: 9,2 Mio. Euro nach OÖ

Wien - Der sechste Sechsfach-Jackpot der Lotto-Geschichte ist am Sonntag geknackt worden. Exakt 9.165.954 Euro gehen nach Oberösterreich. Ein Spielteilnehmer tippte als Einziger die "sechs Richtigen" 16, 18, 19, 24, 28 und 32 und holte sich damit den höchsten Sechser heuer und den fünfthöchsten in der Lotto-Geschichte. Erzielt wurde der Erfolg mittels Quicktipp, teilten die Österreichischen Lotterien am Sonntagabend mit.

72-jährige im Innviertel Vermisste ist erfroren

Ried im Innkreis - Eine 72-Jährige, die am Samstag ein Feuer in ihrem Wohnhaus in Ried im Innkreis gemeldet hatte und dann verschwunden war, ist Sonntagvormittag tot aufgefunden worden. Am Samstag hatten noch 40 Einsatzkräfte auch mit Diensthunden nach der Frau gesucht. Sie hatte sich offensichtlich auf einem Firmengelände vor den Helfern versteckt und ist in der Nacht auf Sonntag erfroren, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich.

Dritter Corona-Lockdown in Israel

Tel Aviv - Nach einem neuen Anstieg der Corona-Infektionszahlen in Israel hat in dem Land am Sonntag ein dritter Teil-Lockdown begonnen. Die Einschränkungen sollen zunächst für zwei Wochen dauern, es wird jedoch mit einer Verlängerung um mehrere Wochen gerechnet. Die Gesamtzahl der in Israel registrierten Corona-Infektionen überschritt kurz vor Beginn der Maßnahmen die Marke von 400.000.

Johnson will Kritiker von Brexit-Handelspakt überzeugen

London - Vor der Abstimmung über den Brexit-Handelspakt mit der EU will der britische Premier Boris Johnson die Kritiker von seinem Deal zu überzeugen. "Es liegt nun an uns, die Möglichkeiten zu nutzen", sagte Johnson dem "Telegraph" (Sonntag). Große Veränderungen stünden Großbritannien angesichts des endgültigen Brexits bevor. Dagegen betonte der britische Vizepremier Leo Varadkar, dass Großbritannien weiterhin wie ein "Mond" von der EU abhängig sein werde.

