Tanner will mehr Geld für das Heer

Wien - Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) will trotz der enormen Staatsschulden, die die Coronakrise verursacht hat, mehr Geld für das Bundesheer. "Sicherheit gibt es nicht zum Nulltarif, das beweist unter anderem die Coronakrise, die Österreich ohne sein Heer nicht bewältigen könnte", sagte Tanner im APA-Interview und ließ mit einer durchaus überraschenden Ankündigung aufhorchen: Sie bereitet die Nachbeschaffung der C-130-Hercules-Transportflugzeuge vor.

Finanzministerium holt sich positives Corona-Feedback

Wien - Die Coronahilfen der Bundesregierung werden von Bevölkerung und Unternehmern großteils begrüßt, geht aus einer vom Finanzministerium in Auftrag gegebenen Studie hervor. 80 Prozent der bereits Ende November/Anfang Dezember befragten Bürger bewerteten die Hilfspakete eher oder sehr positiv. 55 Prozent hatten den Eindruck, dass ihnen persönlich geholfen worden sei. Das Echo der Firmen fiel ähnlich zustimmend aus.

17-Jähriger bei Motorradunfall ums Leben gekommen

Mitterkirchen - Ein 17-Jähriger ist am Freitagabend im Bezirk Perg in Oberösterreich bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen. Der Lenker aus dem Bezirk Amstetten fuhr gegen 18.00 Uhr mit seinem Motorrad ohne Zulassung auf dem Treppelweg der Donau aus Wallsee kommend in Richtung Au an der Donau. Dabei übersah er im Gemeindegebiet von Mitterkirchen in der Dunkelheit vermutlich wegen fehlender Beleuchtung des Fahrzeuges eine Schranke, wie die Polizei Samstag früh mitteilte.

Uni-Beschränkungen steigerten Erfolg, aber nicht Abschlüsse

Wien - Die ab 2005 eingeführten Zugangsbeschränkungen an den Unis haben zu einer höheren Erfolgsquote und Prüfungsaktivität geführt, aber nicht zu mehr Abschlüssen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Evaluierung des Instituts für Höhere Studien. In Studien mit selektivem Aufnahmeverfahren wie Medizin und Veterinärmedizin sank außerdem die Zahl der Studenten aus nicht-akademischem Elternhaus weiter, generell ging die Zahl älterer Studienanfänger in Studien mit Aufnahmeverfahren zurück.

Weiter Suche nach Überlebenden nach Erdrutsch in Norwegen

Oslo - Drei Tage nach einem heftigen Erdrutsch in Norwegen unternehmen die Rettungskräfte einen weiteren Anlauf, Überlebende im Unglücksgebiet zu finden. Nachdem die betroffene Region in der Nacht mit Drohnen und Wärmekameras abgesucht wurde, machten sich die Einsatzkräfte am Samstagmorgen wieder zu Fuß in das Erdrutschgebiet auf. Es handle sich nach wie vor um eine Rettungsaktion und man hoffe weiter, Überlebende finden zu können, sagte der polizeiliche Einsatzleiter Roy Alkvist.

Zu Silvester mit Messer auf Besucher eingestochen

Steyr - Eine Bluttat in der Silvesternacht im oberösterreichischen Steyr ist erst am Samstagvormittag bekannt geworden. Dabei soll ein Wohnungsinhaber seine beiden Besucher mit einer Schreckschusspistole und einem langen Küchenmesser bedroht und auf einen der beiden Männer auch mehrmals eingestochen habe. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen. Der mutmaßliche Täter verständigte dann selber die Polizei, wie diese am Samstag mitteilte.

Viele Festnahmen in der Türkei wegen Terrorvorwürfen

Istanbul - Wegen mutmaßlicher Verbindungen zu terroristischen Organisationen haben türkische Behörden 267 Verdächtige bei Razzien in 33 Städten und Provinzen festgenommen. 161 von ihnen seien ausländische Staatsangehörige, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Samstag. Die Polizei gehe davon aus, dass die mutmaßlichen religiösen Extremisten Anschläge in der Silvesternacht planten.

Sternsinger kommen diesmal vor allem virtuell nach Hause

Wien - Lockdown-bedingt ziehen die Sternsinger diesmal nur in manchen Gemeinden von Haus zu Haus und sammeln Spenden für die Entwicklungshilfe - ohne zu singen und Wohnräume zu betreten und mit Mundnasenschutz. Zugleich bietet die Dreikönigsaktion (DKA) der Katholischen Jungschar, die sich um den Einsatz der Spendengelder kümmert, auf www.sternsingen.at/virtuellerbesuch virtuelle Glück- und Segenswünsche der Sternsinger für das neue Jahr, die man auch weiterschicken kann.

