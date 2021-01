Schnee: Straßensperren und Einsätze im Süden Österreichs

Lienz - Die massiven Schneefälle haben am Wochenende zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen sowie Straßensperren im Süden Österreichs geführt. Betroffen waren Osttirol und Teile Kärntens. In Lienz stürzte am Samstagabend ein ehemaliges Lagerhausgebäude unter der Last der Schneemassen ein, verletzt wurde dabei niemand. Die Felbertauernstraße wurde wegen der hohen Lawinengefahr gesperrt. Im Bleiberger Hochtal (Bezirk Villach-Land) fielen indes fast 90 Zentimeter Schnee.

Neuer US-Kongress tritt zusammen

Washington - Nach den US-Wahlen im November kommen am Sonntag der Senat und das neu gewählte Repräsentantenhaus zu ihren konstituierenden Sitzungen zusammen. Im Repräsentantenhaus steht dabei auch die Wahl für den einflussreichen Spitzenposten in der Kammer an: Die bisherige demokratische Vorsitzende, Nancy Pelosi, stellt sich zur Wiederwahl. Die Mehrheit im Senat hängt vom Ausgang zweier Stichwahlen am Dienstag in Georgia ab.

Protest gegen das "Freitesten" lässt Parlamentsserver ächzen

Wien - Der türkis-grüne Gesetzesentwurf zum "Freitesten" aus dem Corona-Lockdown lässt die Server des Parlaments in die Knie gehen. In der Nacht auf Sonntag waren bereits mehr als 3.000 Begutachtungsstellungnahmen eingegangen und die betreffende Website teils nicht erreichbar. FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl sah die Bürger von ihrer Mitsprachemöglichkeit ausgeschlossen. Er forderte eine Verlängerung der knappen Begutachtungsfrist bis 15. Jänner.

AMS-Vorstand Kopf: Jetzt Ausbilden für den Aufschwung

Wien - Die derzeitige Krise, ausgelöst durch die Corona-Pandemie, ist die größte Arbeitsmarktkrise seit dem Zweiten Weltkrieg. "Nach der Krise kommt der Aufschwung", ist der Vorstand des Arbeitsmarktservice (AMS), Johannes Kopf, im APA-Interview überzeugt. Dafür müssten schon jetzt Arbeitslose umgeschult und ausgebildet werden. Zuvor werde die Arbeitslosigkeit in Österreich aber noch über 500.000 Personen steigen und vermutlich Ende Jänner einen Höhepunkt erreichen.

Zahl der Todesopfer nach Erdrutsch in Norwegen steigt auf 5

Oslo - Vier Tage nach einem Erdrutsch in Norwegen haben die Rettungskräfte ein fünftes Todesopfer geborgen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, dauert die Suche nach fünf Vermissten weiter an. Norwegens König Harald V., seine Frau Sonja und Kronprinz Haakon werden am Sonntag zu einem Besuch am Unglücksort in Ask, nordöstlich der Hauptstadt Oslo, erwartet. Bei dem Erdrutsch war Mittwochfrüh ein ganzer Hügel eingesackt, ein Dutzend Häuser und 31 Wohnungen rutschten ab.

Neuer Rekord bei Corona-Neuinfektionen in den USA

Washington - Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den USA hat einen neuen Höchstwert erreicht: Am Samstag wurden nach Angaben der Johns Hopkins-Universität mehr als 299.000 neue Fälle gemeldet, so viele wie noch nie. Insgesamt infizierten sich bisher bereits 20,4 Millionen US-Bürger mit dem Coronavirus, die Zahl der Todesopfer liegt bei mehr als 350.000. In Deutschland wurden am Sonntag 10.315 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages registriert.

Zahl der Todesopfer bei Anschlag in Niger steigt auf über 70

Niamey - Die Zahl der Todesopfer bei einem Anschlag auf Dörfer im westafrikanischen Land Niger ist auf über 70 gestiegen. Das sagte Innenminister Alkache Alhada am Sonntag. Mindestens 20 Menschen wurden zudem verletzt. Alhada bezeichnete die Angreifer als Jihadisten. Im Niger und den anderen Ländern dieser Region sind etliche Terrorgruppen aktiv, die Al-Kaida oder dem "Islamischen Staat" (IS) die Treue geschworen haben.

14-Jähriger baut in NÖ bei Spritztour mit Auto Unfall

Neunkirchen - Ein 14-jähriger Niederösterreicher hat in der Nacht auf Sonntag den Pkw des Lebensgefährten seiner Oma entwendet und damit einen Unfall gebaut. Der Jugendliche wollte nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich seine 13-jährige Freundin nach Hause bringen. Als er auf der Südautobahn (A2) im Bezirk Neunkirchen einem Tier ausweichen wollte, kam er mit dem Pkw von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Die beiden Jugendlichen blieben unverletzt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red