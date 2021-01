Opposition schäumt wegen Gesetz zum "Freitesten"

Wien - Die Opposition schäumt wegen des nun vorgelegten Gesetzes zum "Freitesten" aus dem Lockdown. Die Vorgangsweise von ÖVP und Grünen sei "eine bodenlose Frechheit und eine Attacke auf die demokratischen Grundprinzipien", befand FPÖ-Klubchef Herbert Kickl am Neujahrstag. Die SPÖ findet die Begutachtungsfrist auch "extrem kurz", die NEOS orten ebenfalls "eine Missachtung des Parlaments". Gemeinsam könnte die Opposition das Gesetz im Bundesrat bis zur Sinnlosigkeit verzögern.

"Österreich Testet": Massentest-Anmeldung ab Montag möglich

Graz - Ab 15. Jänner startet die zweite Runde der Massentests, die auch die von der Opposition kritisierte Möglichkeit des "Freitestens" inkludiert. Hintergrund ist der Plan der Regierung, dass der Lockdown mit den derzeit gültigen harten Maßnahmen am 24. Jänner auslaufen soll - aber bereits am 18. Jänner für alle, die sich "freitesten". Anmeldung und Termine zu den Antigentests in allen Bundesländern finden sich auf dem Online-Portal "Österreich Testet".

338 Verkehrstote in Österreich 2020 - Minus 19 Prozent

Wien - 338 Menschen sind laut dem Innenministerium (BMI) im Jahr 2020 auf Österreichs Straßen tödlich verunglückt. Womit die niedrigste Zahl an Verkehrstoten seit Beginn der Aufzeichnungen im BMI im Jahr 1950 registriert wurde. Das sind um 78 Todesopfer oder 18,8 Prozent weniger als im Jahr 2019 mit 416 Toten. Ursache ist vor allem der Corona-Lockdown im Frühjahr mit weniger Verkehr und somit weniger Unfällen als Folge. Nicht geändert hat sich das zu hohe Tempo als Hauptursache.

Van der Bellen wünscht zu Neujahr "Mut zum Träumen"

Wien - "Dieses Jahr wird besser" - das verspricht Bundespräsident Alexander Van der Bellen in seiner Neujahrsansprache im ORF, die am Freitagabend ausgestrahlt wird. Neben Glück und Gesundheit wünschte das Staatsoberhaupt auch "Mut zum Träumen". Denn, so der Bundespräsident: "Jetzt ist die Zeit, in der wir träumen sollten, wie wir unsere Welt verbessern können." Konkret sprach er etwa den Naturschutz, aber auch das Miteinander sowie Flucht und Armut an.

Neujahrsbaby 2021 mit "Doppelsieg" für Steiermark und Tirol

Hall/Wolfsberg/Bregenz - Nach fünf Mädchen-Solos seit 2016 gibt es beim Rennen um das Neujahrs-Baby 2021 nun einen Doppelsieg der beiden Buben Adnan aus der Steiermark und Dimo aus Tirol zu vermelden. Beide kamen Punkt Mitternacht zur Welt, wobei es im Fall von Adnan tatsächlich zu früh war: Vorzeitige Wehen hatten dazu geführt, dass er schon in der 32. Schwangerschaftswoche geboren wurde, teilte ein Sprecher der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft (KAGes) am Freitag mit.

Nehammer verurteilt Randale in Wiener Silvesternacht

Wien - Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hat am Neujahrstag die Randale in Wien-Favoriten in der Silvesternacht verurteilt. "Parallelgesellschaften haben in unserem Land nichts verloren", meinte er in einer Stellungnahme gegenüber der APA und kündigte eine Schwerpunktaktion der Polizei an. Der Mob hatte angeblich unter zahlreichen "Allahu Akbar"-Rufen Polizisten mit Raketen bzw. Böllern beschossen. Scharfe Kritik kam auch von Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) und der FPÖ.

Leiche nach Erdrutsch in Norwegen gefunden

Oslo - Zweieinhalb Tage nach einem großen Erdrutsch im Süden von Norwegen haben Rettungskräfte ein erstes Todesopfer gefunden. Das teilte der polizeiliche Einsatzleiter Roy Alkvist am Freitagnachmittag mit. Zu Alter und Geschlecht des Opfers wollte sich die Polizei zunächst nicht äußern. Mehrere Menschen werden weiterhin vermisst. Rettungskräfte konnten am Freitag erstmals auch Teile der Ortschaft Ask nordöstlich von Oslo betreten, die dafür zuvor zu instabil gewesen waren.

