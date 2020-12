Britisches Unterhaus stimmt Brexit-Deal zu

London - Gerade noch rechtzeitig vor dem endgültigen Ausscheiden Großbritanniens aus der EU hat das britische Unterhaus am Mittwoch dem Brexit-Handelspakt zugestimmt. Mit überwältigender Mehrheit votierten die Abgeordneten des House of Commons am Mittwoch für das entsprechende Ratifizierungsgesetz - mit 521 zu 73 Stimmen. Zum Jahreswechsel in der Nacht auf Freitag endet die Brexit-Übergangsphase und damit Großbritanniens Mitgliedschaft im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion.

Hilfe für Betroffene nach Erdbeben in Kroatien

Zagreb - Nach dem verheerenden Erdbeben, das am Dienstag in Zentralkroatien sieben Menschenleben gefordert hat, haben Mittwochfrüh stärkere Nachbeben erneut Petrinja, Sisak und Glina erschüttert. Die Aufräumarbeiten und die Suche nach möglichen Verschütteten wurden am Mittwoch fortgesetzt. Hilfe für Betroffene langte aus ganz Kroatien sowie dem Ausland ein. Binnen 24 Stunden hätten insgesamt 13 EU-Länder, darunter Österreich, plus die Türkei Hilfe zugesagt.

Corona-Massentests in stark betroffenen Bezirken angedacht

Innsbruck - Die Bundesregierung plant, in Bezirken in Österreich, deren Sieben-Tage-Inzidenz den Wert von 150 überschreitet, Massentests zwingend vorzuschreiben. Die Regierung habe diese Pläne bei einer Videokonferenz mit den Landeshauptleuten ventiliert, berichtete am Mittwoch Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ). Wer den Test verweigert, soll in Quarantäne geschickt werden. Derzeit würden dafür aber die rechtlichen Grundlagen fehlen.

Kein Zusammenhang von Tod und Covid-Impfung in Luzern

Zürich - Bei dem Todesfall einer gegen Covid-19 geimpften Person im Schweizer Kanton Luzern ist nach Angaben des Schweizerischen Heilmittelinstituts Swissmedic kein Zusammenhang mit der Impfung ersichtlich. Das hätten Abklärungen der kantonalen Gesundheitsbehörden und von Swissmedic ergeben. Laut Swissmedic ist die 91-jährige Person, die an mehreren schweren Vorerkrankungen litt, einige Tage nach einer Covid-19-Impfung in einem Alters- und Pflegeheim verstorben.

Soldat von Hunden getötet: Ermittlungsverfahren eingestellt

Wiener Neustadt - Das Ermittlungsverfahren im Fall um die tödliche Hundeattacke auf einen 31-jährigen Soldaten in der Wiener Neustädter Flugfeld-Kaserne ist nach mehr als einem Jahr eingestellt worden. Als Hauptgrund dafür führte Erich Habitzl, der Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, am Mittwoch die Ergebnisse eines Sachverständigengutachtens ins Treffen. Dass die Causa endgültig zu den Akten wandert, könnte ein Antrag auf Fortsetzung der Hinterbliebenen verhindern.

Österreich unterstützt Flüchtlingshilfe in Bosnien

Bihac - Österreich will eine Million Euro für die Betreuung der Geflüchteten in Bosnien-Herzegowina zur Verfügung stellen, teilte das Außenministerium am Mittwoch mit. Die Hilfe soll vor allem für die Betreuung von "Frauen, Kindern und unbegleiteten Minderjährigen" aufgewendet werden. Der Beitrag soll "in den nächsten Tagen zur Verfügung stehen", hieß es.

EU und China vereinbaren Investitionsabkommen

Brüssel/Peking - Europäische Unternehmen sollen künftig einfacher in China investieren können und so besseren Zugang zu dem riesigen Markt mit 1,4 Milliarden Menschen bekommen. Das ist das Ziel eines wegweisenden Abkommens, auf das sich die EU-Spitzen am Mittwoch grundsätzlich mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping einigten. Doch sind noch viele Details zu klären, und der Vertrag dürfte erst 2022 greifen. Auf EU-Seite gibt es Erleichterung, aber auch Kritik.

Rebellen in Zentralafrika töten NGO-Mitarbeiter

Bangui - In der Zentralafrikanischen Republik geraten nun auch Mitarbeiter von Hilfsorganisationen ins Visier bewaffneter Rebellen. Die Ärzte ohne Grenzen gaben am Mittwoch den Tod eines ihrer Kollegen bekannt. Er starb nach einem Überfall auf einen Bus in der Nähe der Stadt Grimari an seinen Verletzungen, bei dem am Montag auch weitere Insassen von Schüssen getroffen und schwer verletzt wurden.

Wiener Börse beendet 2020 mit klaren Jahresverlusten

Wien - Der heimische Leitindex ATX hat am Mittwoch, dem letzten Handelstag des Jahres, zwar mit einem leichten Plus von 0,08 Prozent auf 2.780,44 Punkten geschlossen. Vor dem Hintergrund der Coronavirus-Pandemie, die weltweit für starke Verwerfungen gesorgt hatte, gab das Börsenbarometer auf Jahressicht um annähernd 13 Prozent nach. Die Kapsch-Aktie verbuchte in diesem Zeitraum die größten Abgaben: Sie verlor 54 Prozent. Die Papiere der Semperit gewannen dagegen 118%.

