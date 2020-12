Hilfe für Betroffene nach Erdbeben in Kroatien

Zagreb - Nach dem verheerenden Erdbeben, das am Dienstag in Zentralkroatien sieben Menschenleben gefordert hat, haben Mittwochfrüh stärkere Nachbeben erneut Petrinja, Sisak und Glina erschüttert. Die Aufräumarbeiten und die Suche nach möglichen Verschütteten wurden am Mittwoch fortgesetzt. Hilfe für Betroffene langte aus ganz Kroatien sowie dem Ausland ein. Binnen 24 Stunden hätten insgesamt 13 EU-Länder, darunter Österreich, plus die Türkei Hilfe zugesagt.

Hebein kündigt Rückzug als Wiener Grünen-Chefin im Jänner an

Wien - Nach ihrem Ausscheiden aus dem Rathausklub der Wiener Grünen im November zieht sich Birgit Hebein nun in absehbarer Zeit auch von der Parteispitze zurück. Via Facebook kündigte die ehemalige Vizebürgermeisterin am Mittwoch an, Mitte Jänner den Parteivorsitz zurückzulegen. Interimistisch übernimmt Landesparteisekretär Peter Kristöfel diese Funktion. Bis spätestens Juni soll die Nachfolge geklärt sein. Grünen-Bundesparteichef Werner Kogler zollte Hebein Anerkennung.

Weltweit erste Zulassung von AstraZeneca-Impfung in England

London/Wien - Großbritannien hat als erstes Land weltweit grünes Licht für den Corona-Impfstoff von AstraZeneca und der Universität Oxford gegeben. "Ich bin nun, mit der Zulassung sehr zuversichtlich, dass wir bis zum Frühjahr genügend gefährdete Menschen impfen können, um unseren Weg aus dieser Pandemie sehen zu können", sagte Gesundheitsminister Matt Hancock am Mittwoch, nachdem die Regulierungsbehörde für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte (MHRA) den Einsatz des Vakzins empfohlen hat.

Impfung in Österreich bisher für "rund 6.000" Personen

Wien - Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sind bisher rund 6.000 Personen gegen Covid-19 geimpft worden. Anders als in Deutschland gibt es in Österreich keine tagesaktuellen Daten und derzeit auch keine Aufschlüsselung auf die einzelnen Bundesländer. Das Sozialministerium sagt vorerst lediglich "regelmäßige Updates" zu - sowie eine Verbesserung der Datenqualität mit dem großflächigen Impfstart ab 12. Jänner.

Behörde bestätigte Todesfall in Schweiz nach Covid-Impfung

Zürich - In der Schweiz ist eine Person nach einer Impfung gegen das Coronavirus gestorben. "Uns ist der Fall bekannt", sagte eine Sprecherin des Gesundheitsdepartements des Kantons Luzern am Mittwoch. Die Behörden hätten eine Meldung an das Schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic gemacht, das für die Zulassung vom Impfstoffen zuständig ist. Die Sprecherin nannte keine weiteren Einzelheiten. Sie machte keine Angaben, ob der Todesfall in Zusammenhang mit der Impfung stehe.

Evakuierung von bosnischem Camp Lipa abgebrochen

Bihac - Die Evakuierung Hunderter Menschen aus dem eigentlich bereits geschlossenen Flüchtlingscamp Lipa in Bosnien-Herzegowina ist abgebrochen worden. Die laut IOM rund 900 verbliebenen Geflüchteten hätten am Dienstag mit Bussen in eine ehemalige Kaserne in Bradina, 45 Kilometer südwestlich von Sarajevo, gebracht werden sollen. Laut Medienberichten vom Mittwoch wurde der Transfer jedoch auf politischer Ebene blockiert.

Mindestens zehn Menschen durch Explosionen im Jemen getötet

Aden - Bei Explosionen auf dem Flughafen der jemenitischen Stadt Aden sind am Mittwoch mindestens zehn Menschen getötet worden. Nach Angaben von Ärzten wurden mehrere Dutzend Menschen verletzt. Die Explosionen ereigneten sich, als ein Flugzeug mit Mitgliedern der neuen Einheitsregierung landete und erste Passagiere ausstiegen. Näheres zu den Opfern oder der Ursache der Explosionen wurde zunächst nicht bekannt.

Coronakrise beschert Finanzminister "schwieriges Jahr"

Wien - Die Coronakrise hat im Budget des abgelaufenen Jahres deutliche Spuren hinterlassen. Der Bund hat von Jänner bis November um 16,4 Mrd. Euro mehr ausgegeben als eingenommen. Allein in die Kurzarbeit sind laut Finanzministerium 5,3 Mrd. Euro geflossen. Der Schuldenstand der Republik ist damit stark gestiegen und betrug im dritten Quartal 79,1 Prozent der Wirtschaftsleistung, wie die Statistik Austria am Mittwoch meldete - ein Plus von acht Prozentpunkten im Jahresvergleich.

Wiener Börse beendet 2020 mit klaren Jahresverlusten

Wien - Der heimische Leitindex ATX hat am Mittwoch, dem letzten Handelstag des Jahres, zwar mit einem leichten Plus von 0,08 Prozent auf 2.780,44 Punkten geschlossen. Vor dem Hintergrund der Coronavirus-Pandemie, die weltweit für starke Verwerfungen gesorgt hatte, gab das Börsenbarometer auf Jahressicht um annähernd 13 Prozent nach. Die Kapsch-Aktie verbuchte in diesem Zeitraum die größten Abgaben: Sie verlor 54 Prozent. Die Papiere der Semperit gewannen dagegen 118%.

