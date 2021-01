Neues US-Parlament zusammengetreten

Washington - Mitten im Gezerre um den Ausgang der Präsidentenwahl hat der US-Kongress in neuer Zusammensetzung seine Arbeit aufgenommen. Nach den US-Wahlen im November kamen am Sonntag der Senat und das neu gewählte Repräsentantenhaus zu ihren konstituierenden Sitzungen zusammen. Als erste große Amtshandlung steht beiden Kammern Mitte der Woche eine turbulente Sitzung zur Zertifizierung der Ergebnisse der Präsidentschaftswahl bevor. Republikanische Parlamentarier planen eine Störaktion.

Trump wollte Änderung von Georgia-Wahlergebnis herbeiführen

Washington - Der abgewählte US-Präsident Donald Trump hat einem Bericht zufolge in einem ungewöhnlichen Telefonat auf eine nachträgliche Änderung des Wahlergebnisses im Staat Georgia gedrungen. In dem etwa einstündigen Gespräch hat Trump den für die Durchführung der Wahl verantwortlichen Staatssekretär, Brad Raffensperger, unverblümt aufgefordert, genügend Stimmen für ihn "zu finden" und das Ergebnis "nachzuberechnen", wie die Washington Post am Sonntag berichtete.

"You'll Never Walk Alone": Sänger Gerry Marsden gestorben

London/Liverpool - Der britische Musiker Gerry Marsden, der als Sänger der Band Gerry And The Pacemakers ("Ferry Cross The Mersey") in den 1960er Jahren berühmt wurde, ist tot. Das teilte seine Familie am Sonntagabend mit. Zu den berühmtesten Songs der aus Liverpool stammenden Gruppe zählt das Lied "You'll Never Walk Alone", das seit Jahrzehnten die Vereinshymne des englischen Fußballmeisters FC Liverpool ist und auch häufig in anderen Fußballstadien zu hören ist

Anschober will Opposition fürs Corona-"Freitesten" gewinnen

Wien - Für das schwer angeschlagene Regierungsvorhaben eines vorzeitigen "Freitestens" aus dem harten Corona-Lockdown wird es am Montag ernst. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sondiert im Parlament, ob sich mit Abänderungen noch eine Blockade durch die geschlossene agierende Opposition im Bundesrat verhindern ließe. Andernfalls würde das Gesetz nicht rechtzeitig zum 18. Jänner in Kraft treten.

Viele kamen am Wochenende wieder auf den Semmering

Semmering - Auch am ersten Wochenende des neuen Jahres war der Andrang am Semmering groß. Insbesondere am Sonntag kamen zahlreiche Skifahrer, Rodler und Spaziergänger in das Skigebiet. Die Parkplätze waren voll ausgelastet, trotz des beschränkten Kontingents und der Sperre der Rodelwiesen der Gemeinde Semmering (Bezirk Neunkirchen). Zu Mittag musste die Hochstraße gesperrt werden, wie mehrere Medien berichteten.

Zahl der Todesopfer bei Anschlag in Niger steigt auf 100

Niamey - In dem von Terror heimgesuchten westafrikanischen Land Niger haben Bewaffnete mehr als 100 Menschen getötet. Das teilte Premierminister Birgi Rafini am Sonntag nach einem Besuch der beiden betroffenen Dörfer nahe der Grenze zu Mali mit. Bisher habe sich keine Gruppierung zu dem Angriff bekannt. Nach Angaben des Bürgermeisters Almou Hassane wurden 75 Menschen verletzt.

Massenprotest im Irak ein Jahr nach Tötung von Soleimani

Bagdad - Ein Jahr nach dem tödlichen US-Drohnenangriff auf den iranischen General Qassem Soleimani und seinen irakischen Gefolgsmann Abu Mahdi al-Muhandis haben in Bagdad tausende Iraker gegen die USA demonstriert. Die Hauptkundgebungen fanden am Sonntag auf dem Tahrir Platz und in der Nacht zuvor am Flughafen von Bagdad an jenem Ort statt, an dem Soleimani und Muhandis tödlich getroffen worden waren.

Erste Sonntagsproteste im neuen Jahr in Weißrussland

Minsk - Zum ersten Mal im neuen Jahr haben sich Menschen in Weißrussland (Belarus) am Sonntag laut Internet-Medien zu ihren traditionellen Sonntagsprotesten versammelt. Über Festnahmen war vorerst nichts bekannt. In den vergangenen Wochen waren Sicherheitskräfte oft brutal gegen friedliche Demonstranten vorgegangen. Nach offener Kritik an der weißrussischen Regierung und der Polizeigewalt trat unterdessen der Erzbischof von Minsk, Tadeusz Kondrusiewicz, zurück.

