Unstimmigkeiten zu Kontrolle von Freitests innerhalb der ÖVP

Wien - Der Plan, sich für den Besuch von Geschäften und Restaurants "freitesten" zu können, hat ÖVP-intern zu Unstimmigkeiten geführt. Während Innenminister Karl Nehammer für die Kontrolle der Tests den jeweiligen Betreiber verantwortlich sieht, lehnen Tourismusministerin Elisabeth Köstinger und der Wirtschaftsbund genau dies ab. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) ließ am Montag wissen, dass an den gesetzlichen Bestimmungen noch gearbeitet werde.

Anschober möchte nach Impfstart "Unentschlossene" gewinnen

Wien - Nach dem Beginn der Impfungen gegen das Coronavirus will Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) "möglichst viele Menschen" dafür gewinnen, diesen "Schlüssel für die Wende" ebenfalls zu nutzen. Das kündigte Anschober nach dem "großen Tag im Kampf gegen die Pandemie" am Montag bei einem Medientermin in Wien an. Als "europäische Erfolgsgeschichte", die im Juni noch unvorstellbar gewesen wäre, bezeichnete Covid-Sonderbeauftragter Clemens Martin Auer den Impfbeginn.

Weniger los auf den Pisten als an Weihnachtstagen

Semmering/Graz/Linz - Auf den Pisten der heimischen Skigebiete haben sich am Montag weniger Wintersportler getummelt als am Wochenende. Den Bildern auf den Webcams der Skigebiete zufolge waren wenige Skifahrer unterwegs, das Einhalten von Sicherheitsmaßnahmen stellte - im Gegensatz zum Wochenende - kein Problem dar. Nach dem Andrang am Wochenende übte die Bundesregierung jedoch Kritik an den Seilbahnbetreibern und drohte mit Strafen.

1.592 Corona-Neuinfektionen in Österreich gemeldet

Wien - Am ersten Tag nach dem Start der Impfungen sind vom Innen- und Gesundheitsministerium am Montag 1.592 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet worden. Tags zuvor waren es 1.408 gewesen. Damit lag man aber noch immer unter dem Sieben-Tages-Durchschnitt von 1.873. Die Zahl der Testungen lag allerdings aufgrund der Feiertage leicht unter dem Wochenschnitt. Die Zahl der Toten stieg um 50 auf 5.931 Personen an.

Polizei ermittelt nach unangekündigter Corona-Demo in Graz

Graz - Nach einer unangekündigten Demonstration - einem "Spaziergang" durch Graz gegen Maßnahmen gegen das Coronavirus - ermittelt die Polizei gegen eine noch nicht genau bekannte Anzahl an Teilnehmern. Rund ein Dutzend Männer und Frauen war bereits am Samstag vor Ort angezeigt worden, weil sie sich nicht an die Abstandsregeln gehalten hatten. Nun sichtet man laut Polizeisprecher Markus Lamb unzählige Aufzeichnungen und Hinweise, um weitere Teilnehmer zur Rechenschaft zu ziehen.

Erneuter Austausch von Kriegsgefangenen in Karabach-Konflikt

Stepanakert/Jerewan (Eriwan)/Baku - Eineinhalb Monate nach dem Ende der Kämpfe in der Südkaukasusregion Berg-Karabach haben Armenien und Aserbaidschan erneut Kriegsgefangene ausgetauscht. Unter russischer Vermittlung seien zwei Aserbaidschaner und vier Armenier in ihre Heimat zurückgekehrt, sagte der Kommandant der russischen Friedenstruppen vor Ort, Rustam Muradow, der Agentur Interfax zufolge am Montag. Bereits Mitte Dezember hatten die beiden verfeindeten Staaten mehr als 50 Gefangene ausgetauscht.

EU-Staaten für vorläufige Anwendung des Brexit-Handelspakts

London - Nach der Einigung mit Großbritannien hat die Europäische Union am Montag die vorläufige Anwendung des Brexit-Handelspakts ab 1. Jänner auf den Weg gebracht. Die Botschafter der 27 Mitgliedstaaten sagten vorläufig Ja zu dem Vorschlag und starteten eine Entscheidung im schriftlichen Verfahren, die am Dienstag (15.00 Uhr) abgeschlossen sein soll. Dies teilte ein Sprecher der deutschen EU-Ratspräsidentschaft auf Twitter mit.

Sonde "Solar Orbiter" ist an Venus vorbeigeflogen

Darmstadt - Auf ihrer Mission zur Sonne ist die Sonde "Solar Orbiter" ganz nah an der Venus vorbeigeflogen. Laut der europäischen Raumfahrtbehörde ESA war sie am Sonntag um 11.39 Uhr und 20 Sekunden (MEZ) nur 7.448 Kilometer von der Venus entfernt. "Es ist alles glatt gelaufen, es gab keine Probleme", sagte der Leiter des ESA-Missionsbetriebs im Kontrollzentrum in Darmstadt, Simon Plum, am Montag.

