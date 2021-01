Schnee: Straßensperren und Einsätze im Süden Österreichs

Lienz - Die massiven Schneefälle haben am Wochenende zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen sowie Straßensperren im Süden Österreichs geführt. Betroffen waren Osttirol und Teile Kärntens. In Lienz stürzte am Samstagabend ein ehemaliges Lagerhausgebäude unter der Last der Schneemassen ein, verletzt wurde dabei niemand. Die Felbertauernstraße wurde wegen der hohen Lawinengefahr gesperrt. Im Bleiberger Hochtal (Bezirk Villach-Land) fielen indes fast 90 Zentimeter Schnee.

Opposition verweigert Zustimmung zum Corona-Freitesten

Wien - Die türkis-grüne Bundesregierung dürfte mit ihrem Vorhaben scheitern, durch "Freitesten" ein persönliches Corona-Lockdown-Ende per 18. Jänner zu ermöglichen. Nach der FPÖ machten am Sonntag auch SPÖ und NEOS klar, dass sie das Vorhaben im Bundesrat blockieren wollen. Ein rechtzeitiges Inkrafttreten wäre damit unmöglich, der Beharrungsbeschluss von ÖVP und Grünen käme zu spät.

1.466 Corona-Neuinfektionen und 49 Todesfälle in Österreich

Wien - Am Sonntag sind mit 1.466 Neuinfektionen österreichweit erneut Werte unter dem Tagesschnitt vermeldet worden, die 49 Todesfälle mit dem Virus SARS-CoV-2 liegen ebenfalls unter dem Durchschnitt von 63. Mit 2.227 Personen in einem Krankenhaus ist diese Zahl um drei gestiegen, die kritische Zahl der Patienten in intensivmedizinischer Behandlung sank hingegen um neun Personen und lag bei 363. Das sind um 51 weniger als vergangenen Sonntag.

Zahl der Todesopfer nach Erdrutsch in Norwegen steigt auf 5

Oslo - Vier Tage nach einem Erdrutsch in Norwegen haben die Rettungskräfte ein fünftes Todesopfer geborgen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, dauert die Suche nach fünf Vermissten weiter an. Norwegens König Harald V., seine Frau Sonja und Kronprinz Haakon besuchten am Sonntag den Unglücksort in Ask nordöstlich der Hauptstadt Oslo. Bei dem Erdrutsch war Mittwochfrüh ein ganzer Hügel eingesackt, ein Dutzend Häuser und 31 Wohnungen rutschten ab.

Deutschland vor Lockdown-Verlängerung, Rekord in den USA

Washington - In Deutschland sind am Sonntag 10.315 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages registriert worden. Bund und Länder beraten am Dienstag über das weitere Vorgehen, eine Verlängerung des bis 10. Jänner andauernden harten Lockdowns zeichnet sich ab. In den USA haben die Neuinfektionen einen neuen Höchstwert erreicht: Am Samstag wurden nach Angaben der Johns Hopkins-Universität mehr als 299.000 neue Fälle gemeldet. Insgesamt infizierten sich bisher 20,4 Millionen US-Bürger.

Einige US-Republikaner planen Einspruch gegen Wahl Bidens

Washington - Eine Gruppe republikanischer US-Senatoren hat Widerstand gegen die Bestätigung des Ergebnisses der Präsidentschaftswahl durch den Kongress angekündigt. Bei der Sitzung am Mittwoch wollen sie die Einsetzung eines Untersuchungsgremiums fordern, das eine zehntägige Prüfung des Wahlresultats vornehmen soll, teilten sie mit. Unterdessen werden die Senats-Stichwahlen in Georgia am Dienstag mit Spannung erwartet: Dort entscheidet sich, wer künftig die Mehrheit im Senat stellt.

Verschärfung des Lockdowns in Großbritannien wahrscheinlich

London - Um die rasche Ausbreitung des Coronavirus in Großbritannien zu verhindern, rückt eine Verschärfung des Lockdowns näher. In einigen Landesteilen müssten wahrscheinlich härtere Maßnahmen ergriffen werden, sagte Premierminister Boris Johnson am Sonntag der BBC. Einzelheiten nannte er nicht. "Vor uns liegt eine harte Zeit", sagte der Konservative. Er rechne aber mit einer Verbesserung im Frühling.

Massenprotest im Irak ein Jahr nach Tötung von Soleimani

Bagdad - Ein Jahr nach der Tötung des iranischen Top-Generals Qassem Soleimani durch die US-Armee haben Zehntausende Iraker bei einem Massenprotest Vergeltung für die Tat gefordert. Sie versammelten sich am Sonntag im Zentrum der Hauptstadt Bagdad. Bei den meisten handelte es sich um Anhänger der vom Iran unterstützten schiitischen Milizen, den sogenannten Volksmobilisierungskräften.

