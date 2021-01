Tanner will mehr Geld für das Heer

Wien - Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) will trotz der enormen Staatsschulden, die die Coronakrise verursacht hat, mehr Geld für das Bundesheer. "Sicherheit gibt es nicht zum Nulltarif, das beweist unter anderem die Coronakrise, die Österreich ohne sein Heer nicht bewältigen könnte", sagte Tanner im APA-Interview und ließ mit einer durchaus überraschenden Ankündigung aufhorchen: Sie bereitet die Nachbeschaffung der C-130-Hercules-Transportflugzeuge vor.

Wöchentliche Impfstoff-Lieferungen vor dem Start

Wien - Eine Woche nach Eintreffen der ersten rund 10.000 Dosen des Corona-Impfstoffes von Biontech/Pfizer am Stefanitag in Wien sollen ab kommender Woche Teillieferungen von wöchentlich rund 60.000 Dosen im Laufe des Jänners erfolgen. Nach dem Impfstart liegt die bisherige Beteiligung der Betroffenen in Österreich bei deutlich über 50 Prozent, berichtete das Gesundheitsministeriums am Samstag. Zudem sei die Verträglichkeit bei den Probeimpfungen bisher sehr gut gewesen, hieß es.

1.391 Neuinfektionen und 14 Tote in Österreich gemeldet

Wien - Mit 1.391 Corona-Neuinfektionen in Österreich sind am Samstag nach dem Neujahrstag zusammen mit 14 weiteren Covid-19-Todesfällen deutlich unter dem wöchentlichen Durchschnitt liegende Zahlen vermeldet worden. Im Siebentagesschnitt starben zuletzt täglich 62 Personen, die Zahl der positiven Tests lag hier bei knapp unter 2.000. Leicht zurück gingen auch Krankenhausaufenthalte auf 2.224 Personen (minus 19) und jene der Intensivpatienten auf 372 (minus elf).

Dornauer empfiehlt SPÖ "Nein" zum Freitesten im Bundesrat

Innsbruck/Wien - Der Tiroler SPÖ-Chef Georg Dornauer spricht sich klar gegen das von Türkis-Grün vorgelegte Gesetz zum "Freitesten" aus dem Lockdown aus und empfiehlt seiner Partei, im Bundesrat dagegen zu stimmen. "Die SPÖ wird bei diesem türkis-grünen Blindflug sicher nicht den Co-Piloten spielen", sagte Dornauer zur APA am Samstag. Auch die FPÖ blieb bei ihrer Kritik an dem Vorhaben. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) ließ die Ausgestaltung des Freitestens noch offen.

Finanzministerium holt sich positives Corona-Feedback

Wien - Die Coronahilfen der Bundesregierung werden von Bevölkerung und Unternehmern großteils begrüßt, geht aus einer vom Finanzministerium in Auftrag gegebenen Studie hervor. 80 Prozent der bereits Ende November/Anfang Dezember befragten Bürger bewerteten die Hilfspakete eher oder sehr positiv. 55 Prozent hatten den Eindruck, dass ihnen persönlich geholfen worden sei. Das Echo der Firmen fiel ähnlich zustimmend aus.

Zweites Todesopfer nach Erdrutsch in Norwegen gefunden

Oslo - Drei Tage nach einem Erdrutsch in Norwegen haben die Rettungskräfte eine zweite Leiche im Unglücksgebiet gefunden. Das teilte der Einsatzleiter der Polizei, Roy Alkvist, am frühen Samstagnachmittag auf einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz mit. Damit sind bisher zwei Opfer im Erdrutschgebiet entdeckt worden. Mehrere Menschen werden weiter vermisst. Man hoffe nach wie vor darauf, Überlebende zu finden, sagte Alkvist.

Uni-Beschränkungen steigerten Erfolg, aber nicht Abschlüsse

Wien - Die ab 2005 eingeführten Zugangsbeschränkungen an den Unis haben zu einer höheren Erfolgsquote und Prüfungsaktivität geführt, aber nicht zu mehr Abschlüssen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Evaluierung des Instituts für Höhere Studien. In Studien mit selektivem Aufnahmeverfahren wie Medizin und Veterinärmedizin sank außerdem die Zahl der Studenten aus nicht-akademischem Elternhaus weiter, generell ging die Zahl älterer Studienanfänger in Studien mit Aufnahmeverfahren zurück.

Viele Festnahmen in der Türkei wegen Terrorvorwürfen

Istanbul - Wegen mutmaßlicher Verbindungen zu terroristischen Organisationen haben türkische Behörden 267 Verdächtige bei Razzien in 33 Städten und Provinzen festgenommen. 161 von ihnen seien ausländische Staatsangehörige, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Samstag. Die Polizei gehe davon aus, dass die mutmaßlichen religiösen Extremisten Anschläge in der Silvesternacht planten.

