Drittes Todesopfer nach Erdrutsch in Norwegen gefunden

Oslo - Drei Tage nach einem Erdrutsch in Norwegen haben die Rettungskräfte mit Hilfe von Spürhunden zwei weitere Leichen im Unglücksgebiet gefunden. Die Einsatzkräfte entdeckten am späten Samstagnachmittag ein weiteres Todesopfer. Einige Stunden zuvor war in dem Gebiet bereits eine andere ums Leben gekommene Person gefunden worden war, wie der polizeiliche Einsatzleiter bekannt gab. Die Suche nach Überlebenden sollte bis in die Nacht fortgesetzt werden.

Italien verschiebt Öffnung der Skipisten wegen Corona

Rom - Die Italiener müssen sich mit dem Skifahren noch gedulden. Der italienische Gesundheitsminister Roberto Speranza hat am Samstag eine Verordnung unterzeichnet, mit der die für 7. Jänner geplante Öffnung der Skipisten auf den 18. Jänner verschoben wird. Die Regierung gab damit dem Druck des Wissenschafter-Komitees nach, das das Gesundheitsministerium im Umgang mit der Coronavirus-Epidemie berät.

Dornauer empfiehlt SPÖ "Nein" zum Freitesten im Bundesrat

Innsbruck/Wien - Der Tiroler SPÖ-Chef Georg Dornauer spricht sich klar gegen das von Türkis-Grün vorgelegte Gesetz zum "Freitesten" aus dem Lockdown aus und empfiehlt seiner Partei, im Bundesrat dagegen zu stimmen. "Die SPÖ wird bei diesem türkis-grünen Blindflug sicher nicht den Co-Piloten spielen", sagte Dornauer zur APA am Samstag. Auch die FPÖ blieb bei ihrer Kritik an dem Vorhaben. Die NEOS warteten noch mit einer Festlegung.

1.391 Neuinfektionen und 14 Tote in Österreich gemeldet

Wien - Mit 1.391 Corona-Neuinfektionen in Österreich sind am Samstag nach dem Neujahrstag zusammen mit 14 weiteren Covid-19-Todesfällen deutlich unter dem wöchentlichen Durchschnitt liegende Zahlen vermeldet worden. Im Siebentagesschnitt starben zuletzt täglich 62 Personen, die Zahl der positiven Tests lag hier bei knapp unter 2.000. Leicht zurück gingen auch Krankenhausaufenthalte auf 2.224 Personen (minus 19) und jene der Intensivpatienten auf 372 (minus elf).

Wöchentliche Impfstoff-Lieferungen vor dem Start

Wien - Eine Woche nach Eintreffen der ersten rund 10.000 Dosen des Corona-Impfstoffes von Biontech/Pfizer am Stefanitag in Wien sollen ab kommender Woche Teillieferungen von wöchentlich rund 60.000 Dosen im Laufe des Jänners erfolgen. Nach dem Impfstart liegt die bisherige Beteiligung der Betroffenen in Österreich bei deutlich über 50 Prozent, berichtete das Gesundheitsministeriums am Samstag. Zudem sei die Verträglichkeit bei den Probeimpfungen bisher sehr gut gewesen, hieß es.

60-Jähriger im Bezirk Wels-Land von Baum erschlagen

Offenhausen - Beim Fällen einer etwa 30 Zentimeter dicken Fichte ist am Samstagvormittag ein 60-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land in seinem Wald in Offenhausen vom umstürzenden Baum getroffen und tödlich verletzt worden. Der Mann schlug gegen 10.45 Uhr den Nadelbaum, der allerdings nicht in die geplante Richtung fiel sondern ihn selbst traf, berichtete die Polizei am Samstagnachmittag.

Mehrere Tote durch Autobombenexplosion in Syrien

Beirut - Bei der Explosion einer Autobombe in der Nähe der syrischen Grenze zur Türkei sind nach staatlichen Angaben mehrere Menschen getötet worden. Unter den Opfern der Detonation auf einem Gemüsemarkt in dem Ort Ras al-Ain seien zwei Kinder, meldete die amtliche syrische Nachrichtenagentur SANA am Samstag. Ihre Mutter sei verletzt worden. Zudem seien mehrere von der Türkei unterstützte Kämpfer ums Leben gekommen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red