Opposition schäumt wegen Gesetz zum "Freitesten"

Wien - Die Opposition schäumt wegen des zu Silvester vorgelegten Gesetzes zum "Freitesten" aus dem Lockdown. Die Vorgangsweise von ÖVP und Grünen sei "eine bodenlose Frechheit und eine Attacke auf die demokratischen Grundprinzipien", befand FPÖ-Chef Herbert Kickl am Neujahrstag. Die SPÖ findet die Begutachtungsfrist auch "extrem kurz", die NEOS orten ebenfalls "eine Missachtung des Parlaments". Gemeinsam könnte die Opposition das Gesetz im Bundesrat bis zur Sinnlosigkeit verzögern.

Wichtige Staats- und Regierungschefs rufen zu Einheit auf

Washington/Moskau/Paris - Wichtige Staats- und Regierungschefs haben die Menschen zum Jahreswechsel auf gemeinsame Anstrengungen gegen die Corona-Pandemie auch in 2021 eingestimmt und zu Einheit aufgerufen. Das Jahr 2020 sei schwierig gewesen und habe an die Schwächen erinnert, aber man werde geeinter aus der Krise gehen, sagte etwa Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Silvesterabend in einer Fernsehansprache.

Corona-Neuinfektionen mit 2.096 wieder rückläufig

Wien - Die am Neujahrstag vermeldeten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Österreich liegen mit Stand 9.30 Uhr bei 2.096 Personen. Damit liegen die positiven Fälle nach über 2.900 am Vortag wieder näher beim Wochenschnitt von knapp unter 2.000 Fällen. Mit 39 Toten sind innerhalb der vergangenen 24 Stunden zudem deutlich weniger Todesfälle registriert worden als zuletzt, im Durchschnitt der vergangenen sieben Tage starben täglich 68 Personen.

338 Verkehrstote in Österreich 2020 - Minus 19 Prozent

Wien - 338 Menschen sind laut dem Innenministerium (BMI) im Jahr 2020 auf Österreichs Straßen tödlich verunglückt, womit die bisher niedrigste Zahl an Verkehrstoten seit Beginn der Aufzeichnungen im BMI im Jahr 1950 registriert worden ist. Das sind um 78 Todesopfer oder 18,8 Prozent weniger als im Jahr 2019, als noch 416 Menschen starben. Ursache ist vor allem der Corona-Lockdown im Frühjahr mit einem starken Rückgang im Verkehrsaufkommen und somit weniger Unfällen.

Portugal hat EU-Ratspräsidentschaft übernommen

Brüssel/Lissabon - Portugal hat mit dem Beginn des Jahres 2021 von Deutschland die Ratspräsidentschaft der Europäischen Union für die nächsten sechs Monate übernommen. In einer Zeit mit zahlreichen Herausforderungen für die EU ließ Ministerpräsident Ant�nio Costa keine Zweifel daran aufkommen, welchem Thema er als "Chef-Krisenmanager" oberste Priorität einräumen wird: Der Bekämpfung des Coronavirus.

Einige Tote durch Böller und Feuerwerkskörper in Europa

Rom/Brandenburg/Straßburg - Trotz weitgehender Verbote von Feuerwerken und Böllern ist es in der Silvesternacht in mehreren Ländern Europas zu schweren Zwischenfällen mit diversen Krachern gekommen. Im französischen Elsass starb ein 25-jähriger Mann nachdem ihm ein Feuerwerksmörser den Kopf abgerissen hatte. In Italien starb ein 13-Jähriger an Bauchverletzungen, die ein Knallkörper ausgelöst hatten. Und in Deutschland kam ein 24-Jähriger beim Abfeuern selbstgebastelter Pyrotechnik ums Leben.

Neujahrsbaby 2021 kam vermutlich in Tirol zu Welt

Hall/Wolfsberg/Bregenz - Das Neujahrsbaby 2021 ist womöglich in Tirol geboren worden. Dimo kam genau um 0.00 Uhr im Landeskrankenhaus Hall spontan zur Welt. Der Bub ist 51 cm groß und 3.580 Gramm schwer, so der Sprecher der Tirol Kliniken, Johannes Schwamberger, in der Nacht auf Freitag. Allerdings kam auch das steirische Neujahrsbaby pünktlich um 0.00 Uhr in Graz zur Welt. Adnan ist laut Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft (KAGes) 46 Zentimeter groß und 2.036 Gramm schwer.

Mob beschießt Polizisten in Wien mit Pyro-Gegenständen

Wien - In der sonst recht ruhigen Silvesternacht ist es in Wien-Favoriten wild zugegangen. Nachdem es zu etlichen Sachbeschädigungen durch pyrotechnische Gegenstände in der Gegend um den Reumannplatz gekommen war, rückte die Polizei zu einem Großeinsatz aus. Der Mob beschoss Beamte mit Raketen bzw. Böllern, es kam zu zahlreichen vorübergehenden Festnahmen. Zahlreiche "Allahu Akbar"-Rufe sollen zu hören gewesen sein.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

