EU-Ratsbeschluss soll Post-Brexit-Deal absegnen

London - Das Handelsabkommen zwischen Großbritannien und der EU für die Zeit nach dem Brexit soll am Dienstag mit einem schriftlichen EU-Ratsbeschluss abgesegnet werden. Auf dieser Grundlage kann das Abkommen ab dem 1. Jänner vorläufig angewendet werden, auch wenn die Zustimmung des EU-Parlaments noch fehlt. Laut dem Sprecher der deutschen EU-Ratspräsidentschaft endet die Frist für den formalen Beschluss am Dienstag um 15.00 Uhr.

Repräsentantenhaus überstimmte Trump-Veto zu Verteidigung

Washington - Das US-Repräsentantenhaus hat das Veto des amtierenden Präsidenten Donald Trump gegen den Verteidigungsetat überstimmt. Bei einer Abstimmung in der Kongresskammer am Montag (Ortszeit) kam die dafür nötige Zweidrittelmehrheit zustande. Auch Trumps Republikaner stellten sich bei dem Votum in großer Zahl gegen den Präsidenten. Sollte in einem nächsten Schritt auch der US-Senat gegen Trumps Linie stimmen, würde damit erstmals in seiner Amtszeit ein Veto vom Kongress gekippt.

Biden sieht sich von Trump an Amtsübernahme gehindert

Wilmington (Delaware)/Washington - Der künftige US-Präsident Joe Biden wirft der Regierung von Donald Trump weiter Blockade bei der Amtsübergabe vor. Bei zentralen Angelegenheiten der nationalen Sicherheit bekomme sein Team nicht alle Informationen, die notwendig seien, beklagte Biden am Montag in einer Ansprache in seiner Heimatstadt Wilmington. Dies sei "verantwortungslos".

Neue Virus-Variante: WHO rechnet demnächst mit Klarheit

Genf - Die Untersuchungen über die neue Variante des Coronavirus dauern noch an. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rechne in den nächsten Tagen oder Wochen mit Ergebnissen entsprechender Studien aus Großbritannien und Südafrika, sagte die WHO-Expertin Maria Van Kerkhove am Montag in Genf. Solche Untersuchungen bräuchten ihre Zeit.

Landeverbot für Flüge aus Südafrika

Wien - Nach dem Auftauchen des mutierten Coronavirus dürfen ab Mittwoch bis vorerst 10. Jänner auch keine Flugzeuge mehr aus Südafrika in Österreich landen. Das bereits vor rund einer Woche verhängte Landeverbot für Flieger aus Großbritannien wird ebenfalls bis 10. Jänner verlängert, wie aus einer am Montagabend veröffentlichten Novelle der Verordnung hervorgeht.

Großbritannien meldete Tageshöchstwert an Infektionen

London - In Großbritannien sind an einem Tag so viele Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Es habe mit Stand Montagfrüh 41.385 bestätigte Fälle gegeben, teilte die Regierung mit. Vermutlich liegt die Zahl noch höher, denn in der Provinz Nordirland wurde über die Feiertage kein neuer Stand gemeldet. Insgesamt gab es damit bisher mehr als 2,3 Millionen positive Corona-Tests im Vereinigten Königreich.

1.592 Corona-Neuinfektionen in Österreich gemeldet

Wien - Am ersten Tag nach dem Start der Impfungen sind vom Innen- und Gesundheitsministerium am Montag 1.592 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet worden. Tags zuvor waren es 1.408 gewesen. Damit lag man aber noch immer unter dem Sieben-Tages-Durchschnitt von 1.873. Die Zahl der Testungen lag allerdings aufgrund der Feiertage leicht unter dem Wochenschnitt. Die Zahl der Toten stieg um 50 auf 5.931 Personen an.

Zwei kleine Kinder in Tirol getötet: Vater tatverdächtig

Längenfeld - In einem Einfamilienhaus in Längenfeld im Tiroler Ötztal sind am Montag zwei kleine Mädchen im Alter von neun Monaten und zwei Jahren getötet worden. Als Tatverdächtiger gilt der 28-jährige Vater, sagte LKA-Leiterin Katja Tersch. Die beiden Kleinkinder wurden durch eine "Gewalteinwirkung gegen den Hals getötet", so Tersch. Ob sie erdrosselt oder erwürgt wurden, war vorerst ebenso unklar wie der genaue Hintergrund der Tat.

