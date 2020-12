Bereits mehr als 6.000 Tote durch Corona in Österreich

Wien - Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Österreich ist wieder gestiegen. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden wurden 1.868 Neuansteckungen registriert. Das liegt nur minimal unter dem Sieben-Tages-Durchschnitt von 1.875. Die Zahl der Toten, die seit Ausbruch der Pandemie zu beklagen sind, hat am Dienstag die 6.000-Marke überschritten. 6.059 sind mit oder am Coronavirus verstorben, gab Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) bekannt.

Anschober kündigt Freitest-Regeln für Anfang Jänner an

Wien - Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) will die Regeln für das Freitesten aus dem Lockdown in der ersten Jänner-Woche vorstellen. Das sagte der Ressortchef bei seiner Jahresrückblicks-Pressekonferenz am Dienstag. Pläne, für Geimpfte im Falle eines weiteren Lockdowns Vergünstigungen anzubieten, gebe es nicht, betonte er. Auch will der Minister keine schärferen Maßnahmen, sollte die Impfbereitschaft nicht steigen - er setzt auf Aufklärung.

Kogler erteilt Lockerungen in Skigebieten eine Abfuhr

Wien - Die coronabedingte Personenbeschränkung von maximal 50 Prozent Auslastung in den Gondeln und Skiliften bleibt. Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler (Grüne) erteilte Lockerungswünschen aus der Seilbahnwirtschaft am Dienstag im APA-Interview eine Absage. Die Vorgabe sei vernünftig, "weil in den Gondeln die Ansteckungsgefahr lauert und nicht auf der Skipiste". Kogler mahnte vielmehr die Liftbetreiber, sich an die Regeln zu halten, sonst "ist da einzuschreiten".

Polizei zu Silvester verstärkt präsent: Auch Pyro-Kontrollen

Wien - Die Polizei wird zum Jahreswechsel verstärkt präsent sein und auch die Einhaltung der Bestimmungen des Pyrotechnikgesetzes überwachen. Das kündigte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) an. Knapp 4.000 Polizistinnen und Polizisten werden in der Silvesternacht im Einsatz sein. "Das Jahr 2020 hat an uns alle besondere und außergewöhnliche Anforderungen gestellt. Lassen wir es daher besonnen und überlegt ausklingen", appellierte Nehammer.

Luftqualität heuer infolge des Verkehrsrückgangs besser

Wien - Durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie ist der Kfz-Verkehr heuer deutlich zurückgegangen. Das macht sich auch bei der Luftqualität bemerkbar, wies der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) am Dienstag auf die Luftgütemessungen des Umweltbundesamtes hin. Vor allem die Stickstoffdioxidbelastung war heuer deutlich geringer als im Jahr davor. Nach dem Jahr 2019 wurde heuer zum zweiten Mal bei keiner Messstelle des Landes der Feinstaub-Jahresgrenzwert überschritten.

Erdbeben in Kroatien auch in Österreich zu spüren

Zagreb/Sisak/Wien - Ein Beben der Stärke 6.4 auf der Richterskala ist am Dienstag unweit von Zagreb registriert worden. Das Zentrum des Bebens lag in einer Tiefe von zehn Kilometern, berichteten italienische Medien. Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) registrierte einen Erdstoß der Magnitude 6,1 im Raum Sisak. In der Stadt Petrinja, die etwa drei Kilometer von Zentrum des Bebens entfernt liegt, stürzten mehrere Häuser ein. Das Erdbeben war auch in Österreich zu spüren.

Straßensperren im Lesachtal wieder aufgehoben

Klagenfurt - Das Kärntner Lesachtal ist seit Dienstagmittag nicht mehr von der Außenwelt abgeschnitten. Die Bezirkshauptmannschaft Hermagor hob die Straßensperre der Gailtal-Bundesstraße wieder auf. Die Straße ist nun wieder durchgehend problemlos befahrbar, nach Auskunft der BH waren auch keine Schneeketten mehr notwendig. In anderen Landesteilen hatte sich die Situation während der Nachtstunden entspannt.

Tatmotiv nach Tötung zweier Kinder in Tirol weiterhin unklar

Längenfeld - Die Tötung von zwei Mädchen im Alter von neun Monaten und zwei Jahren im Ötztaler Ort Längenfeld hat auch am Dienstagvormittag für die Ermittler noch viele Fragen offen gelassen. So blieben etwa die Beweggründe des verdächtigen 28-jährigen Vaters weiterhin unklar. "Die bisherigen Vernehmungen haben keinen Hinweis auf ein schlüssiges Tatmotiv ergeben", sagte LKA-Leiterin Katja Tersch zur APA. Der Mann beging offenbar einen Suizidversuch, befinde sich aber außer Lebensgefahr.

