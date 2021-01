Weltweit verhaltene Silvesterfeiern wegen Coronakrise

Apia - Der Beginn des Jahres 2021 war wegen der Corona-Pandemie weltweit ein anderer Jahreswechsel als gewohnt. Wie üblich startete Sydney in Australien zwar mit einem farbenprächtigen Feuerwerk vor dem Opernhaus ins neue Jahr, jedoch waren diesmal keine Zuschauer zugelassen. Ähnlich sah die Situation am New Yorker Times Square aus. Auch die europäischen Länder begingen den Jahreskehraus eher verhalten. Partys und Feuerwerke wurden abgesagt, naturgemäß auch der Wiener Silvesterpfad.

Bund springt Corona-Opfern bei, aber nicht über Aufkäufe

Wien - Österreich will Firmen, die in der Coronakrise in Problemen sind, weiter unter die Arme greifen. Als Mittel der nächsten Monate nennt Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) neben Fixkostenzuschüssen einen Verlustersatz sowie einen Verlustrücktrag. Beim Verlustrücktrag können Unternehmen Verluste aus 2020 und 2021 mit früheren (versteuerten) Gewinnen verrechnen. Es gehe um Liquidität, auch um weitere Garantien. Nicht aber darum, dass der Bund bei Firmen einsteigt.

Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker ohne Publikum

Wien - Im Goldenen Saal des Musikvereins läutet am Freitag ab 11.15 Uhr das traditionelle Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker das Jahr 2021 ein. Traditionell wird das Konzert unter Riccardo Muti angesichts der Coronalage jedoch keineswegs. So muss das Klassikgroßevent heuer erstmals gänzlich ohne Livepublikum stattfinden. Zumindest programmatisch setzt man aber auf altvertraute Klänge, Werke der Strauß-Dynastie dominieren.

Endgültiger Bruch zwischen Großbritannien und EU vollzogen

London/Brüssel - Großbritannien hat den endgültigen Bruch mit der Europäischen Union vollzogen. Bereits seit Ende Jänner 2020 war Großbritannien nicht mehr Mitglied der Staatengemeinschaft, seit Mitternacht gehört das Land auch nicht mehr dem EU-Binnenmarkt und der Zollunion an. "Dies ist ein großartiger Moment für dieses Land. Wir haben die Freiheit in unseren Händen, und es liegt nun an uns, das Beste daraus zu machen", sagte Premierminister Boris Johnson in seiner Neujahrsansprache.

Portugal hat EU-Ratspräsidentschaft übernommen

Brüssel/Lissabon - Portugal hat mit dem Beginn des Jahres 2021 turnusgemäß für sechs Monate die EU-Ratspräsidentschaft von Deutschland übernommen. Auch das kommende halbe Jahr wird vor allem von den Folgen der Corona-Pandemie bestimmt werden. Dabei stehen die anlaufende Impfkampagne und die beginnende Umsetzung des milliardenschweren EU-Hilfspakets im Vordergrund. Zum Ende des sechsmonatigen deutschen Vorsitzes erstrahlte am Donnerstagabend eine Projektion auf dem Brandenburger Tor.

ÖGK-Hilfe soll im Mai entschieden werden

Wien - Die Entscheidung über die Hilfe des Bundes für die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK), die für 2020 ein Minus von 194 Mio. Euro erwartet, soll im Mai fallen. Das sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) zur APA. Klar sei, dass man das Endergebnis 2020 abwarte. Die Republik werde jedenfalls dafür sorgen, "dass es eine starke ÖGK gibt". Dies sei nicht nur sein Ziel, sondern auch jenes von ÖVP-Klubobmann August Wöginger, mit dem er das Thema behandle, so Anschober.

USA stimmen gegen Milliarden-Budget für UNO

New York - In einer weitgehend symbolischen Spitze gegen die Vereinten Nationen hat die Regierung von US-Präsident Donald Trump dem größten UNO-Budget ihre Zustimmung verweigert. Bei der Verabschiedung durch die Generalversammlung am Donnerstag in New York stimmten weit über 160 Mitgliedstaaten für den 3,2-Milliarden-Dollar-Finanzplan - nur die USA und Israel waren dagegen.

Neujahrsbaby Dimo kam in Tirol um 0.00 Uhr zur Welt

Hall/Wolfsberg/Bregenz - Das Neujahrsbaby 2021 ist womöglich in Tirol geboren worden. Dimo kam genau um 0.00 Uhr im Landeskrankenhaus Hall spontan zur Welt. Der Bub ist 51 cm groß und 3.580 Gramm schwer, teilte der Pressesprecher der Tirol Kliniken, Johannes Schwamberger, der APA in der Nacht auf Freitag mit. Es ist das erstgeborene Kind einer Familie aus Gallzein im Tiroler Bezirk Schwaz. Das erste Kärntner Baby des Jahres 2021 könnte Ferdinand sein. Der Bub kam um 0.13 Uhr in Wolfsberg zur Welt.

