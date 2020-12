Brexit-Handelspakt nimmt letzte Hürde

London - Unmittelbar vor dem Austritt Großbritanniens aus dem EU-Binnenmarkt und der Zollunion hat der Brexit-Handelspakt auch die letzte Hürde genommen: Das Vertragswerk wurde am Donnerstag offiziell im Gesetzblatt der EU veröffentlicht. Damit könne es wie geplant vorläufig ab 1. Jänner 2021 angewendet werden, teilte ein Sprecher der deutschen EU-Ratspräsidentschaft mit. "Ein No Deal wurde abgewendet, gerade noch rechtzeitig", schrieb er auf Twitter.

Gibraltar soll in Brexit-Streit Schengenraum beitreten

London/Gibraltar - Spanien und Großbritannien haben im letzten Augenblick eine Grundsatzeinigung erzielt, wonach Gibraltar dem Schengenraum in der Regel ohne Grenzkontrollen beitritt. Damit werde vermieden, dass die Grenze zwischen Spanien und Gibraltar am Südzipfel der Iberischen Halbinsel ab dem 1. Jänner 2021 zu einer undurchlässigen EU-Außengrenze werde, sagte Spaniens Außenministerin Arancha Gonzalez Laya am Donnerstag in Madrid.

Corona-Neuinfektionen in Österreich wieder bei fast 3.000

Wien - Nach den 2.550 Neuinfektionen vom Mittwoch sind es am Donnerstag in Österreich mit 2.913 schon wieder fast 3.000 Personen, bei denen das Virus SARS-CoV-2 binnen 24 Stunden neu festgestellt worden ist. Der Anteil positiver Tests lag am Silvestertag weiter bei über zehn Prozent. 73 Menschen starben mit einer Covid-19-Infektion. Die Zahl der Intensivpatienten liegt weiter knapp unter 400 bei 396, insgesamt ging die Zahl der Hospitalisierten um 65 zurück und liegt bei 2.342.

Feuerwerk ohne Zuschauer in Sydney begrüßte 2021

Apia - Mit einem farbenprächtigen Feuerwerk an der berühmten Harbour Bridge und dem Opernhaus hat Sydney das neue Jahr begrüßt. Zuschauer waren diesmal wegen der Corona-Pandemie am Hafen nicht erlaubt. Die Behörden hatten zuvor verkündet, jede und jeden mit einer Geldstrafe von 1.000 Australischen Dollar (etwa 626 Euro) zu ahnden, der die Absperrungen zum Hafengebiet zu überwinden versuche.

Tourismus in Italien sinkt wegen Corona auf Niveau von 1969

Rom - Für den italienischen Tourismus geht ein katastrophales Jahr zu Ende. Wegen der Coronapandemie ist der Umsatz des Fremdenverkehrs auf ein Niveau wie im Jahr 1969 eingebrochen, meldet der Touristikverband Assoturismo Confesercenti. Bei der Zahl der Übernachtungen kam es zu einem Einbruch von 55 Prozent. Gegenüber 2019 gingen 83,6 Millionen Übernachtungen italienischer Touristen verloren. Hinzu fielen 157,1 Millionen Übernachtungen ausländischer Besucher aus.

Französischer Schauspieler und Regisseur Robert Hossein tot

Paris - Der französische Schauspieler und Regisseur Robert Hossein ist tot. Er starb am Donnerstag im Alter von 93 Jahren, wie seine Frau Candice Patou bestätigte. Hossein sei nach "Atemproblemen" im Krankenhaus gestorben. Berühmt wurde er als Schauspieler in den 60er-Jahren durch seine Rolle in den "Angelique"-Filmen, als Regisseur verantwortete er Großproduktionen von Klassikern wie "Les Miserables".

Papst zelebriert wegen "Ischias" keine Jahreswechsel-Feier

Vatikanstadt - Papst Franziskus wird wegen einer schmerzhaften Entzündung des Ischiasnerves nicht wie geplant die liturgischen Feiern zum Jahreswechsel leiten. Allerdings werde er das Mittagsgebet am 1. Jänner wie geplant in der Bibliothek des Apostolischen Palastes sprechen, gab das vatikanische Presseamt bekannt. Die Dankvesper im Petersdom am Donnerstagabend wird durch den Dekan des Kardinalskollegiums Giovanni Battista Re geleitet.

Britische Virus-Mutation in China aufgetaucht

Peking - Die in Großbritannien aufgetretene Coronavirus-Mutation ist erstmals in China nachgewiesen worden. Sie sei bei einer 23-jährigen Studentin entdeckt worden, die von Großbritannien nach China zurückgekehrt sei, heißt es in einer Publikation der chinesischen Seuchenbehörde. Die Frau sei am 14. Dezember in Shanghai getestet worden. Mit Sinopharm erhielt unterdessen auch in China erstmals ein Pharmahersteller eine Zulassung für die breite Anwendung eines Corona-Impfstoffes.

