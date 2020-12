Mindestens sieben Todesopfer bei Erdbeben in Kroatien

Zagreb/Sisak/Wien - Ein starkes Erdbeben hat am Dienstag gegen 12.20 Uhr Zentralkroatien erschüttert und bisher sieben Menschenleben und zahlreiche Verletzte gefordert. Ein zwölfjähriges Mädchen starb in der Kleinstadt Petrinja, wo das Zentrum des Erdstoßes lag. Am Nachmittag wurden fünf Tote im Dorf Majske Poljane in der Nähe von Glina in den Trümmern gefunden. Ein weiteres, siebentes Todesopfer gab es laut Medien in einer eingestürzten Kirche nahe der Stadt Sisak.

Brexit-Handelspakt wird von britischem Parlament abgesegnet

London - Das britische Parlament stimmt am Mittwoch über den Brexit-Handelspakt mit der Europäischen Union ab. Beide Kammern sollen die Vereinbarung innerhalb weniger Stunden abnicken. Im Unterhaus - dem House of Commons - verfügt Premierminister Boris Johnson über eine deutliche Mehrheit. Zuletzt hatten sich zudem innerparteiliche Brexit-Hardliner hinter den Pakt gestellt. Auch die größte Oppositionsfraktion Labour hat grundsätzlich ihre Zustimmung signalisiert.

EU-Kommission gewährt weitere Corona-Hilfen für Alitalia

Rom/Brüssel - Die EU-Kommission hat dem italienischen Staat erlaubt, die angeschlagene Airline Alitalia mit weiteren 73 Millionen Euro Corona-Hilfen zu unterstützen. Mit dem Geld soll das Unternehmen Schäden kompensieren, die durch die Corona-Pandemie auf knapp 20 Flugrouten zwischen Mitte Juni und Ende Oktober dieses Jahres entstanden waren, hieß es in der Mitteilung der EU-Kommission vom Dienstag.

Boeing-Unglücksflieger hebt auch in den USA ab

Chicago/Fort Worth (Texas)/Wien - Wenige Wochen nach dem Ende des Flugverbots ist in den USA am Dienstag erstmals wieder ein Passagierflug mit der Boeing-Unglücksmaschine 737 MAX abgehoben. American Airlines Flug 718 startete am Vormittag in Miami mit Ziel New York. "Dieses Flugzeug ist startklar", sagte American-Airlines-Chef Robert Isom. Die Fluggesellschaft habe Vertrauen in die Sicherheit des Modells.

Deutscher stürzte in Kärnten mit seinem Auto 60 Meter ab

Fresach - Ein 51 Jahre alter Deutscher ist am Dienstag mit seinem Auto auf einer Gemeindestraße in Fresach (Bezirk Villach-Land) auf schneeglatter Fahrbahn ausgerutscht. Das Auto stürzte rund 60 Meter über eine steile Böschung und überschlug sich mehrmals, bevor es auf einem Forstweg auf den Rädern zum Stillstand kam. Der Mann und seine 53-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Deutschland, wurden schwer verletzt nach Villach ins Spital gebracht. Ein Alkotest verlief laut Polizei negativ.

Kärntner Spitalspatientin verbrachte Weihnachtsnacht im Lift

Klagenfurt - Eine 87-jährige Frau hat den Heiligen Abend in der Liftkabine eines Kärntner Krankenhauses verbracht. Das berichtet die "Kronen Zeitung" in ihrer Dienstag-Ausgabe. Die Frau hatte den Lift knapp vor 19.00 Uhr betreten, danach wurde dieser abgeschaltet. Ihr Fehlen wurde bemerkt und löste eine stundenlange Suchaktion aus. Nach sieben Stunden wurde die Frau im Aufzug gefunden, sie war leicht unterkühlt.

