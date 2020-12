Nach Stau bei Liften droht Politik Betreibern mit Schließung

Wien - Nach den Bildern von Menschenmassen vor den Einstiegsstellen von Liften und Gondeln hat das Gesundheitsministerium am Dienstag mit einem Erlass reagiert. Darin heißt es unter anderem: "Im Fall der wiederholten mangelhaften Umsetzung von ausreichenden Schutzmaßnahmen sind Betretungsverbote auszusprechen." Die Überprüfung der Einhaltung der Maßnahmen der COVID-19-Maßnahmen seien zu verstärken.

Starkes Erdbeben in Kroatien auch in Österreich zu spüren

Zagreb/Sisak/Wien - In Kroatien ist am Dienstag unweit von Zagreb ein Beben der Stärke 6,3 auf der Richterskala registriert worden. Ein zwölfjähriges Mädchen wurde in der Kleinstadt Petrinja, wo das Zentrum des Erdstoßes lag, getötet. Mindestens 20 Personen wurden verletzt, berichteten kroatische Medien. Rettungskräfte suchen nach Verschütteten. Die Hälfte der Stadt sei zerstört, sagte Bürgermeister Darinko Dumbovic. Das Beben war auch stark in Österreich zu spüren.

Bereits mehr als 6.000 Tote durch Corona in Österreich

Wien - Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Österreich ist wieder gestiegen. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden wurden 1.868 Neuansteckungen registriert. Das liegt nur minimal unter dem Sieben-Tages-Durchschnitt von 1.875. Die Zahl der Toten, die seit Ausbruch der Pandemie zu beklagen sind, hat am Dienstag die 6.000-Marke überschritten. 6.059 sind mit oder am Coronavirus verstorben, gab Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) bekannt.

Anschober kündigt Freitest-Regeln für Anfang Jänner an

Wien - Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) will die Regeln für das Freitesten aus dem Lockdown in der ersten Jänner-Woche vorstellen. Das sagte der Ressortchef bei seiner Jahresrückblicks-Pressekonferenz am Dienstag. Pläne, für Geimpfte im Falle eines weiteren Lockdowns Vergünstigungen anzubieten, gebe es nicht, betonte er. Auch will der Minister keine schärferen Maßnahmen, sollte die Impfbereitschaft nicht steigen - er setzt auf Aufklärung.

Kogler erteilt Lockerungen in Skigebieten eine Abfuhr

Wien - Die coronabedingte Personenbeschränkung von maximal 50 Prozent Auslastung in den Gondeln und Skiliften bleibt. Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler (Grüne) erteilte Lockerungswünschen aus der Seilbahnwirtschaft am Dienstag im APA-Interview eine Absage. Die Vorgabe sei vernünftig, "weil in den Gondeln die Ansteckungsgefahr lauert und nicht auf der Skipiste". Kogler mahnte vielmehr die Liftbetreiber, sich an die Regeln zu halten, sonst "ist da einzuschreiten".

Umgehung des Beherbergungsverbotes - Touristiker beruhigen

Wien - Touristiker und Politiker relativieren Medienberichte, wonach Hotels das Beherbergungsverbot umgehen und auch Privatgäste beherbergen. "Uns sind keine Verstöße gegen das Betretungsverbot von Beherbergungsbetrieben in Niederösterreich bekannt", hieß es am Dienstag auf APA-Anfrage aus dem Büro von Tourismuslandesrat Jochen Danninger (ÖVP). Aktuelle Online-Angebote würden sich im Rahmen der erlaubten Ausnahme für Geschäftsreisende bewegen, so die Einschätzung.

Zwei Kinder in Tirol getötet: Vater gestand die Tat

Längenfeld - Nach der Tötung zweier Mädchen im Alter von neun Monaten und zwei Jahren am Montag im Tiroler Längenfeld, hat der 28-jährige Vater am Dienstag die Tat gestanden. Als Gründe gab der Mann berufliche und private Überforderung an, sagte LKA-Leiterin Katja Tersch der APA und bestätigte einen Bericht des ORF Tirol. Eine Obduktion hatte zuvor ergeben, dass die beiden Kleinkinder sowohl erstickt als auch erwürgt worden waren. Der 28-Jährige beging daraufhin einen Suizidversuch.

Französischer Modeschöpfer Pierre Cardin gestorben

Paris - Pierre Cardin hat die Mode revolutioniert und in über 70 Jahren ein wahres Imperium aufgebaut - nun ist der Designer im Alter von 98 Jahren gestorben. Das berichtete am Dienstag die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf seine Familie. Mit Cardin hat Frankreich einen der größten Visionäre der Mode verloren.

