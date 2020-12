EU-Staaten stimmen Brexit-Handelspakt zu

London/Brüssel - Die 27 EU-Staaten haben dem Start des Brexit-Handelspakts mit Großbritannien zum 1. Jänner offiziell zugestimmt. Dies bestätigten EU-Kreise am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Nun fehlen nur noch die Billigung durch das britische Parlament und die Unterschrift beider Seiten am Mittwoch. Dann ist ein harter wirtschaftlicher Bruch mit dem ehemaligen EU-Mitglied zum Jahreswechsel abgewendet.

Mindestens sieben Todesopfer bei Erdbeben in Kroatien

Zagreb/Sisak/Wien - Das starke Erdbeben, das am Dienstag gegen 12.20 Uhr Zentralkroatien erschütterte, hat mehrere Menschenleben und Dutzende Verletzte gefordert: Die Zahl der Todesopfer stieg bis zum Abend auf sieben, wie kroatische Medien berichteten. Die Rettungs- und Aufräumaktionen liefen nach Einbruch der Dunkelheit weiter. In der Kleinstadt Petrinja, wo das Epizentrum des Beben lag, kam ein Mädchen ums Leben. Mindestens fünf Leben forderte das Beben in einem Dorf in der Nähe von Glina.

Kogler erteilt Lockerungen in Skigebieten eine Abfuhr

Wien - Die coronabedingte Personenbeschränkung von maximal 50 Prozent Auslastung in den Gondeln und Skiliften bleibt. Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler (Grüne) erteilte Lockerungswünschen aus der Seilbahnwirtschaft am Dienstag im APA-Interview eine Absage. Die Vorgabe sei vernünftig, "weil in den Gondeln die Ansteckungsgefahr lauert und nicht auf der Skipiste". Kogler mahnte vielmehr die Liftbetreiber, sich an die Regeln zu halten, sonst "ist da einzuschreiten".

Kärntner Spitalspatientin verbrachte Weihnachtsnacht im Lift

Klagenfurt - Eine 87-jährige Frau hat den Heiligen Abend in der Liftkabine eines Kärntner Krankenhauses verbracht. Das berichtet die "Kronen Zeitung" in ihrer Dienstag-Ausgabe. Die Frau hatte den Lift knapp vor 19.00 Uhr betreten, danach wurde dieser abgeschaltet. Ihr Fehlen wurde bemerkt und löste eine stundenlange Suchaktion aus. Nach sieben Stunden wurde die Frau im Aufzug gefunden, sie war leicht unterkühlt.

Umgehung des Beherbergungsverbotes - Touristiker beruhigen

Wien - Touristiker und Politiker relativieren Medienberichte, wonach Hotels das Beherbergungsverbot umgehen und auch Privatgäste beherbergen. "Uns sind keine Verstöße gegen das Betretungsverbot von Beherbergungsbetrieben in Niederösterreich bekannt", hieß es am Dienstag auf APA-Anfrage aus dem Büro von Tourismuslandesrat Jochen Danninger (ÖVP). Aktuelle Online-Angebote würden sich im Rahmen der erlaubten Ausnahme für Geschäftsreisende bewegen, so die Einschätzung.

Nach Stau bei Liften droht Politik Betreibern mit Schließung

Wien - Nach den Bildern von Menschenmassen vor den Einstiegsstellen von Liften und Gondeln hat das Gesundheitsministerium am Dienstag mit einem Erlass reagiert. Darin heißt es unter anderem: "Im Fall der wiederholten mangelhaften Umsetzung von ausreichenden Schutzmaßnahmen sind Betretungsverbote auszusprechen." Die Überprüfung der Einhaltung der Maßnahmen der COVID-19-Maßnahmen seien zu verstärken.

Zwei Kinder in Tirol getötet: Vater gestand die Tat

Längenfeld - Nach der Tötung zweier Mädchen im Alter von neun Monaten und zwei Jahren am Montag im Tiroler Längenfeld, hat der 28-jährige Vater am Dienstag die Tat gestanden. Als Gründe gab der Mann berufliche und private Überforderung an, sagte LKA-Leiterin Katja Tersch der APA und bestätigte einen Bericht des ORF Tirol. Eine Obduktion hatte zuvor ergeben, dass die beiden Kleinkinder sowohl erstickt als auch erwürgt worden waren. Der 28-Jährige beging daraufhin einen Suizidversuch.

Deutscher stürzte in Kärnten mit seinem Auto 60 Meter ab

Fresach - Ein 51 Jahre alter Deutscher ist am Dienstag mit seinem Auto auf einer Gemeindestraße in Fresach (Bezirk Villach-Land) auf schneeglatter Fahrbahn ausgerutscht. Das Auto stürzte rund 60 Meter über eine steile Böschung und überschlug sich mehrmals, bevor es auf einem Forstweg auf den Rädern zum Stillstand kam. Der Mann und seine 53-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Deutschland, wurden schwer verletzt nach Villach ins Spital gebracht. Ein Alkotest verlief laut Polizei negativ.

