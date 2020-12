Weitere Erdstöße in Kroatien - Bevölkerung in Angst

Zagreb - Nach dem verheerenden Erdbeben in Kroatien vom Dienstagnachmittag haben Mittwochfrüh zwei weitere Erdstöße das Gebiet um die Kleinstädte Sisak und Petrinja erschüttert. Das European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) gab die Stärken mit 4,8 und 4,6 an. Die Epizentren lagen erneut rund 45 Kilometer südöstlich von Zagreb. Von neuen Opfern wurde zunächst nichts bekannt. Das Beben hatte am Dienstag mindestens sieben Menschenleben gefordert, es gab zahlreiche Verletzte.

Brexit-Handelspakt wird von britischem Parlament abgesegnet

London - Das britische Parlament stimmt am Mittwoch über den Post-Brexit-Handelspakt mit der Europäischen Union ab. Beide Kammern sollen die Vereinbarung innerhalb weniger Stunden abnicken. Im Unterhaus - dem House of Commons - verfügt Premierminister Boris Johnson über eine deutliche Mehrheit. Zuletzt hatten sich zudem innerparteiliche Brexit-Hardliner hinter den Pakt gestellt. Auch die größte Oppositionsfraktion Labour hat grundsätzlich ihre Zustimmung signalisiert.

Großbritannien lässt auch Corona-Vakzine von Astrazeneca zu

London/Wien - Großbritannien hat den Corona-Impfstoff der Universität Oxford und des Pharmakonzerns AstraZeneca zugelassen. Die britische Aufsichtsbehörde für Arzneimittel habe dem heimischen Vakzin eine Zulassung erteilt, gab das Gesundheitsministerium am Mittwoch bekannt. Das Mittel hatte in Studien eine geringere Wirksamkeit aufgewiesen als der bereits zugelassene Impfstoff von Biontech/Pfizer, kann allerdings bei Kühlschranktemperaturen gelagert werden und ist günstiger.

Erstmals mehr als 3.700 Corona-Tote in den USA

Washington - In den USA hat die Zahl der an einem Tag erfassten Toten mit einer bestätigten Corona-Infektion einen neuen Höchststand erreicht. Am Dienstag meldeten die Behörden 3.725 Tote, wie aus Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) von Mittwoch hervorging. Der bisherige Höchstwert war mit 3.682 Toten am 16. Dezember registriert worden. Die Zahl der Neuinfektionen lag am selben Tag mit 247.646 vergleichsweise knapp unter dem am 18. Dezember verzeichneten Rekord von 249.664.

US-Kongressabgeordneter stirbt mit 41 an Corona

Washington - Ein erst kürzlich gewählter republikanischer Kongressabgeordneter aus dem US-Staat Louisiana ist nach einer Corona-Infektion mit 41 Jahren gestorben. "Covid-19 hat den gewählten Kongressabgeordneten (Luke) Letlow viel zu früh von uns genommen", twitterte Gouverneur John Bel Edwards. Letlows Sprecher, Andrew Bautsch, bestätigte den Tod des Politikers in der US-Zeitung "News Star". Luke Letlow ist laut "Washington Post" der ranghöchste US-Politiker, der an Corona gestorben ist.

Erstmals mehr als 1.000 Corona-Tote in Deutschland

Berlin - In Deutschland hat die Zahl der gemeldeten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus zum ersten Mal die Marke von 1.000 überschritten und damit einen Höchststand erreicht. Binnen einen Tages übermittelten die deutschen Gesundheitsämter dem Robert-Koch-Institut (RKI) 1.129 neue Todesfälle. Außerdem wurden 22.459 Neuinfektionen gemeldet. Vergangenen Mittwoch waren 24.740 Neuinfektionen und der bisherige Höchststand von 962 Todesfällen gemeldet worden.

Argentinien stimmt für Legalisierung von Abtreibungen

Buenos Aires - Der argentinische Senat hat eine Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen gebilligt. 38 Senatoren stimmten am Mittwoch für eine Gesetzesreform, 29 dagegen, einer enthielt sich, wie die Senatspräsidentin und ehemalige Staatschefin Cristina Kirchner in Buenos Aires mitteilte. In dem streng katholischen südamerikanischen Land dürfen Frauen damit bis zur 14. Schwangerschaftswoche abtreiben.

Migration bleibt für Maas "Spaltpilz" in der EU

Berlin - Der deutsche Außenminister Heiko Maas hat sich enttäuscht gezeigt, dass während der EU-Ratspräsidentschaft seines Landes kein Durchbruch beim Streitthema Migration erzielt werden konnte. "Ich hätte mir gewünscht, auch da weiterzukommen, aber das ist aufgrund der Blockade einzelner Länder nicht möglich gewesen", so Maas. "Das bleibt einer der großen Spaltpilze in der Europäischen Union." Insgesamt zog Maas aber eine positive Bilanz des deutschen EU-Vorsitzes im Halbjahr.

