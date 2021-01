US-Kongress verpasste Trump historische Niederlage

Washington - Erstmals in der Amtszeit von Donald Trump und kurz vor deren Ende hat der US-Kongress ein Veto des Präsidenten überstimmt. Nach dem Repräsentantenhaus votierte am Freitag auch der Senat mit der erforderlichen Zwei-Drittel-Mehrheit für das Gesetzespaket zum US-Verteidigungsbudget. Es kann nun trotz fehlender Unterschrift Trumps in Kraft treten. Trump reagierte mit bissiger Kritik an seinen Republikanern, die ihm mehrheitlich die Gefolgschaft verweigert hatten.

Tanner will mehr Geld für das Heer

Wien - Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) will trotz der enormen Staatsschulden, die die Coronakrise verursacht hat, mehr Geld für das Bundesheer. "Sicherheit gibt es nicht zum Nulltarif, das beweist unter anderem die Coronakrise, die Österreich ohne sein Heer nicht bewältigen könnte", sagte Tanner im APA-Interview und ließ mit einer durchaus überraschenden Ankündigung aufhorchen: Sie bereitet die Nachbeschaffung der C-130-Hercules-Transportflugzeuge vor.

17-Jähriger bei Motorradunfall ums Leben gekommen

Mitterkirchen - Ein 17-Jähriger ist am Freitagabend im Bezirk Perg in Oberösterreich bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen. Der Lenker aus dem Bezirk Amstetten fuhr gegen 18.00 Uhr mit seinem Motorrad ohne Zulassung auf dem Treppelweg der Donau aus Wallsee kommend in Richtung Au an der Donau. Dabei übersah er im Gemeindegebiet von Mitterkirchen in der Dunkelheit vermutlich wegen fehlender Beleuchtung des Fahrzeuges eine Schranke, wie die Polizei Samstag früh mitteilte.

Mediziner sehen noch Monate kaum Entlastung durch Impfung

Berlin - Deutsche Mediziner dämpfen die Hoffnung auf eine rasche Entspannung in der Pandemie. Es müsse klar sein, "dass durch die Impfung zumindest in den ersten drei Monaten des neuen Jahres kaum Entlastung" zu erwarten sei, sagte die Vorsitzende des Marburger Bundes, Susanne Johna, am Samstag der Funke Mediengruppe. Während Großbritannien ab Mitte Jänner wöchentlich zwei Millionen AstraZeneca-Impfdosen erhalten soll, stehen die Metropolen Seoul und Tokio vor neuen Notmaßnahmen.

Tausende Raver trotzen der Polizei in Frankreich

Rennes - Im Westen Frankreichs ist eine illegale Silvesterparty mit rund 2.500 Teilnehmern völlig aus dem Ruder gelaufen: Trotz Corona-Auflagen und Ausgangssperre feierten Raver aus verschiedenen Regionen Frankreichs und dem Ausland in einem kleinen Ort in der Bretagne. Die einschreitende Polizei wurde gewaltsam angegriffen und vertrieben, am Freitagabend war die Techno-Party weiter im Gange. Innenminister G�rald Darmanin berief wegen der Lage eine Sondersitzung ein.

Trump-Lager holte sich weitere Abfuhr vor Gericht

Washington - Das Lager des scheidenden US-Präsidenten Donald Trump ist mit einem weiteren Versuch gescheitert, dessen Wahlniederlage in einen Sieg zu verwandeln. Ein US-Bundesrichter wies am Freitagabend den Antrag des republikanischen Kongressabgeordneten Louie Gohmert ab, Vizepräsident Mike Pence das letzte Wort bei der Verlesung des Wahlergebnisses am 6. Jänner im US-Kongress zu geben. Pence hatte das US-Justizministerium gegen die Klage des Texaners in Stellung gebracht.

Massensterben von Vögeln in der Silvesternacht in Rom

Rom - In Rom ist es in der Silvesternacht zu einem Massensterben von Singvögeln gekommen. Terrorisiert durch die laute Knallerei und die Feuerwerke auf den Terrassen und Balkonen der Häuser prallten Stare in Massen gegen die Fensterscheiben von Geschäften und Wohnungen sowie gegen Stromleitungen und stürzten auf die Straßen. Vor allem im Gebiet um den Bahnhof Termini, wo viele Stare überwintern, wurden hunderte tote Vögel aufgesammelt.

Heinisch-Hosek kritisiert "männliches" Krisenmanagement

Wien - SPÖ-Frauenchefin Gabriele Heinisch-Hosek attestiert Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) mangelndes Interesse an der Situation von Frauen. Die Coronakrise vergrößere noch Geschlechter-Ungleichheiten, stellte Heinisch-Hosek im Gespräch mit der APA fest und forderte eine Analyse der Unterstützungs-Milliarden. Es zeige sich: "Das Krisenmanagement ist männlich." An der Spitze der SPÖ-Frauen kommt es wie bereits angekündigt 2021 zum Wechsel.

