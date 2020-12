EU-Ratsbeschluss soll Post-Brexit-Deal absegnen

London - Das Handelsabkommen zwischen Großbritannien und der EU für die Zeit nach dem Brexit soll am Dienstag mit einem schriftlichen EU-Ratsbeschluss abgesegnet werden. Auf dieser Grundlage kann das Abkommen ab dem 1. Jänner vorläufig angewendet werden, auch wenn die Zustimmung des EU-Parlaments noch fehlt. Laut dem Sprecher der deutschen EU-Ratspräsidentschaft endet die Frist für den formalen Beschluss am Dienstag um 15.00 Uhr.

Corona-Pandemie machte Tanken günstiger

Wien - Zumindest an den Tankstellen war das Coronavirus kein Grund zum Ärger. Nachdem die Pandemie die globale Wirtschaft heruntergefahren hat und damit der Ölverbrauch erheblich zurück ging, wurde tanken günstiger. "Mit 1,045 Euro je Liter Diesel und 1,088 Euro je Liter Super im vorläufigen Jahresdurchschnitt mussten die österreichischen Autofahrer im Jahr 2020 für Kraftstoff deutlich weniger ausgeben als 2019", rechnete heute der ÖAMTC vor.

Seilbahnchef für Ende der Personen-Beschränkung in Gondeln

Wien - Während in den Social Media-Kanälen viele ein Ende des Skifahrens in Zeiten des Lockdowns fordern und auf die zahllosen anderen verbotenen Sportarten verweisen, fordert Seilbahn-Chef Franz Hörl ein Ende der Personenbeschränkungen in den Gondeln. Derzeit darf die Auslastung maximal 50 Prozent betragen. Laut Hörl führt genau diese Einschränkung dazu, dass es an den Einstiegsstellen zu Warteschlangen kommt, die vermieden werden müssen.

Indien mit wenigsten Corona-Neuinfektionen seit halbem Jahr

Neu-Delhi - In Indien ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen auf den tiefsten Stand seit einem halben Jahr gesunken. Das Gesundheitsministerium meldete am Dienstag 16.432 positive Testergebnisse binnen 24 Stunden und damit so wenige wie seit dem 25. Juni nicht mehr. Allerdings sei bei sechs Menschen die in Großbritannien aufgetretene besonders ansteckende Virus-Variante festgestellt worden.

Kärntner Lesachtal weiterhin abgeschnitten

Klagenfurt - Das Kärntner Lesachtal ist weiter von der Außenwelt abgeschnitten geblieben. Die Gailtalbundesstraße ist ab Kötschach-Mauthen gesperrt. Laut Bezirkshauptmannschaft ist auch der Plöckenpass gesperrt. Am Nassfeld, am Gailberg, Kreuzberg und der Kreuzener Landesstraße herrschte weiterhin Kettenpflicht. In den anderen Landesteilen hat sich die Situation während der Nachtstunden entspannt, die Straßensperren konnten aufgehoben werden.

Rechnungshof will nächstes Jahr Coronahilfen prüfen

Wien - Der Rechnungshof hat am Dienstag seinen Tätigkeitsbericht für 2020 vorgelegt. Demnach wurden im von der Corona-Pandemie geprägten Jahr 62 Prüfungen durchgeführt. Aufgrund der Krise musste das Prüfprogramm angepasst werden - und die Mitarbeiter waren in den Lockdowns vorrangig im Homeoffice tätig. Rund 80 Prozent der 2.247 im Vorjahr ausgesprochenen Empfehlungen wurden zumindest teilweise umgesetzt. 2021 will der Rechnungshof die Coronahilfen prüfen.

Rege Debatte in Italien über Corona-Impfpflicht

Rom - Freiheit oder Zwang: In Italien, dem ersten europäischen Land, in dem die Coronavirus-Pandemie im Februar ausgebrochen ist, wird über eine Corona-Impfpflicht heftig diskutiert. Die Regierung in Rom hat zwar versichert, dass sie den Italienern Impffreiheit garantieren will, sollten sich jedoch wenige Personen zur Impfung melden, wird eine Impfpflicht für Beamte, Lehrer und das Gesundheitspersonal nicht ausgeschlossen.

