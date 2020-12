Anschober will Corona-Neuinfektionen unter 1.000 drücken

Wien - Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) will die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Jänner drastisch senken. "Mein persönlicher Traum wäre es, auf unter 1.000 Fälle pro Tag zu kommen", sagte er im APA-Interview. In die Impfung setzt er große Hoffnungen, warnt aber vor einem falschen Sicherheitsgefühl: Man müsse weiter vorsichtig sein, Maßnahmen wie die MNS-Pflicht werden Österreich noch Monate begleiten. Festhalten will Anschober am geplanten Lockdown-Ende Mitte Jänner.

Behörden und Betreiber sollen "Freigetestete" kontrollieren

Wien - Das für Mitte Jänner geplante "Freitesten" aus dem Lockdown wird laut Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in der Gastronomie durch die Gesundheitsbehörden erfolgen. Im Kultur-, Sport- oder Tourismusbereich werden die Betreiber für die Überprüfung zuständig sein, sagte Kurz am Mittwoch in der "ZiB 2". Die Gastronomie wird man ab 18. Jänner mit einem eine Woche alten Corona-Test nutzen können, für alle anderen Einrichtungen wird der Test maximal 48 Stunden alt sein dürfen.

Ein Toter bei heftigen Schneefällen in Japan

Tokio - Bei heftigen Schneefällen in Teilen Japans ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Wie der japanische Fernsehsender NHK am Donnerstag berichtete, wurde der 70-Jährige am Vorabend unter einem schweren Schneeräumgerät tot gefunden. Er sei scheinbar bei der Arbeit zusammen mit dem Gerät in einen Fluss gestürzt. Eine extreme Kaltluftfront hat in vielen Teilen des Landes zu massiven Schneefällen geführt. Die Regierung rief die Bewohner auf, möglichst zu Hause zu bleiben.

Kurzarbeit wurde heuer in Österreich massiv genutzt

Wien - Etwa 1,16 Millionen Österreicherinnen und Österreicher waren heuer in Kurzarbeit. Abgerechnet wurden bisher knapp 5,5 Mrd. Euro, mit dem Höhepunkt im April, allerdings können für den Herbst noch Anträge gestellt werden. Für die ersten sechs Monate wurden 5,2 Mrd. Euro ausbezahlt, geht aus einer Aufstellung des Arbeitsministeriums hervor. Gut zwei Drittel der ursprünglich beantragten Gelder wurden tatsächlich ausgeschöpft, in Wien war dieser Anteil am höchsten.

Großbritannien schließt den Brexit ab

London - Großbritannien schließt am Donnerstag um Mitternacht den Brexit endgültig ab. Dann endet nach einer elfmonatigen Übergangsphase seit dem Austritt aus der Europäischen Union auch die Mitgliedschaft im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion. Das britische Parlament billigte am Mittwoch den Post-Brexit-Handelspakt zwischen Großbritannien und der EU. Königin Elizabeth II. stimmte dem Ratifizierungsgesetz in der Nacht auf Donnerstag zu und setzte es damit in Kraft.

UNO: Beobachtermission soll Weg zum Frieden in Libyen ebnen

New York - Mit einer ersten gemeinsamen Beobachtungsmission der libyschen Konfliktparteien wollen die Vereinten Nationen den Weg zum lang ersehnten Frieden in dem Bürgerkriegsland ebnen. Generalsekretär Antonio Guterres zufolge einigten sich die Militärvertreter der beiden verfeindeten Seiten darauf, die im Oktober vereinbarte Waffenruhe zusammen mit Hilfe der UNO zu überwachen. Das geht aus einem internen Brief von Guterres an den UNO-Sicherheitsrat hervor, der der dpa vorliegt.

U-Ausschuss hat sich 2021 noch einiges vorgenommen

Wien - Der vor einem Jahr von SPÖ und NEOS initiierte Ibiza-Untersuchungsausschuss hat die erste Halbzeit absolviert. In mehr als 20 Befragungstagen gingen die Abgeordneten der mutmaßlichen Käuflichkeit der türkis-blauen Bundesregierung nach - wie effektiv darin variieren die Einschätzungen. Während SPÖ und NEOS die Arbeit als Erfolg werten, ortet die ÖVP eine "Politshow". Am 12. Jänner ist es mit der Pause vorüber, bis Mitte April sind knapp 20 weitere Termine anberaumt.

Tödlicher Unfall auf Bahnübergang in Oberösterreich

Linz - Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Donnerstagabend in Oberösterreich: Eine 55-Jährige aus dem Bezirk Braunau wurde mit ihrem Auto an einem Bahnübergang von einem Zug erfasst und getötet. Die Frau war laut Polizei gegen 19.00 Uhr auf der Feldweisstraße vom Ortszentrum Schalchen kommend in Richtung Unterlochen unterwegs. Bei einem unbeschrankten, mit Stopptafeln gesicherten Bahnübergang übersah die Frau den aus Richtung Braunau kommenden Zug.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red