Neuer US-Kongress tritt zusammen

Washington - Nach den US-Wahlen im November kommen am Sonntag der Senat und das neu gewählte Repräsentantenhaus zu ihren konstituierenden Sitzungen zusammen. Im Repräsentantenhaus steht dabei auch die Wahl für den einflussreichen Spitzenposten in der Kammer an: Die bisherige demokratische Vorsitzende, Nancy Pelosi, stellt sich zur Wiederwahl. Die Mehrheit im Senat hängt vom Ausgang zweier Stichwahlen am Dienstag in Georgia ab.

Weitere Republikaner planen Einspruch gegen Bidens Wahl

Washington - Weitere Republikaner aus dem US-Senat wollen bei der anstehenden Zertifizierung der Präsidentschaftswahlergebnisse im Kongress Einspruch einlegen. Elf republikanische Senatoren teilten ihre Absicht am Samstag in einer gemeinsamen Erklärung mit. Sie begründeten die Pläne neuerlich mit Wahlbetrugsvorwürfen und angeblichen Unregelmäßigkeiten bei den Abstimmungen in mehreren US-Staaten - für die es allerdings weiterhin keinerlei Belege gibt.

Neuer Rekord bei Corona-Neuinfektionen in den USA

Washington - Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den USA hat einen neuen Höchstwert erreicht: Am Samstag wurden nach Angaben der Johns Hopkins-Universität mehr als 277.000 neue Fälle gemeldet, so viele wie noch nie. Insgesamt infizierten sich bisher bereits fast 20,4 Millionen US-Bürger mit dem Coronavirus, die Zahl der Todesopfer liegt bei fast 350.000. Medienberichten zufolge wurde auch der legendäre US-Talkmaster Larry King (87) mit Covid-19 ins Krankenhaus gebracht.

Viertes Todesopfer nach Erdrutsch in Norwegen gefunden

Oslo - Drei Tage nach einem Erdrutsch in Norwegen haben die Rettungskräfte mit Hilfe von Spürhunden am Samstagabend ein weiteres Todesopfer entdeckt. Das gab die Polizei am Abend auf einer Pressekonferenz bekannt. Die Suche nach Überlebenden wurde in der Nacht auf Sonntag fortgesetzt. Zuvor waren am Samstag bereits zwei Todesopfer entdeckt worden. Eine erste ums Leben gekommene Person war bereits am Freitag entdeckt worden.

EU besorgt über Lage obdachloser Flüchtlinge in Bosnien

Sarajevo - Die EU hat sich besorgt über die Lage hunderter obdachloser Flüchtlinge im Nordwesten Bosniens geäußert. "Die Situation ist vollkommen inakzeptabel", sagte der EU-Sondergesandte für Bosnien, Johann Sattler, am Samstag nach einem Treffen mit dem bosnischen Sicherheitsminister Selmo Cikotic. "Das Leben und die Grundrechte von hunderten Menschen sind ernsthaft in Gefahr", kritisierte der österreichische Spitzendiplomat.

Schwerer Anschlag im Niger: Mehr als 50 Tote

Niamey - In dem von Terror heimgesuchten westafrikanischen Land Niger haben Bewaffnete mindestens 56 Menschen getötet und mehr als 20 weitere verletzt. Das gab Innenminister Alkache Alhada am Samstagabend in der Hauptstadt Niamey bekannt. Die genauen Umstände der Attacke sind noch unklar. Der Niger ist eins der wichtigsten Transitländer für afrikanische Migranten, die das Mittelmeer erreichen wollen.

1.391 Neuinfektionen und 14 Tote in Österreich gemeldet

Wien - Mit 1.391 Corona-Neuinfektionen in Österreich sind am Samstag nach dem Neujahrstag zusammen mit 14 weiteren Covid-19-Todesfällen deutlich unter dem wöchentlichen Durchschnitt liegende Zahlen vermeldet worden. Im Siebentagesschnitt starben zuletzt täglich 62 Personen, die Zahl der positiven Tests lag hier bei knapp unter 2.000. Leicht zurück gingen auch Krankenhausaufenthalte auf 2.224 Personen (minus 19) und jene der Intensivpatienten auf 372 (minus elf).

Italien verschiebt Öffnung der Skipisten wegen Corona

Rom - Die Italiener müssen sich mit dem Skifahren noch gedulden. Der italienische Gesundheitsminister Roberto Speranza hat am Samstag eine Verordnung unterzeichnet, mit der die für 7. Jänner geplante Öffnung der Skipisten auf den 18. Jänner verschoben wird. Die Regierung gab damit dem Druck des Wissenschafter-Komitees nach, das das Gesundheitsministerium im Umgang mit der Coronavirus-Epidemie berät.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red